- "FC CFR 1907 Cluj vs. CSM Poli Iasi – eliminare – In baza art.53.2. din RD se sanctioneaza dl. Petrescu Dan, antrenor FC CFR 1907 Cluj, cu suspendare pentru 2 jocuri si o penalitate sportiva de 360 lei. In baza art. 65.a din RD se sanctioneaza dl. Dan Petrescu cu suspendare pentru 2 jocuri si o penalitate…

- CEO-ul Cambdridge Analytica, Alexander Nix, suspendat din functie. Alexander Nix, CEO-ul Cambridge Analytica, compania care ar fi primit ilegal informații despre 50 de milioane de conturi de Facebook din partea rețelei sociale, a fost suspendat. ”Boardul de conducere al Cambridge Analytica a anunțat,…

- Fostul premier Victor Ponta a scris, sambata, pe Facebook ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si “il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata…

- Rețeaua Telekom Romania a cazut in urma cu cateva ore, astfel ca o buna parte dintre clienți s-au trezit ca nu iși pot folosi telefoanele pentru a apela sau a fi apelați. Reprezentanții Telekom Romania au facut anunțul legat de problemele tehnice chiar pe pagina lor oficiala de Facebook. „Pe fondul…

- Președintele Coaliției Romanilor din SUA, preotul Chris Terhes, a prezentat o statistica cat se poate de sugestiva pentru ceea ce s-a intamplat in ultimii ani in Romania, cand drepturile și libertațile oamenilor au fost pur și simplu calcate in picioare in numele unei așa-zise lupte impotriva corupției,…

- Potrivit cercetarii, copiii care au fost lasati sa descopere singuri cum se utilizeaza internetul au fost mai des victimele agresiunilor din mediul online decat cei ai caror parinti au fost alaturi de ei atunci cand au inceput sa foloseasca aceasta retea.''Peste 40% din totalul participantilor…

- Pasajul subteran de la intersectia strazii Ismail cu bulevardul Stefan cel Mare va fi accesibil deja si pe timp de noapte, comunica Noi.md. {{272262}}Intr-o postare pe Facebook, primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, a anuntat ca a dispus demontarea portilor de acces, care erau incuiate…

- Exista un nivel scazut de incredere in randul utilizatorilor in ceea ce priveste siguranta datelor cu caracter personal: 69% dintre consumatori sunt preocupati de siguranta si confidentialitatea propriilor date procesate prin intermediul dispozitivelor conectate prin IoT; 61% dintre utilizatorii Facebook…

- In ciuda eforturilor depuse de producatori, acumulatorii Li-Ion continua sa limiteze performanta si longevitatea dispozitivelor pe care le echipeaza. Mai putin severe decat problemele intalnite la telefoane iPhone, cele raportate de utilizatorii Pixel 2 si Pixel 2 XL vizeaza functia de incarcare rapida…

- Angajat al Complexului Energetic Oltenia, un barbat in varsta de 43 de ani din orasul Rovinari, care avea permisul suspendat, a fost prins conducand un autoturism cu placute de inmatriculare realizate artizanal, transmite corespondentul Mediafax. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei…

- Un angajat al Complexului Energetic Oltenia,care avea permisul suspendat, a primit o amenda de 870 de lei dupa ce a fost prins conducand o masina cu placute de inmatriculare pe care scria "Suveran". Barbatul a facut un adevarat spectacol, filmand momentul in care este sanctionat de politisti si postand…

- Intelegerea dintre Google si Getty Image de saptamana trecuta a dus la eliminarea imediata a butonului „View Image” din cautarile de pe Google Image, atat din versiunea de mobil cat si din cea desktop. In timp ce pe platforma mobila modificarile sunt mai complicate, pe desktop, browserele ofera posibilitatea…

- Incepand din 15 februarie 2018, browserul Chrome blocheaza reclame. Dezvoltat de Google, programul de navigare pe internet este cel mai popular din lume. Chrome nu va elimina toate reclamele, asa cum fac unele aplicatii de ad-blocking. Sunt vizate doar cele considerate de companie ca fiind intruzive.…

- Aproape 200.000 de euro trebuie sa primeasca despagubiri patru femei care s-au internat ca sa nasca si s-au infectat cu meningita la Spitalul Judetean din Zalau. Sentinta judecatorilor a venit dupa sase ani de procese. Conducerea spitalului sustine ca va acorda despagubirile celor infectati…

- Imagine emoționanta cu Cristi Mitrea și baiețelul lui. Fostul iubit al Andreei Mantea a postat pe contul de socializare fotigrafia in care David doarme in brațele lui. Alaturi a scris un mesaj emoțioant. David, puștiul Andreei Mantea, in varsta de trei ani a cucerit internetul. „Tata va avea grija…

- Platforma online YouTube, detinuta de Google, va semnala utilizatorilor sai daca reclamele difuzate provin din surse media finantate de un stat, in incercarea de a raspunde criticilor care i se aduc privind gestionarea continuturilor video, transmite AFP, conform Mediafax.De mai multe luni,…

- Cei de la compania Blue Air, care au datorii catre Aeroportul Timisoara, au anuntat printr-o postare pe Facebook ca renunta la zborurile Timisoara-Cluj-Iasi, fara sa aiba nicio discutie in prealabil cu reprezentantii aeroportului.

- Compania Blue Air a anuntat, vineri, anularea zborurilor pe ruta Iasi - Cluj - Timisoara, incepand din 17 februarie, motivand unele ”frictiuni” in relatia cu aeroportul din Timisoara. Zborurile Iasi - Timisoara erau operate zilnic, din noiembrie 2016.Citește și: Kovesi, facuta knock out! Ce…

- Lucrurile incep sa ia tot mai mult o turnura proasta pentru activistii impotriva PSD. Dupa amenzile date protestatarilor, amenintarile la adresa lui Tudor Chirila si demersurile pentru a fi inlaturat...

- Szep Robert, șef interimar la Garda de Mediu. Robert Szep va exercita atributiile comisarului general, cu rang de secretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu, potrivit unei decizii a premierului Viorica Dancila. Fostul comisar general al Garzii Nationale de Mediu, Bogdan Gheorghe Trif, a fost numit…

- acebook a anuntat ca interzice toate reclamele care se refera la bitcoin, criptomonede si oferte publice initiale de monede (ICO), incercand astfel sa combata escrocheriile si fraudele, informeaza Business Insider.

- &"Ultimele statistici privind numarul conturilor de Facebook din Romania indica faptul ca în prezent exista peste 9 milioane de utilizatori, ceea ce evidentiaza importanta acestei retele de socializare în actul comunicarii la nivel

- Dupa ce Apple a prezentat, anul trecut, o tehnologie de compresie foto care reduce la jumatate spatiul de stocare ocupat de imagini, fata de standardul JPEG, Google si Mozilla, dezvoltatorii browserelor Chrome, respectiv Firefox, testeaza ca nou standard, o tehnologie rivala despre care sustin ca este…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, luni, ca a urmarit câteva episoade din serialul "Suleiman Magnificul", dar a respins acuzatiile europarlamentarului Catalin Ivan conform carora ar fi suspendat o sedinta de partid pentru acest lucru. "Am auzit un baiat foarte…

- Jandarmeria Romana a postat pe pagina de Facebook mesaje pentru manifestantii care ies sambata sa protesteze in orasele din Romania. Unul dintre ele este: „Salut! Sunt Alin si sunt aici pentru siguranta ta“.

- Jandarmeria Capitalei a transmis, vineri, un mesaj video pe pagina sa de Facebook, facand apel la desfasurarea unor manifestatii pasnice. Institutia spune ca este echidistanta si garanteaza drepturile constitutionale ale cetatenilor, cat timp acestia se manifesta pasnic si recomanda protestatarilor…

- Un audit de siguranța rutiera menționeaza numeroase nereguli pe lotul 3 al autostrazii Sebeș - Turda, în pofida dorinței Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere de a deschide traficul. Zone în care baltește apa, bitum în exces, deficiențe de planeitate, drumuri…

- Siguranța cetațenilor din cartierul 14 Mai lasa mult de dorit. Un satmarean atrage atenția autoritaților competente asupra unei situații destul de grave. „Atenție pe Aleea Begoniei. In doar o saptamana s-au spart 2 autoturisme și o tentativa de viol s-a comis. Probabil autorul este acel individ la toate…

- Bianca Dragusanu ramane prezentatoarea emisiunii in care Gabriela Cristea urma sa se intoarca. Chiar daca recent proaspata mamica si-a anuntat fanii de pe retelele de socializare ca se vor revedea curand, lucrurile nu se vor intampla conform dorintelor ei. "Dupa stirile care au circulat…

- Gabriela Cristea traiește cea mai frumoasa perioada din viața sa și, pe buna dreptate, rolul de mamica o prinde de minune, prezentatoarea TV afișand tot timpul un zambet larg, semn ca este implinita pe toate planurile, chiar daca, momentan, a lasat cariera pe loc secund. In ultimele zile, o informație…

- La scurt timp dupa ce președintele Iohannis a criticat din nou, in plenul CSM, faptul ca persoane condamante penal ocupa funcții inalte in stat, Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, anunța o importanta reușita.„Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile…

- Presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, va prelua temporar functia de sef al statului pentru a semna decretul de numire a noilor ministri in guvernul condus de premierul Pavel Filip. Asta, in condițiile in care Curtea Constitutionala a decis, marti, ca presedintele republicii,…