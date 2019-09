Compania aeriană slovenă Adria Airways, în insolvenţă 'Procedura de insolventa a fost demarata luni de echipa manageriala a companiei', la tribunalul comercial din Kranj, care are la dispozitie trei zile pentru a lua o decizie, a informat compania aeriana intr-un comunicat de presa. Imediat dupa acest anunt, Autoritatea aeronautica civila din Slovenia a revocat licenta de functionare a Adria Airways, companie ale carei avioane nu mai au autorizatia de a zbura. De altfel, in ultimele saptamani Adria Airways si-a anulat aproape toate zborurile din cauza unor probleme financiare. Discutiile care au avut loc in ultimele zile nu au permis gasirea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

