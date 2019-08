Commediante!... Tragediante!... "Commediante!... Tragediante!...": sunt cuvintele pe care se presupune ca le-ar fi rostit Papa Pius al VII-lea, exasperat de schimbarile de umoare, de capriciile despotice si de izbucnirile violente ale lui Napoleon. Fapt e ca aceste vorbe se pot "lipi" perfect si altor personaje si situatii politice, nu de alta, dar stim ca multi politicieni sunt dispusi sa joace teatru ori de cate ori li se iveste ocazia. Iata, miercuri seara Viorica Dancila a interpretat o partitura (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O surpriza pentru Iohannis ”Categoric nu voi pleca”, a declarat joi Viorica Dancila atunci cand a fost intrebata de ziariști daca va demisiona in cazul in care guvernul nu va trece de votul de incredere din Parlament cerut de Constituție in cazul schimbarii structurii politice a executivului. ”Daca…

- Guvernul face toate eforturile pentru a realiza Autostrada Ploiesti - Comarnic, a dat asigurari joi premierul Viorica Dancila, care a participat la sfintirea Manastirii "Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul"...

- Ridicolul, disperarea și amenințarea s-au infrațit, duminica, la Conferința județeana a PSD Teleorman, in prezența alaiului de demnitari, in frunte cu premierul Viorica Dancila. Pofta de Putere locala a fost taiata prin determinarea a doi candidați la funcția de președinte executiv al PSD Teleorman…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD se reuneste luni pentru a discuta remanierea guvernamentala. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a demisionat inainte sa fie demisa e Viorica Dancila. In locul sau va fi instalat senatorul Nicolae Moga, apropiat al tandemului Radu Mazare - Nicusor Constantinescu, ambii…

- Viorica Dancila a fost intrebata, la Alexandria, daca un posibil viitor presedinte al Romaniei dat de PSD va lua in calcul grațierea lui Liviu Dragnea, scrie RTV. „Sa castigam intai! Daca va uitati la referendum, acolo vad ca nu se vrea gratiere, nu se vor lucruri de genul acesta. Deci castigarea alegerilor…

- Aspecte privind relatiile moldo-romane si proiectele comune in derulare au fost discutate in cadrul unei intrevederi a premierului Republicii Moldova Pavel Filip cu prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila. Cei doi oficiali si-au exprimat dorinta de a pastra si de a intensifica cooperarea bilaterala,…

- Irena Boclinca, o actrita din Republica Moldova care a parodiat-o perfect pe Viorica Dancila, este castigatoarea „iUmor“, dupa ce a primit cele mai multe voturi din partea telespectatorilor in finala show-ului de la Antena 1.

- Jurnalistii au remarcat ca premierul Viorica Dancila are o tinuta oarecum nepotrivita, are pantofi cu toc, in conditiile in care la Sumuleu Ciuc a plouat puternic si este noroi. De la Sumuleu Ciuc, premierul va merge apoi si la Iasi, urmatoarea escala din programul vizitei Papei Francisc in Romania. …