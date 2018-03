Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o ampla postare pe Facebook, vicepresedintele PNL, Florin Citu sustine ca a aflat dedesubturile Congresului PSD. Senatorul spune ca un "povestitor" i-a spus pas cu pas intregul scenariu care ar fi fost pus la punct de social-democrati. Potrivit acestuia, in cadrul congresului, ar urma ca anumite…

- Plafonarea dobanzilor la imprumuturi, propusa de parlamentari, va incetini acordarea de credite. Este parerea reprezentantilor Asociatiei Romane a Bancilor, care spun si ca piata este „compromisa”. Mai mult, imprumuturile pe termen scurt, de un an de exemplu, ar putea disparea.

- Peste 100 de cartușe de vanatoare au fost depistate ascunse in portbagajul unui automobil, condus de un cetatean la Ucrainei. Barbatul s-a prezentat pentru verificari pe sensul de intrare in Republica Moldova prin punctul de trecere comun Palanca – Maiaki – Udobnoe.

- O cantitate de 631 de kilograme de cocaina provenita din Columbia a fost descoperita miercuri in Albania intr-un transport de banane, captura-record in aceasta tara, poarta de intrare a drogurilor in Europa, a anuntat politia, relateaza AFP. De o valoare de piata estimata la 180 de milioane de euro…

- E frumoasa, e deșteapta și are o cariera frumoasa, iar soarele pare ca a ramas pe strada ei și a partenerului sau de viața, Smiley. Și totuși, mulți clipesc de doua ori cand aud cați ani are Gina Pistol, pentru ca, datorita stilului de viața sanatos pe care il are, vedeta a reușit sa pacaleasca […]…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat cinci persoane din Irak si Iran care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse printre bagajele unei remorci atasate unei autoutilitare. In aceasta dimineata, in jurul orei 01.38, la Punctul…

- In satele risipite si depopulate din Parcul Natural Gradistea Muncelului - Cioclovina, un taram de peste 38.000 de hectare, pretuit pentru padurile sale si pentru cetatile dacice, traiesc cateva mii de oameni.

- Un sucevean s-a ales cu o paguba insemnata dupa ce a fost descoperit in neregula de lucratorii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret. Potrivit celor afirmate de ofiterul pentru relatii publice de la Politia de Frontiera Suceava, comisar-șef Ilie Poroch-Seritan, la primele ore ale zilei de…

- Diseara, Mihai Gadea si Mircea Badea vor fi gazdele unei editii incendiare a emisiunii Sinteza Zilei! Vor fi prezentate inregistrari si documente BOMBA despre interesele ascunse ale Statului Paralel, despre cum se distrug vieti si cine are de castigat de pe urma manipularii fara precedent!

- Exista o forta ascunsa care se afla in spatele evenimentelor din secolele trecute? A fost cursul istoriei condus de un mic grup de oameni care au avut interese comune? Tablourile si fotografiile marilor oameni de-a lungul istoriei au dezvaluit o caracteristica comuna care-i leaga intre ei. E doar o coincidenta…

- Polițiștii locali au verificat comercianții din piețele timisorene pentru a vedea daca aceștia respecta prevederile legale. In total, in luna ianuarie politistii au aplicat 81 de sancțiuni contravenționale in valoare de 13.500 lei, in Piețele Iosefin, 700, Badea Carțan, Doina. „Principalele nereguli…

- Luni, 12 februarie 2017, agentia fiscala din str. Badea Cartan nr. 3 va fi inchisa pentru operatiunile specifice, exceptand eliberarea in termenul legal a certificatelor de atestare fiscala. Potrivit SPIT Constanta, masura vine ca urmare a intreruperii alimentarii cu energie electrica de catre Enel…

- Peste 63.400 de tigari de contrabanda au fost descoperite de politistii de frontiera din Iasi in trenul accelerat care circula pe relatia Chisinau-Bucuresti, ascunse in locuri special amenajate in instalatia de aer conditionat. Potrivit Politiei de Frontiera, joi seara, in baza unor informatii, a fost…

- RADET Constanta angajeaza sudor electric si autogen sau instalator caloriferist care sudeaza electric si autogen. Interviul si proba de lucru vor fi sustinute in data de 20.02.2018, ora 13.00, la sediul RADET din str. Interioara 4. Pana la data de 19.02.2018 candidatii vor depune la sediul RADET din…

- SANATATE… Lipsa accesului la analize si tratamente a vasluienilor din mediul rural a determinat Asociatia Caravana cu Medici sa includa judetul intr-un proiect de asistenta medicala. De-a lungul anului 2017, medicii voluntari au strabatut tara in lung si-n lat, inclusiv Vasluiul, si au efectuat oamenilor…

- Considerate comori ascunse ale naturii, valoarea trufelor este des comparata cu cea a pietrelor pretioase. Din natura se hraneste si businessul lui Radu Rughinis, un antreprenor care a invatat sa caute banii la zeci de centimetri sub pamant.

- Caravana ”Ie, Romanie”, emisiune care va incepe, in curand, pe postul de televiziune Antena 1, a poposit zilele trecute in județul Alba, in cautare de fete frumoase și harnice, dar și de tradiții și talente autentice. Conducatorul caravanei, prezentatorul Mircea Radu, alaturi de cele doua vedete care…

- Din primele informații, barbatul mergea pe trotuar cu o sticla de bere in mana, spun martorii, cand s-a dezechilibrat și a cazut fix in fața autobuzului. Șoferul nu a mai putut sa-l evite și a trecut peste el. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție, o ambulanța și o…

- Un oras din Italia scoate la bataie sute de case vechi, abandonate, fiecare vinduta cu un pret de 1 euro. Oraselul Ollolai, aflat in regiunea muntoasa a Sardiniei, incearca astfel sa isi revitalizeze populatia si sa reinvie oraselul in care, din pacate, au ramas mai multi batrini si in care nu se mai…

- Centrul Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Cluj, deruleaza in toate centrele de comuna din județ proiectul cultural-educativ „Zestrea tradițiilor clujene”. In acest context, luni, 29 ianuarie 2018, incepand cu ora 12:30, la Școala Gimnaziala Țaga a avut loc prima…

- Era o noapte liniștita de toamna, în Francavilla, 1957. În localitatea de pe coasta Marii Adriatice s-a întâmplat atunci ceva extraordinar. Cel puțin așa susține un sociolog și expert aerospațial, care spune ca un OZN a aterizat și a permis ca doi localnici sa viziteze…

- Certurile nu lipsesc din nico relație și sunt benefice uneori, fiindca scapa partenerii de stres și de anumite tensiuni. Totuși, cum iți dai seama ca partenerul tau nu te mai vrea deloc in viața lui și dorește sa pleci?

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din Justitie. Eurodeputata Norica Nicolai anunța ca va face o interpelare scrisa pentru președintele CE, Jean Claude Juncker.Potrivit…

- Urmatorul produs inovator de la Samsung nu va fi Galaxy S9 sau Galaxy Note9, ci Galaxy NoteX, modelul cu ecran pliabil, pe care compania l-ar fi prezentat la CES in spatele usilor inchise. Desigur, acesta va fi un simplu model prin intermediul caruia compania coreeana va testa piata, dar telefoanele…

- Milioane de femei sufera de disfunctiuni ale glandei tiroide fara fie constiente macar de acest lucru. Poate fi destul de greu sa recunosti simptomele, crezand ca acestea au o cu totul alta semnificatie! Iata cateva dintre cele mai intalnite!

- Politistii din Spania si Portugalia au reusit sa dea o lovitura traficantilor de droguri, dupa ce au descoperit un transport de aproape 800 de kilograme de cocaina, ascunse in fructe de ananas, relateaza BBC. De asemenea, 9 membri ai gruparii ...

- Aproape 750 de kilograme de cocaina au fost confiscate in urma unei operațiuni comune a poliției din Spania și Portugalia. O parte din droguri au fost gasite ascunse in ananași importați din America Latina.

- Victorie pentru CFR Cluj in primul amical al iernii Formatia CFR Cluj a obtinut o victorie, miercuri, scor 4-0, in fata echipei spaniole CD Castellon, in primul sau meci amical din aceasta iarna, in cadrul stagiului din Spania. Jucatorii de la Castellon au trimis mingea în propria poarta…

- Oymyakon este, probabil, satul cel mai inghetat din Siberia. Zilele trecute, termometrele s-au blocat la incredibila temperatura de minus 62 de grade… Oraselul s-a infiintat prin anul 1920, si acum numara 500 de suflete. Aici, in mod curent, in ianuarie, temperatura este de minus cinzeci de grade Celsius,…

- Accident grav la Timișoara in aceasta dupa amiaza! Doua mașini s-au ciocnit violent, iar patru persoane au ajuns la spital. Accidentul s-a petrecut la intersecția strazilor Mihail Kogalniceanu cu Take Ionescu, mai exact la Badea Carțan. Un șofer a trecut pe culoare roșie a semaforului și a izbit in…

- Pietre pretioase dintre bijuteriile Coroanei Britanice au fost ascunse in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial intr-o cutie de metal pentru biscuiti ingropata pe domeniul Castelului Windsor, conform unui documentar BBC inca nedifuzat, informeaza Press Association.

- Florin Ristei spune la Prietenii de la 11 ca ”daca nu ma faceam cantareț, probabil eram avocat”. Cu toate talentele ascunse ale simpaticului prezentator, noi ne bucuram ca pana la urma a ales muzica!

- Cozi interminabile, astazi, in prima zi cand s-au deschis ghiseele serviciului de taxe si impozite din Constanta. Constiinciosi, oamenii, in special pensionarii, au venit sa-si achite darile. Nu au primit deciziile acasa, sa afle cat au de plata, dar ei o stiu pe a lor: ca trebuie sa inceapa anul fara…

- Ar putea sa va intereseze: Cuptorul lui iunie 12.06.2010 Prima zi de canicula 11.06.2010 Canicula de iunie! 8.06.2010 Au sosit campionii 9.06.2010 Deși suntem în mijlocul iernii și temperaturile ar putea sta foarte bine sub zero grade chiar și la orele pranzului, astazi, la Constanța s-au înregistrat…

- Dorințe ascunse devin realitate pentru câteva zodii, în timp ce altele se bucura de o imensa satisfacție pe plan profesional, consecința a unor decizii inspirate pe care le-au luat în trecut.

- Pare un nonsens sa critici ceva, iar pe urma sa-ti pui semnatura ca esti de acord. Cam in aceasta situatie s-au aflat presedintele si Legea Bugetului. Dupa ce l-a criticat de cate ori a avut ocazia, Klaus Iohannis s-a referit la proiectul de buget in termenii cei mai duri. Ajuns pe masa lui, dupa ce…

- Motivul pentru care printul George al Marii Britanii nu o tine niciodata de mana pe mama lui, ducesa de Cambridge, in fotografiile oficiale ale familiei princiare, ci apare intotdeauna tinandu-l de mana pe tatal lui, printul William, a fost explicat recent de o specialista in stiinte parentale, informeaza…

- Politistii de frontiera din Halmeu, judetul Satu Mare, au descoperit peste 200.000 de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, ascunse intr-un automarfar care transporta cutii cu fulgi de cereale din ovaz din Rusia.

- Lucratorii vamali impreuna cu polițiștii de frontiera din Halmeu au descoperit peste 200.000 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana, ascunse intr-un automarfar care transporta cutii cu fulgi de cereale din ovaz din Rusia. Azi, 29 decembrie, in jurul orei 01.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Wild CS este o asociatie de mediu din Caras-Severin, formata de cativa tineri voluntari care doresc sa promoveze frumusetiile zonei. Tinerii au dat publicitatii imagini cu animale salbatice surprinse de camere ascunse.

- Un cetatean ucrainean care intentiona sa intre pe teritoriul Romaniei la bordul unui autoturism, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, s-a ales cu o paguba de aproape 10.000 de lei, dupa ce a fost descoperit in neregula de lucratorii de la granita.Potrivit celor afirmate de ofiterul ...

- Joi seara, 21 decembrie 2017, patinoarul situat in Parcul Municipal din Campia Turzii s-a transformat in Oraselul lui Mos Craciun. Magia copilariei si caldura sarbatorilor de iarna au fost transpuse

- Inginerii si designerii Dacia au scos câteva modele care n-au fost fabricate niciodata în serie. Ele figureaza doar ca prototipuri, iar unele sunt chiar hidoase. Mai bine ca nu le-am vazut pe strazi. Galeria Foto,

- Politistii de frontiera din cadrul Compartimentului Sprijin Operativ al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Galati, pe timpul desfasurarii unei actiuni specifice pe linia combaterii traficului ilicit cu tigari, au oprit in trafic, in apropierea Combinatului Siderurgic Arcelor Mittal Galati,…

- O femeie cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, este cercetata de politistii de frontiera, dupa ce a incercat sa introduca in tara 3.000 de tigarete de contrabanda ascunse in sticle cu vin, se arata intr-un comunicat transmis luni de Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati.…

- Cu toate ca dictatorul nord-coreean Kim Jong-un este celebru in intreaga lume, mai ales pentru amenintarile sale cu folosirea armelor nucleare, unele aspecte si persoane din viata sa raman ascunse cu grija. Una dintre aceste persoane atent ascunse este sotia sa, care starneste multe intrebari printre…

- Targul de Craciun de pe strada 31 august din Capitala isi deschide de maine portile. Oraselul, inaugurat in acest an de Guvern, va putea fi vizitat pana in data de 15 ianuarie.Muncitorii au fixat si impodobit deja bradul inalt de 19 metri.