Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul facut duminica seara de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la o ordonanta de urgenta care sa extinda termenul contestatiei in anulare pentru toti cei judecati de completurile nelegal constituite de la ICCJ in ultimii patru ani, starneste reactii dure de la Bruxelles. Finlandezul…

- Bugetul pe 2019 al Italiei, adoptat la sfarsitul lunii decembrie, permite aplicarea reformei sistemului de pensii, prin care populistii propun reducerea limitei de varsta pentru pensionare, de la 67 de ani la 62 de ani, si acordarea unui venit lunar in functie de dificultatea gospodariei.

- Daca ar fi avut ridicate la Bruxelles necesarele antene profesioniste de detectare a semnalelor timpurii de criza, ai nostri ar fi inteles din timp semnificatia exacta a jocurilor care s-au deschis pe plan european, toate fiind preludiul marii confruntari politice ce urmeaza in pregatirea europarlamentarelor…

- Pe 4 decembrie, in Italia a intrat in vigoare „Decretul cu privire la siguranta”, care poarta numele vicepremierului Matteo Salvini. In decret sunt introduse schimbari ale Codului Rutier Italian (articolul 93), prin care se limiteaza drastic circulatia masinilor inmatriculate in strainatate de catre…

- Delta Dunarii este un mix intre zone mlaștinoase și stuficole, lacuri mozaicate cu nuferi și lotuși, paduri de nisip și arii de pamant garnisite cu salcii pletoase, rogoz și papura, adapostind un numar mare de viețuitoare pe cale de dispariție, fapt pentru care ocupa locul 3 in lume ca importanța ecologica.…

- Spre deosebire de parintii si bunicii lor, copiii de azi incep sa puna bani deoparte inca de la varsta de 4 ani, adolescentii isi folosesc economiile pentru propria educatie, iar adultii au pretentii tot...

- PNL a anuntat ca a pus la punct o campania intitulata „Gaz in fiecare casa”, al carei scop este cresterea numarului de gospodarii racordate la reteaua de alimentare. Deputatul liberal Mara Mares a explicat necesitatea acestui demers prin faptul ca, la aceasta ora, aproximativ 36% din populatia tarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a acordat un interviu publicatiei austriece Kurier, în care afirma ca este un adversar pentru oricine pune în pericol lupta împotriva coruptiei si statul de drept în România si ca, din pacate, actuala majoritate guvernamentala are actiuni…