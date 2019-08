Stiri pe aceeasi tema

- Compania de stat Transneft a anuntat miercuri ca va plati compensatii de pana la 15 dolari pe baril companiilor rusesti care au suferit pierderi din cauza petrolului contaminat ce a fost transportat prin Belarus catre Europa, prin oleoductul Druzhba, relateaza AGERPRES.Consiliul de Administratie…

- Marilena Dragnea (foto: ziuaconstanta.ro) Marilena Dragnea, numita temporar in funcția de director general al societații de stat Mamaia SA, aflata in subordinea Ministerului Turismului, și-a dat demisia la scurt timp dupa ce a obținut aceasta funcție. Doar ca șefa SC Mamaia SA nu și-a inregistrat demisia…

- Pe portalul Bursa de Valori Bucuresti, la Sectiunea Rapoarte si Informari, a fost postat, aseara, anuntul de convocare de catre Consiliul de Administratie a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 13 august, prima convocare, si 14 august, a doua convocare.Pe Ordinea de zi sunt…

- Consiliul de Administratie al Romgaz a desemnat-o, in sedinta de miercuri, in functia de presedinte al CA, pe Manuela-Petronela Stan-Olteanu, potrivit unui comunicat al companiei, transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "In urma adoptarii Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.…

- Conflictul de munca de la CRAB, care ar putea lasa Bacaul fara apa, provoaca o demisie din Consiliul de Administrație. Valentin Palea a demisionat din funcție și il acuza pe liderul de sindicat de inflexibilitate și interese ascunse, care ar urma sa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Dupa mai bine de un deceniu de pierderi, TAROM, compania aeriana de stat, nu este deloc intr-o forma buna, potrivit unui raport intocmit de un auditor independent și adoptat pe 31 mai de Consiliul de Administrație al companiei. “Societatea inregistreaza la data de 31 decembrie 2018, pierderi cumulate…

- Aseara, Societatea Oil Terminal SA, cu sediul in Constanta, a postat pe portalul bursei, un Eveniment important de raportat, in atentia Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara.Este vorba despre o informare privind un litigiu in contradictoriu cu Dumitrescu Sebastian Valentin,…

- Actionarii societatii care furnizeaza apa si asigura serviciul de canalizare in judetul Buzau, Compania de Apa, isi acorda prime uriase pentru activitatea desfasurata in 2018. Astfel, cei cinci membri ai Consiliului de Administratie al societatii au o indemnizatie lunara de aproape 3.700 de lei/brut.…