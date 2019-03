Compania aeriană Garuda Indonezia a anulat o comandă pentru avioanele Boieng Este prima companie aeriana care ia decizia anularii comenzii pentru 49 de avioane model Boeing 737 MAX 8. Un purtator de cuvant al companiei Garuda, Ikhsan Rosan, a declarat: "Motivul este ca pasagerii Garuda din Indonezia și-au pierdut increderea in acest model de avion". In timp ce Boeing a continuat sa lucreze la remedierea cauzei care a dus la prabușirea celor doua aeronave, fiind vorba despre un soft care modifica independent de voința ilotului unghiul de atac al aeronavei. Garuda a primit deja unul dintre avioanele 737 MAX 8, parte dintr-o comanda de 50 de avioane in valoare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

