Comitetul National al FIDESZ respinge printr-o rezolutie politica planul Soros

- Adrian Tutuianu a spus ca posibilitatea ca Iohannis sa respinga o noua nominalizare de premier din partea PSD este una "pe care orice om serios o ia in calcul". "Imi mentin parerea, mi-am spus-o in CEx, a fost un vot, viata va spune daca am gresit eu sau ceilalti care au avut alta opinie",…

- Teodor Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele "remaniabile" si daca disensiunile dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au influenta asupra activitatii Ministerului Afacerilor Externe. "Orice membru din Guvern este remaniabil (...) din acest…

- "S-au facut multe premisiuni. (...) Cred ca va ramane Mihai Tudose, nu știu... poate se mai schimba vreo doi-trei miniștri, dar oricum nu vor fi schimbari majore in Romania, indiferent cine vine. Fiscalitatea este folosita ca arma politica. Vedem ca salariile, in privat, sunt afectate de schimbarile…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…

- Ofensiva maghiara in anul centenarului. Scandal diplomatic Romania-Ungaria Principalele partide din Ungaria isi exprima “revolta” fata de afirmatiile facute de premierul roman Mihai Tudose, referitoare la dorinta partidelor maghiare din Transilvania de a obtine autonomia Tinutului Secuiesc. Reprezentantii…

- Mircea Geoana, despre razboiul din PSD. Fostul președinte al partidului spune ca tensiunile vor duce la o criza politica prelungita ce, inevitabil, va afecta actul guvernarii. ”Suntem in cea mai precara situație de la integrarea in UE și in NATO”, mai spune Geoana, intro postare pe pagina de Facebook.…

- Partidele din Ungaria au reactionat dur la declaratiile premierului Mihai Tudose privind comunitatea maghiara din Romania. Atat principalul partid de guvernamant FIDESZ, cat si formatiunea din opozitie, Lehet Mas a Politika (Politica poate fi si altfel – LMP), critica in termeni duri limbajul folosit…

- Ungaria va organiza alegerile parlamentare la data de 8 aprilie 2018, a anuntat, joi, Janos Ader, presedintele Ungariei, iar campania electorala va incepe cu 50 de zile inainte scrutinului, adica pe 17 februarie, relateaza agentia MTI. Scrutinul pentru alegerea noilor membri ai Parlamentului…

- • un proiect privind incheierea unui contract de concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a picat in CJ Neamt • liberalii s-au abtinut • ei au motivat ca n-au avut timp „sa aprofundeze“ documentatia • Sedinta de Consiliu Judetean Neamt din data de 9 ianuarie 2018…

- Dintre toți liderii statelor UE și NATO, premierul Ungariei, Viktor Orban, este mai mai mare susținator al Rusiei lui Vladimir Putin. Concluzia apare intr-un raport intocmit de catre Comisia pentru Relații Externe a Senatului american. In aceeași analiza se precieaza ca una dintre vulnerabilitațile…

- Guvernul de la Budapesta a acordat o finanțare record pentru organizații maghiare din Romania, respectiv peste 100 de milioane de euro, potrivit unei hotarari de guvern adoptate de Executivul ungar in ultimele zile ale anului trecut, scrie Rador. Potrivit sursei citate, Arhiepiscopia Romano – Catolica…

- Deputat PNL Cluj: In anul Centenarului, maghiarii solicita autonomia teritoriala in timp ce guvernul PSD-ALDE se cearta Deputatul PNL Cluj Adrian Oros a luat atitudine fata de recentele pretentii ale partidelor maghiare privind autonomia si a criticat lipsa de reactie a guvernului Romaniei in acest…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat luni, 8 ianuarie, in prima sedinta de politica monetara din 2018, rata de dobanda de referinta de la 1,75% la 2,0%, pe fondul accelerarii inflatiei la un nivel superior celui prognozat in noiembrie si ritmului de crestere economica, intensificarii deficitului…

- Cel mai important trust de presa de limba maghiara din Romania, Udvarhelyi Hirado, are un nou proprietar: societatea Prima Press SRL. Managerul acesteia, Orosz Pal Levente, are legaturi cu guvernul ungar. In ultimele zile ale anului trecut, guvernul ungar a aprobat o suma-record de peste 100 de milioane…

- Banca centrala ar putea majora rata de dobanda de referinta la 2%, pe fondul intensificarii presiunilor inflationiste, a evolutiei economiei la un ritm peste potential si a acumularii de riscuri la adresa stabilitatii financiare, estimeaza Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania.…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a respins criticile liderului social-democrat german Martin Schulz la adresa premierului Viktor Orban si a politicii sale privind migratia, precizand ca acuzatiile lui Schulz sunt nefondate, relateaza agentia vineri MTI. Intr-un interviu acordat…

- Potrivit expertului Centrului de analiza politica "Meltanyossag", presedintele Janos Ader va stabili, probabil, ca alegerile parlamentare din primavara a acestui an sa fie organizate cel mai devreme posibil. Analistul Attila Tibor Nagy a declarat postului Inforadio ca in campania electorala din 2018…

- ”Din pacate fonduri europene este un subiect care a avut un accident ingrozitor in ultimii ani. Și anume s-au blocat. Razboiul, cum spuneam, romano- roman, a facut ca eficiența administrativa a statului sa se apropie de 0, proiecte de accesat europene nu se mai pot accesa. Știi ca exista și un curent…

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvant de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor in statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa intalnirea avuta miercuri, la Budapesta, cu omologul sau…

- Emmanuel Macron respinge o eventuala recunoastere a Palestinei, subliniind ca un astfel de gest nu ar fi eficace, a subliniat presedintele Republicii in cadrul unei discutii cu Mahmud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, potrivit Rador care citeaza Le Figaro.

- Kremlinul a respins miercuri acuzatiile ONU privind "violari" ale drepturilor omului si "practici discriminatorii" vizand tatarii din Crimeea in aceasta peninsula ucraineana anexata in 2014 de Rusia, informeaza AFP. Adunarea Generala a ONU a adoptat marti o rezolutie condamnand "violarile…

- Tarile din Grupul de la Visegrad (V4) - Ungaria, Cehia, Slovacia si Polonia - sprijina extinderea Uniunii Europene catre statele din Balcanii de Vest si eforturile pentru consolidarea politicii externe si de securitate comune a blocului comunitar, a afirmat joi presedintele comisiei parlamentare…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, sustine ca sistemul de cote obligatorii pentru relocarea refugiatilor in Uniunea Europena s-a dovedit a fi "ineficient" si a generat "dezbinare" in randul statelor membre. "Problema cotelor obligatorii a generat extrem de multa dezbinare, iar…

- Premierul ungar Viktor Orban a discutat marti cu liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania (UDMR), Kelemen Hunor, despre aspecte culturale si de invatamant care ii privesc pe etnicii maghiari din Romania, a anuntat marti seful serviciului de presa al executivului de la Budapesta, Bertalan…

- Parlamentul Ungariei a adoptat, marți, rezoluția prezentata de catre partidul de guvernamint, Fidesz, prin care este respinsa decizia Parlamentului European privind impunerea unor cote obligatorii de relocare a imigranților in toate statele membre UE, relateaza agenția MTI. Rezoluția a fost adoptata…

- Acuzatiile impotriva lui Bela Kovacs, care includ utilizarea unor documente private false, rezulta dintr-o ancheta care a inceput in aprilie 2014, cand autoritatile maghiare au raportat pentru prima data presupuse activitati de spionaj si au depus o cerere pentru ridicarea imunitatii sale. …

- George Soros vrea sa influenteze, prin intermediul unor ONG-uri sustinute de el, alegerile parlamentare din anul viitor care vor fi determinante pentru destinul Ungariei, a declarat directorul de comunicare al FIDESZ, in cadrul unei emisiuni la televiziunea M1 din Ungaria. Balazs Hidveghi…

- Mai multi “grei” ai Uniunii Europene au cerut Bruxellesului sa taie finantarile pentru Ungaria, potrivit unei scrisori obtinute de Euronews. In documentul adresat sefului UE, Jean Claude Juncker, se spune ca fluxurile financiare catre Budapesta trebuie oprite pana cand “libertatile democratice de baza…

- Intentia opozitiei de discreditare a consultarii nationale nu este altceva decat o actiune Soros - a declarat Balazs Hidveghi, directorul de comunicare al FIDESZ, potrivit MTI, citata de Rador. Conform directorului, George Soros a lansat zilele trecute un atac concertat impotriva consultarii nationale,…

- Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, va prezenta un proiect de rezolutie care respinge recenta decizie a Parlamentului European (PE) ce impune o schema obligatorie de relocare de migranti fara o limita superioara tuturor tarilor membre ale Uniunii Europene, a anuntat luni liderul grupului…

- Soros a afirmat intr-o declarație ca atacurile conțin 'minciuni și distorsiuni' și au fost concepute pentru a crea un fals inamic extern, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Soros, de origine ungara, ale carui opinii au fost in mod evident in contradicție cu cele ale partidului de guvernamant…

- Miliardarul american George Soros a vorbit pentru prima data, luni, despre campania guvernamentala ungara impotriva sa. Acesta a spus ca atacurile contin "minciuni si distorsiuni" si au fost concepute pentru a crea un fals inamic extern, relateaza Reuters. Soros, de origine ungara,…

- Soros, nascut in Ungaria, spune ca Budapesta "starneste sentimente anti-musulmane si foloseste metafore antisemite ce amintesc de anii ’30". Cunoscutul investitor a respins si cele sapte afirmatii din "consultarea nationala" desfasurata de guvernul Orban, in care se spune ca Soros vrea sa aduca un milion…

- Banca Naționala a Romaniei ar putea lua decizia de a majora dobanda cheie in ședința din ianuarie, iar pe parcursul anului viitor sa o majoreze de 8 ori cu cate 0,25 puncte procentuale, susține Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. "Ma aștept ca Banca Centrala…

- Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) critica masurile luate de Guvern și afirma ca majorarea accizelor la carburanți a dus la creșterea inflației, in vreme ce masurile fiscale luate de autoritați, intre care cea mai contestata este trecerea contribuțiilor la angajat, creeaza…

- Consiliul de Administratie al BNR a decis in sedinta de marti, 7 noiembrie, sa mentina dobanda de politica monetara la 1,75% pe an, se arata intr-un comunicat al instituției. In sedinta din 7 noiembrie, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat urmatoarele: – Menținerea ratei…

- O noua sedinta a Consiliului de administratie pe probleme de politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei (BNR) va avea loc astazi. Analistii se asteapta ca banca centrala sa mentina dobanda de politica monetara, dar sa ingusteze coridorul dintre dobanzi.

- Formațiunea de opoziție Coaliția Democratica (DK) din Ungaria a lansat o campanie de strângere de semnaturi pentru a interzice dreptul la vot al cetațenilor care nu au locuit niciodata în aceasta țara, informeaza MTI citata de Agerpres. Liderul DK, Ferenc Gyurcsany, a argumentat…

- Liderul DK, Ferenc Gyurcsany, a argumentat ca cetațenii din afara granițelor, care nu au trait și nu traiesc in Ungaria, nu resimt consecințele votului lor și ca viitorul asistenței medicale și al sistemului de pensii nu trebuie decis la Sydney, Caracas sau Odorheiul Secuiesc. Cei care "nu impartașesc…

- Donald Trump va efectua un turneu in Asia in perioada 3-14 noiembrie, in contextul amplificarii tensiunilor cu regimul din Coreea de Nord. Liderul de la Washington va ajunge la Manila in ultima parte a programului, care include vizite in Japonia, Coreea de Sud, China si Vietnam. "Vom discuta…

- Saptamana aceasta a fost marcata de un sir de evenimente politice. Curtea Constitutionala a pus ieri punct unui conflict aparut intre Presedintie si Guvern. Andrian Candu sau Pavel Filip au dreptul sa semneze decretul de numire a noului ministru al Apararii.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, sustine ca Parlamentul European a început implementarea "planului Soros", dupa ce a adoptat un proiect de lege care prevede introducerea unui mecanism permanent de distribuire automata a refugiatilor în toate statele membre ale Uniunii Europene,…