- Comitetul Executiv National al PSD se va reuni luni in sedinta, de la ora 16.00, la sediul partidului din soseaua Kiseleff, pentru a decide componenta noului cabinet condus de Viorica Dancila, au precizat surse din conducerea partidului.

- Marius Nica, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, a luat decizia de a demisiona din functie, dupa trei luni de mandat, a anuntat Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene intr-un comunicat de presa. Marius Nica le-a multumit colegilor sai din Guvern pentru…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a demisionat. Anunțul vine in contextul in care premierul desemnat, Viorica Dancila, trebuie sa mearga in Parlament cu o noua echipa guvernamentala.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a spus, referitor la ramanerea sa in noul Guvern, ca va pleca daca asa va decide Comitetul Executiv National al PSD, insa important este ca programul de guvernare pe partea de educatie sa continue. Liviu Pop a afirmat ca nu este in Guvern „pe persoana fizica”, ci a fost…

- USR susține ca nu va vota un Guvern condus de Viorica Dancila, propunerea de premier acceptata de președintele Klaus Iohannis. Mai mult, liderul USR Dan Barna critica decizia președintelui de a a o noua șansa coaliției PSD-ALDE care a schimbat doi premieri intr-un an. „Este regretabil ca presedintele…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, va convoca, luni, CEx-ul partidului pentru a discuta deapre componența viitorului guvern. "Luni va fi convocat CEX al PSD, pentru a incepe discuțiile pentru componența noului cabinet”, a spus Liviu Dragnea. ”Președintele a acceptat propunerea noastra și a desemnat-o…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, la finalul consultarilor cu partidele parlamentare, ca mai da o sansa PSD si ca o desemneaza in functia de premier al Romaniei pe Viorica Dancila. "Am ascultat foarte multe opinii legate de formarea noului Guvern, de desemnarea primului ministru.…

- S-a remarcat faptul ca, de la prima sedinta de Guvern condusa de premierul interimar Mihai Fifor, care a inceput la ora 13 la Palatul Victoria, au lipsit cativa ministri, toti din randul formatiunii social-democrate. Si anume ministrul Transporturilor, Felix Stroe, cel al Fondurilor Europene, Marius…

- "Dati-mi voie sa incep aceasta sedinta de Guvern multumindu-va tuturor pentru faptul ca, in toata aceasta perioada, ati depus eforturi in ministerele pe care le coordonati pentru ca activitatea sa decurga in mod normal. Suntem intr-o sedinta de Guvern absolut normala, in care lucram in temeiul legii,…

- Astfel, potrivit Antena 3, in ședința de Guvern nu sunt Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, și Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene. Amintim ca Felix Stroe și-ar fi luat concediu. In ceea ce-l privește pe Marcel Ciolacu, acesta a demisionat din funcția de vicepremier.…

- Marcel Ciolacu, Marius Nica, Felix Stroe au absentat de la ședința de Guvern de miercuri. Cel putin doi dintre ei sunt pe lista celor vehiculați ca va pleca din Palatul Victoria. Luni, Liviu Dragnea a spus ca are nemulțumiri fața de unii miniștri și a precizat ca nu va mai accepta luarile…

- Premierul interimar Mihai Fifor conduce miercuri, de la ora 13.00, o ședinta de Guvern. De la ședința au lipsit insa trei miniștri: vicepremirul Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor Felix Stroe și Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene.- in curs de actualizare

- Cele mai importante declarații vor fi prezentate in format LIVE TEXT pe DC News. Social-democratii au nominalizat-o in sedinta Comitetului Executiv National de marti pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru. Opozitia sustine alegeri anticipate. Programul consultarilor…

- Social-democratii incearca sa puna capat repede crizei politice provocate de demisia lui Mihai Tudose facand repede desemnarea succesorului acestuia. Comitetul Executiv National a votat, cu o singura...

- Potrivit lui Teodor Melescanu, a avut loc o discutie telefonica intre presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele PSD, Liviu Dragnea, in privinta subiectelor intalnirii coalitiei PSD-ALDE. "Am avut si o discutie telefonica cu domnul Tariceanu pe toate temele care au facut…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marți, 16 ianuarie, ca Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru, nu va putea sa-și stabileasca singura echipa de miniștri. Fiecare nume va fi supus dezbaterii in Comitetul Executiv Național al PSD.„Numai un guvern tehnocrat…

- Premierul Mihai Tudose și miniștrii Felix Stroe, Marius Nica și Marcel Ciolacu, s-au reunit la Ministerul Transporturilor, luni, cu doua ore inainte de Comitetul Executiv Național al PSD, pentru a semna contractul pentru proiectarea și execuția podului suspendat peste Dunare in zona Braila, cu reprezentanții…

- "Am urmarit cu atentie ceea ce s-a intamplat in 2017 si de la inceputul acestui an si, totusi, mai sper … (...) Politicieni care, nefiind capabili sa-si demonstreze eficienta in functia in care au fost investiti, cauta sa se afirme astazi vorbind despre „seriozitatea cu care trebuie discutata democratizarea…

- Criza din Guvern și din PSD ar putea fi tranșata mai repede de sfarșitul lunii, pentru ca o serie de lideri ai partidului au lansat, vineri seara, apeluri pentru intrunirea cat mai urgenta a Comitetului Executiv Național. Senatorul Claudiu Manda, președintele Comisiei parlamentare de control a activitații…

- "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, intrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD Catalin Radulescu potrivit careia Comitetul Executiv National al partidului trebuie sa se intruneasca de urgenta pentru a retrage sprijinul politic al echipei…

- Vineri, 9 ianuarie, la Pitești, a avut loc vizita Ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Paul Stanescu, a Ministrului Delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, și a Secretarului de stat de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a participat la sediul Organismului Intermediar Regional din Timisoara, la intalnirea de lucru organizata de conducerea Autoritatii de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU) cu reprezentantii Organismelor Intermediare Regionale…

- Informația apare in rechizitoriul prin care compania a fost trimisa in judecata pentru frauda cu fonduri europene. In rechizitoriu apare și numele ministrului Fondurilor Europene. Marius Nica nu dorește sa comenteze cazul aflat in ancheta la DNA.

- Premierul Mihai Tudose s a intalnit astazi cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, unele aflate la originea protestelor privind legislatia penala. Reprezentantii organizatiilor civice au anuntat ca rezultatul nu este imbucurator si ca, din punctul lor de vedere, solutia este continuarea protestelor…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a elaborat doua modele contractuale standardizate pentru contractele de lucrari (executie, respectiv proiectare si executie) aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, informeaza ministerul printr-un…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) s-a constituit parte in dosarul DNA referitor la sesizarea Oficiului European Antifrauda (OLAF) in ceea ce privește dosarul "Tel Drum", a anunțat, joi, Marius Nica,

- Doua succese importante au avut loc pentru CNMR : 2% cofinanțare din fonduri UE pentru universitați, ong-uri, sindicate, patronate, la inițiativa CNMR, cu sprijinul MFE și aprobarea Camerei Deputaților, aprobarea de catre Guvern la propunerea CNMR a salarizarii personalului din sectorul public ce…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose au o intalnire, la ora transmiterii acestei știri. Aceasta intalnire vine in contextul tensiunilor majore din interiorul PSD și al razboiului dinte Gabriela Firea și Mihai Tudose.Sursele noastre susțin ca Liviu Dragnea și Mihai Tudose…

- Simplificari in procesul de evaluare, selectie si contractare pentru Programul Operational Regional Ministerul Dezvoltarii, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, simplifica procesul de evaluare, selectie si contractare, urmand sa fie semnate contracte de finantare de…

- Social democratii il sarbatoresc atat pe vicepremierul Marcel Ciolacu, care iși organizeaza ziua de naștere, dar și pe Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, a carui zi de naștere a fost ieri. La petrecere vor fi prezenti toți liderii PSD, in frunte cu Liviu Dragnea si premierul Mihai…

- Romania a intrat din nou in zodia protestelor. Dupa miscarile masive de strada de duminica seara, protestatarii s-au mutat de aceasta data la Vila Lac 1, la petrecerea PSD.Citește și: Departamentul de Stat al SUA cere Parlamentului, OFICIAL, sa NU VOTEZE legile justiției Social democratii…

- Liderii PSD se pregatesc de un party cu ștaif, o petrecere la care se va aduna toata spuma partidului. Liderii PSD se intalnesc la Vila Lac, acolo unde il vor sarbatori pe vicepremierul Marcel Ciolacu, care iși organizeaza ziua de naștere, dar și pe Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, a carui…

- Presedintele Comisiei de buget-finante din Senat, Eugen Teodorovici (PSD), ii acuza de dezinformare pe premierul Mihai Tudose si pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, dupa ce acestia au sustinut, la inceputul sedintei de Guvern de miercuri, ca Romania va cheltui doua miliarde de euro din fonduri…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici ii acuza de dezinformare pe premierul Mihai Tudose și pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, dupa ce aceștia au susținut, la inceputul ședinței de Guvern de miercuri, ca Romania va cheltui doua miliarde de euro din fonduri europene pana la finele anului.

- Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, i-a acuzat de dezinformare pe premierul Mihai Tudose si pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, care au discutat, la inceputul sedintei de Guvern de miercuri, despre faptul ca Romania va cheltui doua miliarde de euro din fonduri europene pana la finele anului.

- Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, i-a acuzat de dezinformare pe premierul Mihai Tudose și pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, care au discutat, la inceputul ședinței de Guvern de miercuri, despre faptul ca Romania va cheltui doua miliarde de euro din fonduri europene pana la finele anului.…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a anunțat, miercuri, ca impreuna cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a aprobat finanțarea primei etape din planul național de debirocratizare, urmand ca toata comunicarea privind obținerea avizelor pentru certificatele de casatorie,…

- Premierul a discutat si miercurea trecuta, la Guvern, cu o delegație a medicilor de familie care au protestat in Piața Victoriei. In urma intalnirii, Mihai Tudose a declarat ca "din pacate" acestia au dreptate, iar sistemul, care este foarte greoi si foarte birocratizat, i-a transformat in contabili.…

- Ieri, la inceputul sedintei de Guvern, ministrul Transporturilor a declarat ca, in cazul autostrazii Ploiesti-Brasov, unitatea de implementare a proiectului va fi operationalizata si in stare de functiune pana pe 15 ianuarie 2018. „Supunem aprobarii memorandumul pentru imprumutul de 35 de milioane de…

- Ministerul Educatiei a lansat CRED, cel mai mare și important program de formare abilitare curriculara pentru cadrele didactice din invațamantul primar și gimnazial. Pe langa componenta de formare, proiectul „Curriculum relevant, educație deschisa pentru toți” reprezinta și o intervenție sistemica destinata…

- Premierul Mihai Tudose i-a cerut, miercuri, ministrului delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, sa demita conducerea autoritatii de management responsabila de Programul Operational Competitivitate (POC), el aratand ca Romania risca sa piarda o suma mare de bani. „Am o intrebare catre domnul ministru…

- Deputatul PSD Arad Florin Tripa solicita demisia intregii conduceri a Consiliului Judetean Arad, conducere pe care o acuza de incompetenta. Parlamentarul aradean spune ca institutia condusa de liberalii Cionca, Bilcea si Boghicevici nu a depus la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice…

- Viceprim-ministrul Grațiela Gavrilescu, ministru al Mediului, și viceprim-ministrul Marcel Ciolacu au avut astazi o consultare, la Palatul Victoria, cu reprezentantii mai multor producatori și importatori de ambalaje și produse ambalate, pe tema soluțiilor de implementare a unui sistem funcțional…

- Firmele din mediul urban, in afara de Bucuresti-Ilfov, semneaza, incepand din aceasta saptamana, primele acorduri de fiantare in programul Start-up Nation 2017, pe partea finantata din fonduri europene, a declarat, vineri, ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica.

- "Incepand de azi o sa avem niște vizite pe niște șantiere. Nu va spun nici dumneavoastra unde", a spus prim-ministrul, adresandu-i-se ministrului Transporturilor, Felix Stroe.El i-a cerut acestuia sa prezinte concluziile discuțiilor cu Banca Mondiala."Este o oportunitate extraordinara,…

- "Aceasta intalnire era stabilita dincolo de masurile anunțate ieri ( joi — n.r.). Am discutat despre principii aici, pentru ca noi nu am fost pregatiți cu lucruri foarte concrete și cu calcule facute azi-noapte. Am discutat despre necesitatea predictibilitații, am discutat despre ingrijorarea mediului…

- In cursul vizitei sale, inaltul oficial european va avea, de asemenea, discuții cu ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, și cu reprezentanți ai comisiilor de specialitate ale Parlamentului. De…