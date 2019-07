Stiri pe aceeasi tema

- Militarii Armatei Nationale, participanti la „Sea Breeze 2019”, desfasoara antrenamente în cadrul fazei active a exercitiului, care a demarat luni, 8 iulie, în regiunea Odessa si Mykolayiv. Potrivit comandantului contingentului moldovenesc, maior Ion Cotofana,…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia a fost convocata in data de 21.06.2019, ora 11.30.Actionarii au aprobat cu 6.264.800 de actiuni "pentruldquo;, reprezentand 93,8878 din capitalul social, stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii…

- Deputatul PNL Ionut Stroe a atras atentia vineri pe Facebook ca suma pe metru patrat estimata de guvernul PSD pentru construirea unui Spital Regional este mult mai mare fata de sumele cu care s-au construit spitale in Norvegia sau in Marea Britanie. „Daca se facea in Londra, Spitalul Regional din…

- Ministrul german de Externe a ajuns la Teheran pentru a purta luni discuții cu președintele Hassan Rouhani, în cadrul unui efort european concertat pentru pastrarea acordului nuclear dintre Iran si marile puteri mondiale și pentru dezamorsarea tensiunilor dintre SUA și Iran, relateaza Reuters…

- "Astazi am trimis o solicitare de oferta partenerilor nostri americani privind achizitia a 35 de avioane F-35A, impreuna cu un pachet logistic si de instruire", a scris Blaszczak pe Twitter.Statele Unite ar urma sa isi extinda vanzarile de avioane de lupta F-35 la cinci tari, printre care…

- Lungmetrajul sud-coreean „Parasite", de Bong Joon Ho, a fost recompensat cu trofeul Palme d'Or, la gala de inchidere a celei de-a 72-a editii a Festivalului de Film de la Cannes care a avut loc sambata seara. In competitia oficiala din acest an a Festivalului de Film de la Cannes au fost proiectate…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii Celco SA, intrunita in sedinta in data de 4.04.2019, a luat unele decizii importante. Astfel, au fost aprobate situatiile financiare incheiate la 31.12.2018. De asemenea, s a aprobat ca profitul net aferent anului 2018, in suma de 30.828.146…