Stiri pe aceeasi tema

- Celebra masca a Faraonului Tutankhamon și mumii autentice vor fi expuse pentru prima oara in Romania, de maine, la Biblioteca Naționala. Acesta, alaturi de sute de artefacte (fragmente dintr-un sarcofag autentic, bijuterii, foi de papirus, ushabti-uri sau amulete care insoteau defunctii in viata…

- Bancile din Romania sunt bine capitalizate iar rata creditelor neperformante (NPL) a scazut la 6,4% din totalul imprumuturilor in decembrie 2017, aproape de media UE, se arata in documentul publicat vineri de Fondul Monetar International (FMI) la sfarsitul consultarilor cu Romania in baza Articolului…

- Dragoș Doru, directorul companiei specializata pe reciclarea dozelor de aluminiu – Can Pack Recycling – a declarat, pentru Coaliția pentru Economie Circulara (CERC), ca Romania in circa 3 (trei) ani nu va mai avea capacitate de depozitare, in condițiile in care capacitatea de depozitare a țarii este…

- Ce spune Gica Popescu despre Euro 2020. Consilierul onorific al premierului Viorica Dancila a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca din planificarile Companiei Nationale de Investitii pe care le-a studiat reiese faptul ca in anul 2020, cand Bucurestiul va gazdui Campionatul European de fotbal,…

- Consilierul onorific al premierului Viorica Dancila, Gheorghe Popescu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca din planificarile Companiei Nationale de Investitii pe care le-a studiat reiese faptul ca in anul 2020, cand Bucurestiul va gazdui Campionatul European de fotbal, vor fi finalizate…

- Un eveniment ce a inregistrat pe intreg mapamondul milioane de vizitatori, expozitia interactiva COMORILE EGIPTULUI ANTIC ajunge pentru prima data la Bucuresti, incepand cu 21 martie, a.c.(in incinta Bibliotecii Nationale). Sutede artefacte aparținand muzeelor multor state dar și din colecții private,…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a spus in cadrul discursului sau din Congresul de sambata ca oamenii politici care fac greseli pot fi arestati, insa vor veni altii in locul lor care vor face aceleasi greseli, astfel ca sistemul si legile sunt gresite. Oprisan a afirmat ca partidul si-a propus…

- Daca aveți de gand sa va cumparați o bicicleta in aceasta primavara, puteți testa sute de modele la Salonul Bicicletei 2018 care are loc in acest week-end la Romexpo. Sunt biciclete, trotinete, patine și hoverboard-uri expuse de marii producatori naționali, importatorii și magazinele de profil din Romania.…

- Astfel, la nivel national, indicele Imobiliare.ro a ajuns in februarie la o valoare de 1.197 de euro pe metru patrat util, cu 2,1% mai mare decat cea valabila la finele lunii precedente, respectiv 1.172 de euro pe metru patrat util. ”Capitala a consemnat, de departe, cea mai mare crestere…

- Potriit unei analize a portalului de specialitate Imobiliare.ro, pretul mediu solicitat pentru apartamentele noi si vechi scoase la vânzare la nivel national, în luna februarie, s-a majorat pâna la o valoare de 1.197 de euro pe metrul patrat util, fiind cu 2,1% mai mare…

- "Am vorbit cu doamna Gabriela Firea. Am vazut ce a declarat. I s-au pus bețe in roate, nu i se mai pun. Urmeaza schimbarile la secretarii de stat. Ceea ce a spus doamna Firea este adevarat. Am avut discuții și cu primarii de sectoare și cu Viorica Dancila. S-a facut un plan pentru colaborarea cu…

- In data de 4 martie 1977, Bucurestiul cunostea cel mai mare cutremur din istoria sa, scrie spynews.ro. La ora 21:22 de minute, un puternic seism de 7,2 grade pe scara Richter a zguduit din temelii capitala Romaniei. Dupa acel cutremur devastator, foarte multi oameni si-au pierdut viata. Totodata,…

- In prezent, 50 de milioane de oameni sunt diagnosticati, la nivel mondial, cu o forma de dementa, iar specialistii estimeaza ca in anul 2030 82 de milioane de oameni vor ajunge sa fie afectati de aceasta boala, urmand ca numarul lor sa atinga un maximum de 152 de milioane pana in anul 2050. Cele mai…

- Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a declarat marti, 27 februarie, la intrevederea cu premierul roman, Viorica Dancila, ca drumul Republicii Moldova spre UE este mai usor de parcurs alaturi de Romania. Potrivit speakerului, dincolo de dispute politice, Chisinaul si Bucurestiul…

- Formatia "The Humans" va reprezenta Romania la Eurovision 2018 care va avea loc la Lisabona. Membrii trupei au fost invitati in platoul emisiunii "Agentia Vip", acolo unde au vorbit despre triumful din finala selectiei nationale Eurovision.

- Maria Ghiorghiu, femeia care a prezis incendiul de la Colectiv, a facut dezvaluiri uluitoare in emisiunea „Voi cu Voicu”. Celebra prezicatoare a povestit și ca Iisus va veni a doua oara pe pamant in Romania. Maria Ghiorghiu, o noua premonitie infioratoare despre Romania Clarvazatoarea…

- Alina Albert: „Bucureștiul va fi scaldat in sange" „Nu ii cer lui Dumnezeu sa imi arate ce urmeaza, pentru ca sufar de doua ori. Ma rog sa nu imi arate lucruri pe care nu le pot impiedica. Eu sunt doar un mesager, poate un om potrivit la locul potrivit, nimic mai mult decat asta. Orice lucru…

- Clujul, pe locul doi in țara la numarul firmelor inființate in ianuarie 2018 Romanii au infiintat, in ianuarie, 9.878 de companii noi, in crestere cu 80,4% fata de ianuarie 2017, arata statisticile publicate vineri de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cea mai mare dinamica…

- Decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader, de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, iși face loc pe paginile principalelor agenții internaționale de știri, precum si a numeroase publicatii. In viziunea agentiei Reuters: "Ministru roman solicita demiterea procurorului, lupta anticoruptie amenintata"."Ministrul…

- Procesul „Mineriada din 13-15 iunie 1990” a inceput marți , 20 februarie. Au trecut 28 de ani de la uciderea a patru persoane, ranirea prin impușcare a altora trei, traumatizarea fizica și psihica a 1388 de participanți la manifestațiile din Piața Universitații. Ulterior, peste 600 de civili au fost…

- Soc la Primaria Capitalei dupa ce o companie din Turcia a castigat o licitatie de 100 de milioane de euro pentru a dota Bucurestiul cu autobuze. In direct la Romania TV, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut dezvaluiri socante. Firea spune ca a fost amenintata cu moartea si cu bataia pentru…

- Laura Codruța Koveși, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, a vorbit cu jurnaliștii publicației americane Financial Times despre atacurile la adresa sa din ultima perioada și i-a atacat pe cei care o critica spunand ca adevarata lor intenție este blocarea sistemului de justiție din Romania.…

- Situatie revoltatoare intr-un magazin din Constanta. Un fost director de la Protectia Consumatorilor a gasit viermi intr-o ciocolata bio, abia cumparata. Culmea este ca dupa ce a sesizat conducerea hipermarketului, omul a sesizat si OPC-ul. Inspectorii insa nu au aplicat nicio amenda pentru ca lotul…

- Lovitura din Germania pentru Klaus Iohannis. Un roman stabilit in Stuttgard, in varsta de 74 de ani, și-a anunțat intenția de a candida independent la alegerile prezidențiale din 2019, pe pagina sa personala. Mircea Moise a si construit un site, de unde romanii sa afle totul despre el si despre…

- Daca ai decis sa te muți la casa ta, cu siguranța ai prospectat piața imobiliara și cunoști prețurile pentru apartamentele din orașul tau. Daca vrei sa gasești un apartament de vanzare in București , poți alege unul intr-un bloc construit acum cațiva ani sau te poți orienta catre o oferta pentru o locuința…

- Problema infrastructurii rutiere din Romania a ajuns atat de grava incat se livreaza mai ușor colete in Bulgaria decat in orașele din cele mai indepartate colțuri ale Romaniei. O spune Iulian Stanciu, directorul retailerului online eMag. Acesta a povestit, intr-un interviu pentru Libertatea, ca societatea…

- Dezvoltatorii de spatii logistice si industriale vor livra in acest an, in Bucuresti, peste 300.000 de metri patrati, mai mult de jumatate din totalul anuntat pentru 2018. Timisoara dispare din topul oraselor cu cele mai mari livrari de spatii logistice si industriale in 2018, clasamentul fiind completat…

- Bucurestiul a fost, in 2017, cel mai activ oras din punct de vedere imobiliar din Romania si cu cele mai scumpe chirii, dar Cluj-Napoca se poata "lauda" cu pretul mediu de vanzare cel mai mare pe metrul patrat, releva o analiza de specialitate, data publicitatii joi de o platforma imobiliara dedicata…

- Romania ocupa locul 64, fiind considerata "democratie deficienta", cu presa "partial libera", in clasamentul privind sistemele democratice elaborat de Economist Intelligence Unit, Bucurestiul fiind criticat din cauza actiunilor coalitiei guvernamentale in sensul reducerii independentei justitiei.

- Dezvaluirea Antoniei i-a lasat masca pe toți. Artista a recunoscut ca doarme machiata, deși toata lumea ii spune ca nu face bine. Mai mult, interpreta marturisește ca ține diete și este foarte atenta la alimentația zilnica, pentru a arata perfect. Antonia a dezvaluit ca tine dieta si face mult sport,…

- A pus Romania pe harta recordurilor mondiale cu o colectie inedita: peste 30.000 de tirbusoane. Este de neimaginat ce opere de arta sau bijuterii se ascund in aceste aparent banale obiecte. Bucurestiul este astazi capitala mondiala a tirbusoanelor datorita unui colectionar care a dus aceasta pasiune…

- Reprezentantii companiilor de taxi din Bucuresti au participat, vineri, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, la dezbaterea publica pe marginea regulamentului-cadru pentru organizarea si executarea serviciului public de transport local in regim de taxi. "Acest regulament nemultumeste…

- Intr-o declarație comuna publicata miercuri pe site-ul Comisiei Europene, președintele CE Jean Claude-Juncker și primvicepreședintele CE Frans Timmermans au facut „apel” la Parlamentul Romaniei sa „regandeasca” legile justiției și au afirmat ca urmaresc „cu ingrijorare evoluțiile recente din Romania”.

- In deschiderea evenimentului vor lua cuvantul dna Lacramioara Stratulat, manager al Complexului Muzeal National „Moldova", dl Radu Preda, Presedinte executiv al IICCMER, Irina Hasnas, expert IICCMER si curator al expozitiei, si un invitat special. Expozitia Comunismul in Romania a fost inaugurata in…

- Grupul LeasePlan, cel mai mare jucator de pe piata de leasing operational la nivel mondial, a ales Bucurestiul pentru un centru de servicii de suport dedicat activitatii companiei pe piata europeana.

- Comisia Europeana a discutat la reuniunea de miercuri de la Bruxelles despre „ultimele evolutii privind situatia din Romania“. „Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania”, se arata intr-o declaratie comuna semnata de presedintele Juncker si prim-vicepresedintele Timmermans.

- Bucurestiul nu isi respecta obligatiile privind reformarea justitiei si nu demonstreaza clar separatia puterilor in stat, arata un raport elaborat de un expert in afaceri europene, Gary Cartright. "In acest raport, discutam problema reformelor judiciare si penale solicitate Romaniei inaintea aderarii…

- Bucurestiul nu isi respecta obligatiile privind reformarea justitiei si nu demonstreaza clar separatia puterilor in stat, arata un raport elaborat de un expert in afaceri europene, Gary Cartright, el recomandand suspendarea extradarilor catre Romania pana la remedierea problemelor, scrie EUToday,…

- Prim-ministrul Republicii Macedonia vrea sa schimbe numele actual al țarii, din cauza conflictului cu autoritațile de la Atena, care dureaza de 25 de ani. Printre sugestiile luate in calcul pentru noua denumire a statului se numara: „Macedonia de Nord”, „Noua Macedonie” sau „Macedonia Vardarska”, dupa…

- Au ales sa treaca in noul an in tari calduroase, pe plaja sau in mijlocul Oceanului. Chiar acum sunt pe drum spre Dubai, Tailanda ori Caraibe. Totusi, mai bine de 80 la suta dintre ai nostri raman in tara, iar in topul preferintelor se afla Brasovul si statiunile de pe Valea Prahovei. De un astfel…

- Una din vedetele vieții publice din România a avut parte de clipe crunte într-un club din Regie, București. Sosit în Giulesti în 1997, de la Politehnica Iasi, Pancu (pe atunci în vârsta de 20 de ani) a avut o altercatie care i-a schimbat traiectoria carierei.…

- Codin Maticiuc si asistenta de la “'Neatza cu Razvan si Dani” au dat Bucurestiul pe Miami. Cei doi se relaxeaza pe plajele insorite de peste ocean si se distreaza alaturi de prietenii de acolo. Contactat de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, iubitul Flaviei Mihasan a facut marturisiri despre povestea…

- Biblioteca Nationala a Republicii Moldova a lansat „Calendarul National-2018”, informeaza MOLDPRES. Calendarul are 260 de pagini si cuprinde 225 de articole despre personalitati din tara si de peste hotare si circa 1500 de informatii generale despre evenimentele nationale si cele internationale. Solicitata…

- Igor Dodon considera ca cea mai eficienta metoda de inlaturare a riscului ca Republica Moldova s-ar putea vreodata uni cu Romania este reintegrarea tarii cu Transnistria. Potrivit presedintelui, Bucurestiul intelege acest lucru, motiv pentru care „incepe o isterie peste Prut”, atunci cand cele doua…

- Dragostea pentru valorile autentice romanesti i-a facut pe sotii Adriana si Virgil Scripcariu sa paraseasca Bucurestiul si sa-si faca un rost si o scoala, in propria casa, in satul Piscu, din judetul Ilfov. In trecut, aici era unul dintre cele mai importante centre de olarit ale Munteniei, iar sotii…

- Finisajul expozitiei foto-documentare "Comunismul in Romania", realizata de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc, s-a desfasurat joi seara in cadrul unui eveniment la Biblioteca Nationala a Romaniei. Demersul expozitional, primul de acest fel in…