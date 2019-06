Comitetul Politic al USR a votat aderarea la ALDE european

Comitetul Politic al USR a votat sambata aderarea la partidul liberal ALDE european.



"Pot sa confirm ca am avut o decizie care este una istorica. USR devine parte a ALDE european. Saptamana viitoare, in Elvetia, la Consiliul ALDE Europa, vom depune candidatura USR, astfel incat, probabil, la Congresul din toamna, de la Atena, sa participam deja cu delegati si sa facem parte din structura acestui partid european. Ne afiliem la ADE Europa, care va ajuta deschiderea si cresterea capacitatii interne de a propune solutii si de a putea sa guvernam credibil in 2020 in cadrul acestei aliante",…