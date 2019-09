Stiri pe aceeasi tema

- "Adopta un bunic" este numele unei aplicații mobile de mare succes in Spania. Proiectul a fost creat ca sa ajute batranii singuri și familii cu copii fara bunici. Corespondentul TVR in Spania, Felix Damian, are amanunte.

- 300 de familii dintr-o localitate de langa Madrid risca sa ajunga in strada pentru ca noul proprietar a dublat chiria. Și mai trist este ca erau locuințe sociale pe care administrația a hotarat sa le vanda unui fond de investiții. Corespondentul nostru Felix Damian are detalii.

- Una din cele mai cautate plaje din Barcelona a fost evacuata. Autoritațile au descoperit pe mal sau un obuz neexplodat din timpul Razboiului Civil și așteapta o echipa de geniști specializați in astfel de explozive. Corespondentul nostru, Felix Damian, are amanunte.

- Pretul jambonului a luat-o razna in Peninsula Iberica. Desi este una dintre delicatesele pe care le apreciaza cel mai mult, spaniolii nu-si mai permit sa o savureze ca altadata. Corespondentul nostru Felix Damian ne explica de ce costa din ce in ce mai mult acest produs.

- Criza politica din Spania se adanceste. Liderul socialist Pedro Sanchez nu a primit sprijinul parlamentar necesar pentru investirea noului guvern și este de asteptat ca spaniolii sa fie chemati din nou la urne. Ne ofera detalii corespondentul nostru la Madrid, Felix Damian.

- Circulația trenurilor a fost grav perturbata in Spania de greva feroviarilor. Oamenii se plang de programul de lucru, de lipsa de persoanal și cer mariri salariale. Cu detalii vine Felix Damian, corespondentul TVR la Madrid.

- In 2050, clima la Londra va fi asemanatoare cu cea de la Madrid de acum. La Stockholm va fi ca la Budapesta, iar la Paris ca la Canberra, conform unui studiu dat publicitatii recent si care a luat in calcul scenariul cel mai optimist al incalzirii globale,

- Guvernul socialist spaniol va protesta in mod oficial pe langa Vatican pentru 'ingerinta' in urma declaratiilor prin care reprezentantul Sfantului Scaun in Spania a criticat planul de exhumare a fostului dictator Franco, a anuntat luni vicepremierul Carmen Calvo, transmite AFP potrivit Agerpres …