Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al PSD discuta si valideaza vineri, de la ora 11:00, candidaturile pentru functiile de conducere din partid, 24 de social - democrati fiind interesati de o astel de functie. Pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae…

- Un numar de 24 de social – democrati si-au anuntat candidatura pentru functii de conducere in partid pana joi la ora 16.00, termenul limita pentru depunerea candidaturilor, acestea urmand sa […]

- Ex-premierul PSD Adrian Nastase ii indeamna pe liderii PSD-ALDE sa nu mai ”behaie permanent”, intrucat asta nu ajuta la absolut nimic, și sa modifice in Parlament, in schimb, Codul de procedura penala.

- Termenul de depunere a candidaturilor pentru Congresul PSD expira joi, la ora 16:00. Majoritatea organizatiilor judetene ale PSD si-au desemnat candidatii pentru functiile de conducere din partid, care vor fi votati la Congresul Extraordinar din 10 martie. Lista celor care si-au depus candidatura va…

- "Nu am intentionat si in consecinta nu voi candida pentru nicio functie de conducere in cadrul Partidului Social Democrat la Congresul Extraordinar din 10 martie. Ma onoreaza sustinerea si aprecierea colegilor mei din partid, dar consider ca in acest moment activitatea mea trebuie sa se concentreze…

- "In aceste zile voi definitiva o lista a unui consiliu consultativ, care sa se ocupe de cele mai importante probleme ale educatiei romanesti, inclusiv o lege a educatiei, o noua lege a educatiei, dar si celelalte probleme, care sunt legate de numarul de ore pe saptamana ale elevilor, de numarul de…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD se reuneste luni pentru a stabili detaliile Congresului extraordinar din 10 martie, in care Liviu Dragnea va cere votul de reconfirmare la sefia partidului. Sedinta conducerii PSD va avea loc de la ora 11.00, la Parlament. Gabriela Firea a amenintat cu demisia daca ministrii…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD se reuneste luni pentru a stabili detaliile Congresului extraordinar din 10 martie, in care Liviu Dragnea va cere votul de reconfirmare la sefia partidului. Sedinta conducerii PSD va avea loc de la ora 11.00, la Parlament. Gabriela Firea a amenintat cu demisia daca ministrii…

- Avizul negativ dat de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii propunerii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie nu este nicio surpriza pentru nimeni, a afirmat miercuri presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.…

- In contextul in care, dupa decizia CCR de pe 13 februarie cu privire la Legea 317, PNL și-a anunțat tactica, aceea de a face sesizari de neconstituționalitate, dar pe rand, Steluța Cataniciu a fost intrebata care este scopul unei astfel de strategii. "In primul rand, vreau sa va spun ca este…

- Casatoria va putea fi desfacuta de catre organul de stare civila. Un proiect de lege in acest sens a fost adoptat astazi in lectura finala de catre Parlament, comunica MOLDPRES. Potrivit modificarilor operate in legislatie, casatoria va putea fi desfacuta in baza unui acord comun al sotilor, in cazurile…

- Lista zilelor comemorative, de sarbatoare și de odihna va fi completata cu o noua sarbatoare profesionala - Ziua Concurenței. Un proiect de amendare a legislatiei in acest sens a fost adoptat astazi de catre Parlament, comunica MOLDPRES. Initiativa apartine unui grup de deputati si are drept scop promovarea…

- Lista zilelor comemorative, de sarbatoare și de odihna va fi completata cu o noua sarbatoare profesionala - Ziua Concurenței. Un proiect de amendare a legislatiei in acest sens a fost adoptat astazi de catre Parlament.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a prezentat miercuri propunerile sale in perspectiva organizarii alegerilor europarlamentare din 2019, sustinand sistemul 'capilor de lista' pentru desemnarea sefului executivului comunitar, transmit AFP si Reuters. ''Procedura…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures. "Am luat decizia de a ataca la CCR legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures", a spus Orban dupa sedinta…

- Trimisul special al AGERPRES, Ionut Mares, transmite: Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, s-a declarat miercuri gata sa respinga orice candidat la presedintia Comisiei Europene care nu a fost nominalizat drept cap de lista inainte de alegerile din UE din 2019. Asa-numitul…

- Lista parcelelor pe care ar trebui sa le primeasca 128 de tineri, pe baza Legii 15/2003, au fost validata de CL Timișoara la aproape un an de cand au fost facute publice numele celor care au indeplinit condițiile de atribuire. Parcelele nu sunt insa egale și, mai mult decat atat, intreaga procedura…

- Premierul desemnat prezinta, la momentul de fata, obiectivele Executivului sau. Cu cateva minute intarziere fata de ora 15, la Parlament a inceput sedinta in cadrul careia premierul desemnat va prezenta programul de guvernare, inainte ca acesta sa fie dezbatut, in prezenta ministrilor propusi a face…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat lista oficiala a miniștrilor pe baza caruia va merge in Parlament sa ceara votul de incredere.Iata lista oficiala prezentata de Viorica Dancila: Prim-ministru: Viorica DancilaVicepremier pentru implementarea Parteneriatelor Internaționale ale…

- LISTA completa a Guvernului Dancila. Ce surprize aduce PSD in noul Guvern. Comitetul Executiv al PSD a definitivat lista miniștrilor care vor face parte din Cabinetul Dancila. Printre mutarile de ultima ora se numara Ana Birchall, care devine vicepremier pentru implementarea fondurilor europene, iar…

- Liderii PSD vin cu surprize in Comitetul Executiv al partidului. La Ministerul Educației erau in cursa Ecaterina Andronescu și Valentin Popa, rectorul Universitații din Suceava.Chiar daca Ecaterina Andronescu a fost susținuta de organizația PSD București și public de Gabriela Firea, in Comitetul…

- Surse politice au declarat ca Bogdan Trif, comisarul Garzii Nationale de Mediu si presedinte al PSD Sibiu, ar putea prelua mandatul de ministru al Turismului de la Mircea Titus Dobre, care a condus ministerul in timpul Guvernului Mihai Tudose.Bogdan Gheorghe Trif are 41 de ani si este casatorit.…

- Comitetul Executiv al PSD s-ar putea reuni si vineri pentru a stabili componenta finala a Guvernului Dancila, urmand ca luni, 29 ianuarie, sa aiba loc audierile ministrilor in Parlament si votul de investitura. Potrivit declaratiilor de pana acum ale liderilor PSD, Guvernul Dancila va avea…

- Florin Citu, senator PNL, spune ca exista o lista foarte lunga deja de lucruri pe care PNL trebuie sa le repare in primele zile de guvernare: TVA defalcat, supraacciza la combustibil sau impozitarea contractelor part-time cu contributii echivalente unui contract full-time. "Lista aceasta devine…

- Liviu Dragnea nu a rezistat ispitei. Luni, dupa un Comitet Executiv pe repede inainte, liderul PSD a anuntat, triumfal, ca politicienii cercetati penali pot face parte din noul guvern. ,,Am hotarat sa ne facem noi guvernul, nu alte institutii” – a explicat seful PSD. Lista noului cabinet va fi batuta-n…

- Florin Prunea, unul dintre posibilii candidați la șefia FRF, a lasat sa se ințeleaga ca daca echipa formata din membrii Generației de Aur va caștiga, Cosmin Contra va fi inlocuit, pe lista de posibili selecționeri fiind Victor Pițurca, Dan Petrescu, Costel Galca și Gica Hagi. Comitetul Executiv…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier, dupa ce Mihai Tudose fost fortat de partid sa demisioneze. Surse din PSD au declarat pentru „Adevarul“ ca cele mai mari sanse pentru Palatul Victoria le are ministrul Apararii, Mihai Fifor, unul dintre oamenii…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. Surse din PSD au declarat pentru Adevarul c cele mai mari sanse pentru nominalizare le are ministrul Apararii, Mihai Fifor,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni, 15 ianuarie, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate cu privire la legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2017 care a adus modificari majore procedurii de numire si demitere a conducerii arbitrului telecom (ANCOM),…

- Tudose va avea intalniri cu sustinatorii sai din PSD inaintea sedintei CEx - surse Premierul Mihai Tudose se intalneste, duminica, cu membrii PSD care il sustin in disputa cu liderul social-democrat, Liviu Dragnea, inaintea sedintei Comitetului Executiv, au declarat surse politice. Potrivit…

- Primaria Galati anunta ca pana la sfarsitul lunii ianuarie, taximetristii interesati pot depune la sediul primariei dosare cu documentele necesare obtinerii autorizatiei de transport in regim de taxi, rezultatul selectiei dosarelor, care va fi in functie de punctajele obtinute, urmand sa fie cunoscut…

- Premierul Mihai Tudose s-a aratat extrem de nervos in ședința CExN si a intrat in polemica cu mai multi social-democrati. "Nu mai pot sa conduc un trabant și sa ajung in Formula 1", le-ar fi spus Mihai Tudose celor prezenți, potrivit Romania TV. Mihai Tudose a sugerat ca ar fi nevoie…

- "Eu sunt de acord cu ce am spus eu in mai multe randuri anul trecut si in ultimele doua emisiuni din acest an. Am vorbit de cateva luni de zile de faptul ca in luna ianuarie, dupa ce vom finaliza 2017, va trebui facuta o analiza a modului cum functioneaza in primul rand fluxul deciziei in interiorul…

- Vladimir Munteanu, primul vicepreședinte al Bancii Naționale din Moldova (BNM), a dezvaluit mai multe subiecte privind situația financiar-bancara din țara, stabilizarea sistemului bancar, devalorizarea leului, succesele și datoriile cu care intra BNM în noul an. Declarațiile au fost facute…

- Legislatia achizitiilor publice a fost modificata prin ordonanta de urgenta Simplificari și clarificari ale legislației achizițiilor publice. Guvernul a modificat și completat legislația achizițiilor publice, pentru a simplifica, clarifica și corela unele prevederi, precum și pentru a reduce…

- Guvernul a modificat și completat legislația achizițiilor publice, pentru a simplifica, clarifica și corela unele prevederi, precum și pentru a reduce termenele in procesul de atribuire a contractelor publice. Aceste prevederi sunt incluse intr-o ordonanța de urgența adoptata de Guvern, care are rolul…

- Politicianul este de parere ca Partidul Social Democrat a greșit procedura, afirmand faptul ca ”anumite modificari necesare la Legile Justiției au fost insuficient explicate”. ”In ultima vreme nu ne-a fost foarte clar daca Guvernul susține aceste modificari sau nu. A fost insarcinat ministrul…

- Sursele citate au aratat ca PSD se grabeste cu elaborarea proiectul privind transpunerea Directivei referitoare la prezumtia de nevinovatie dat fiind faptul ca in luna aprilie expira termenul de transpunere, in caz contrar exitand posibilitatea intrarii in procedura de infrigement. Pe de alta…

- Ordonanța de urgența adoptata astazi are in vedere corelarea, inclusiv in sensul urmarit de legislația europeana, și clarificarea prevederilor din cele trei legi - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și Legea nr. 101/2016 privind…

- Proiectul Codului administrativ a fost depus, la Parlament, ca initiativa legislativa asumata de senatorii si deputatii PSD, fiind promovat in procedura de urgenta, la fel ca legile justitiei si modificarea codurilor penale. Proiectul a fost depus la Senat si este cel la care a lucrat Ministerul Dezvoltarii…

- Proiectul a fost depus la Senat si este cel la care a lucrat Ministerul Dezvoltarii Regionale, scrie News.ro. Codul administrativ urmeaza sa fie dezbatut in procedura de urgenta, iar marti au fost trimise solicitarile pentru punctul de vedere al Guvernului si avizul Consiliului Legislativ.…

- Calatoriile cu taxiul ar putea fi mai scumpe în medie cu 5-6 lei. Un proiect, prin care se propune modificarea Codului fiscal, care introduce impozite pentru angajații din domeniul transportului auto în regim de taxi, a fost înregistrat în Parlament. Autorii susțin ca noile…

- Asociația Procurorilor din Romania a publicat o broșura care conține exemple privind efectele pe care le-ar putea avea modificarea Codului penal și a Codului de procedura penala și un document cuprinzand observații ale APR cu privire la amendamentele propuse la cele doua acte normative.„Cu…

- Dupa primul val de numiri la Curtea de Conturi care a avut loc pe 10 octombrie, mai ramasesera vacante doua locuri de consilier de conturi. Urmatoarea runda de audieri a fost programata la Parlament in data de 23 octombrie. Cu aceasta ocazie și-au depus candidatura șapte persoane iar pana la ora la…

- Deputatii PNL si USR au criticat, miercuri, modificarile aduse legii organizarii judiciare, cei ai PMP s-au retras de la dezbateri, in timp ce reprezentantii PSD si UDMR au sustinut ca modificarile duc la o justitie independenta.Deputatul liberal Catalin Predoiu a afirmat ca dezbaterea modificarilor…

- Comisia Europeana va declansa in maximum o saptamana o procedura de infringement impotriva Romaniei in sectorul energetic, a afirmat, marti, deputatul PNL Virgil Popescu, vicepresedinte al Comisiei de industrii si servicii, in cadrul discutiilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament…

- Comisia Europeana va declanșa in maximum o saptamana o procedura de infringement impotriva Romaniei in sectorul energetic, a afirmat, marți, deputatul PNL Virgil Popescu, vicepreședinte al Comisiei de industrii și servicii, in cadrul discuțiilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament…

- Judecatorul Cristi Danileț ii solicita președintelui Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania, Dana Girbovan, sa faca publice numarul și lista cu membrii UNJR "care pretinde ca sunt judecatori, precum și data ultimei adunari generale pe care a ținut-o și prin care a fost mandatata sa mearga…

- Judecatorul Bogdan Mateescu, membru ales in CSM din partea judecatoriilor, acuza puterea politica de incalcare a procedurilor legale in modificarea legilor justitiei. Magistratul sustine ca se intra cu bocancii in legi, ceea ce ar putea duce la blocarea sistemului juriciar. Totusi, in final, Mateescu…

- Judecatorul Bogdan Mateescu, membru in Consiliul Superior al Magistraturii, a explicat ca in cazul unor legi complexe, care intereseaza domeniul de activitate al justitiei, comisiile de elaborare se instituie de catre Ministerul Justitiei, iar in componenta acestora trebuie inclus un reprezentant al…