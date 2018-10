Stiri pe aceeasi tema

- Arme unice si monede din secolele XVI-XVIII au fost descoperite pe malurile Dunarii. Obiectele descoperite multumita nivelului scazut al fluviului ar fi facut parte dintr-o nava comerciala ce s-ar fi scufundat in secolul XVIII.

- Un tezaur constand in circa 2.000 de piese de aur si argint a fost gasit la bordul unei epave din secolul al XVIII-lea descoperita in Dunare de arheologi dupa scaderea considerabila a nivelului apei, a anuntat joi echipa de cercetatori, citata de AFP. ''Au fost gasite aproximativ 2.000 de…

- Zeci de persoane s-au autoevacuat dupa ce baracile in care locuiesc, pe malul Dunarii, la Cernavoda, au luat foc. In doar cateva minute flacarile s-au extins cu repeziciune cuprinzand acoperișurile.

- Galatenii care au trecut, sambata, pe faleza Dunarii au constatat ca pe insula formata in mijlocul fluviului, in dreptul orasului Galati, scrie cu litere uriase "La naiba, PSD". Mesajul poate fi vazut din avion, de pe vapoarele care trec pe fluviu, dar si de pe cele doua maluri, cel galatean si cel…

- Guvernul a adoptat astazi o hotarare prin care se aproba 16 obiective de investiții strategice care urmeaza sa fie pregatite și atribuite in parteneriat public-privat, de catre Comisia Naționala de Strategie și Prognoza, intre care opt sunt noi proiecte, pe care le prezentam mai jos: Linia ferata…

- Autoritațile buzoiene sunt in alerta dupa ce li s-a solicitat sprijinul pentru a cauta un copil, in varsta de 12 ani, despre care se presupune ca este posibil sa se fi inecat in canalul de irigații de pe raza localitații Pietroasele. Purtatorul de cuvant al ISU Buzau, ofițer Goerge Crețu, precizeaza…

- Mii de braileni au asistat miercuri, de pe malul Dunarii, la traditionalele jocurile marinaresti programate de Ziua Marinei, care au fost deschise si in acest an de zeul Neptun, ce si-a facut aparitia pe un peste urias. Pana la aparitia zeului Neptun, a fost oficiata o slujba religioasa de pomenire…

- Saptamanal, la Bascov ajung sute de turisti. Cei mai multi sunt din zona Olteniei, dar malul Dunarii ii atrage si pe brasoveni sau sibieni. Nelipsiti din zona de agrement sunt si vecinii bulgari.