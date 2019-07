Stiri pe aceeasi tema

- In ședința de astazi, secretarul de stat, șeful DSU, dr. Raed Arafat a supus analizei stadiul indeplinirii masurilor stabilite in ședința de ieri, 30 iulie, respectiv propunerile de modificare a OUG 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgența, propuneri…

- Comitetul Interministerial pentru analiza sistemului de urgenta 112 a avut prima sedinta marti, 30 iulie. In cadrul comitetului s-au discutat modificarile necesare ale OUG 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta.

- Avocatul Poporului va cere lamuri de la instituțiile statului cu privire la problemele de sistem care au inlesnit crimele de la Caracal. Instituția s-a sesizat din oficiu și va intocmi un raport special la finalul investigațiilor, a anunțat luni purtatorul de cuvant al instituției. Avocatul Poporului…

- Proiectul de Ordonanta de Urgenta privind reglementarea activitatii platformelor de ridesharing va fi in prima lectura in sedinta de Guvern de joi, 21 iunie, iar dupa primirea avizului din partea Consiliului Economic si Social (CES) va intra pentru adoptare in sedinta de saptamana viitoare, a anuntat,…

- Noile conditii ptr reglementarea transportului alternativ #Uber-Bolt-Clever UBER. Foto: Agerpres. Detinatorii aplicatiilor pentru transport alternativ precum UBER, BOLT sau CLEVER vor fi obligati sa se autorizeze la Ministerul Comunicatiilor pentru aceasta activitate, iar soferii parteneri vor…

- Potrivit sursei citate, transportul alternativ poate fi intermediat numai de un operator al platformei digitale autorizat in acest sens, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. "Proiectul de ordonanta de urgenta are in vedere crearea unui sistem unitar de reglementare…

- Reprezentantii companiilor de transport alternativ au ajuns, joi, la un acord cu reprezentantii Guvernului in ceea ce priveste proiectul de Ordonanta de urgenta dedicat aplicatiilor de profil din Romania, iar noile reglementari vor asigura conditii egale de autorizare intre aplicatiile de transport…

- Guvernul a pregatit un proiect de Ordonanta de Urgenta prin care va acorda un ajutor nerambursabil de 20.000 lei pentru amenajarea de toalete in Nord-Est-ul țarii. Proiectul, care a fost publicat pe site-ul...