Stiri pe aceeasi tema

- Comoara neasteptata. Ramasitele unui templu si numeroase artefacte, printre care bijuterii de aur, monede si piesa lipsa dintr-o ambarcatiune au fost descoperite de scafandrii in Heracleion, un oras scufundat din Egiptul Antic.

- Ramasitele unui templu si numeroase artefacte, printre care bijuterii de aur, monede si piesa lipsa dintr-o ambarcatiune ceremoniala, au fost descoperite de scafandrii in Heracleion, un oras scufundat din Egiptul Antic, a anuntat Ministerul Antichitatilor din Egipt, citat de Live Science. …

- O patrula din cadrul Sectiei 11 Poliție Rurala Pojorata a oprit pentru control marti seara, pe DJ 175 din comuna Moldova Sulița, autoturismul condus de un barbat de 30 de ani, din comuna Breaza.Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind ...

- O batrana a fost descoperita inecata in paraul Barlad, in Vaslui. Femeia de 73 de ani disparuse din 17 iulie de acasa și a fost gasita duminica, decedata, de o femeie din zona care a anunțat echipajele de urgența. Ramașițele au fost gasite duminica plutind pe Raul Barlad, in localitatea Ciortolom, comuna…

- Ramasitele unei pasari datand din urma cu 99 de milioane de ani, care avea degetele mari mai lungi decat picioarele, au fost descoperite conservate in chihlimbar, relateaza vineri Press Association.

- Wang Fengying a afirmat ca a gasit ciuperca sub o tufa de trandafiri salbatici atunci cand a urcat pe munte pentru a cauta ciuperci salbatice."Are o culoare albicioasa", a afirmat femeia, adaugand ca este nevoie de trei persoane pentru a putea cuprinde cu bratele ciuperca uriasa.Din…

- Povestea tezaurului de la Vinerea – Comoara gotica din inima Transilvaniei, descoperita in vatra medievala a localitații Exista momente care influențeaza istoria, locala sau naționala. Chiar daca o mare parte dintre descoperiri sunt intamplatoare, din punct de vedere arheologic ele sunt esențiale, aducand…

- Acesta nu se afla la prima comoara, el descoperind in ultimul an, alaturi de Florin Avram, o fibula dacica și o comoara formata din 379 monede de argint. Comoara descoperita intr-o padure de langa Aleșd Doi tineri bihoreni, pasionați de istorie și legende, au descoperit o comoara in padurea…