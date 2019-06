Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Politic al USR se intruneste, sambata, la Braila, pentru a discuta propunerile de modificare a statutului partidului in sensul ca presedintele sa fie ales prin vot direct, deschis al tuturor membrilor, a declarat, vineri, liderul USR, Dan Barna. Barna a precizat ca propunerile care vor fi…

- Congresul USR va avea loc pe 13 iulie, la București „In momentul de fața președintele este ales la Congres cu votul delegaților, ca și Biroul Național. In momentul cand am candidat la președinție in 2017 am spus ca urmatorul președinte va fi ales prin votul tuturor membrilor. Am propus acum…

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste vineri, la ora 11,00, la sediul partidului din Baneasa, principala tema de discutie fiind data la care urmeaza sa fie organizat congresul pentru alegerea unei noi conduceri si stabilirea candidatului la alegerile prezidentiale, transmite

- Fostul premier Paul Stanescu, mazilit de Liviu Dragnea, va deveni noul presedinte executiv al partidului, pana la Congresul din luna iunie, sustin surse politice pentru Adevarul. Viroica Dancila va prelua azi, oficial, sefia partidului. Codrin Stefanescu, unul dintre locotenentii fideli lui Dragnea,…

- Viorica Dancila, presedinte executiv al PSD, va prelua sefia partidului dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare. Dancila este decisa sa candideze la Congresul PSD din luna iunie pentru functia de presedinte, sustin surse politice pentru Adevarul.…

- Noul sediu al Registrului Auto Roman din judetul Gorj a fost inaugurat ieri, in prezenta ministrului Transporturilor și al reprezentanților instituției, precum și a autoritaților locale. Edilul din Targu Jiu, Marcel Romanescu a lipsit de la eveniment declarandu-se dezamagit de faptul ca nu a fost invitat.…

- Primarul Brailei, social-democratul Marian Dragomir, considera ca PSD ar trebui sa abandoneze subiectul legilor Justitiei si sa vorbeasca mai mult despre realizarile din judete. "In loc sa discutam despre realizarile din judete, vorbim despre legile Justitiei. Mai terminati cu legile Justitiei odata!…

- Primarul Marian Dragomir a lansat, duminica, in cadrul Conferintei Extraordinare a PSD Braila, un atac dur la adresa conducerii partidului, cerandu-le liderilor de la Centru "sa termine" cu Legile Justitiei.