- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans va veni, joi, la Parlament, el urmand sa aiba o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, secretarul Biroul Permanent al Camerei Deputatilor Georgian Pop.

- "S-ar putea ca uneori sa vorbesc foarte mult și rau, așa cum spunea Liviu Dragnea, din funcția pe care o am. (...) Nu ma așteptam ca al meu coleg și camarad sa spuna acest lucru in public. (...) Nu imi este frica de nicio competiție in PSD. Sunt foarte sigur ca oamenii care vor fi in sala, la Congesul…

- Intrebata miercuri, la Parlament, daca exista un prezidentiabil care va fi desemnat la Congresul PSD din 10 martie, Ecaterina Andronescu a spus: "Nu stiu daca desemnat este cea mai buna solutie, la Congresul din 10 martie, dar oricum cred ca trebuie sa ne gandim la acest lucru, pentru ca eu cred…

- Conducerea PSD convoaca un congres extraordinar Presedintele PSD, Liviu Dragnea. Foto:Arhiva. Biroul Permanent National al PSD a stabilit miercuri, 21 februarie, ca pe 10 martie va avea loc Congresul extraordinar al partidului, eveniment care se va desfasura la Sala Palatului…

- 'Am stabilit data congresului care va fi 10 martie, la Sala Palatului, am stabilit un calendar de organizare pentru acest congres, am stabilit detaliile privind organizarea acestui congres. Mai ramane sa avem un CExN pana in data de 10 martie, in care sa discutam cateva aspecte si dupa aceea pe 10…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa ”nu se faca de ras” cand va prezenta raportul privind activitatea manageriala a DNA, in urma caruia va anunța daca o va demite sau nu pe șefa Direcției Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. Intrebat ce așteptari are de…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca va fi convocat in maxim 10 zile un Comitet Executiv al PSD, in care se va decide daca la Congresul din 10 martie vor fi organizate alegeri pentru funcțiile de conducere in PSD. Dragnea a spus ca in cazul in care se vor organiza alegeri, atunci iși va…

- Pe 10 martie, va avea loc, la Bucuresti, congresul extraordinar al PSD. Data a fost stabilita de conducerea PSD, miercuri, in sedinta Biroului permanent national al partidului, care a durat mai putin de o ora. Anuntul privind data Congresului a fost facut de purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre,…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a anuntat miercuri, inainte sedintei Biroului permanent national al partidului, ca va candida pentru o functie de conducere in partid la Congresul din martie, deoarece in 2015 nu a facut-o pentru ca avea un dosar penal. "Sa vedem ce stabilim in organele…

- PSD va avea un Congres Extraordinar pe data de 10 martie, ne-au precizat surse din conducerea PSD. La acest Congres se anunța unul dintre momentele cu tensiune maxima, din interiorul partidului. Citește și: Se agita apele in PSD: Marian Oprișan și Codrin Ștefanescu candideaza la Congres…

- Biroul Permanent National al PSD se reuneste miercuri pentru a stabili data Congresului extraordinar al partidului.Social-democratii au votat, in umra cu o saptamana, in sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca in 10 sau in 17 martie sa aiba loc Congresul extraordinar al PSD cerut…

- Data si detaliile congresului extraordinar al PSD din luna martie sunt principalul punct al agendei Biroului Permanent National al PSD, care se reuneste miercuri la Palatul Parlamentului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat la finalul sedintei Comitetului Executiv National care a avut loc saptamana…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a opus în ședința Biroului Permanent Național al partidului, din 12 februarie, adoptarii unei poziții oficiale a PSD cu privire la revocarea din funcție a procurorului-șef al DNA.

- Intrebat de catre Val Valcu de ce Tudorel Toader a revenit in Romania dupa doar 3 zile petrecute in Japonia, deși nu a anunțat nimic punctual in legatura cu problemele interne din justiție, Dobre a declarat: „Și-a facut vizita cu ministrul pe care o avea planificata și care era cea mai importanta,…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a precizat dupa CExN al PSD ca la Congresul extraordinar al formatiunii din martie se intentioneaza prezentarea unui proiect de tara pe 25 de ani, care sa fie ulterior supus dezbaterii publice si transformat in lege, dupa discutii cu opozitia. „La acest Congres vreau…

- PSD se pregateste de un Congres Extraordinar in luna martie. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca acesta va fi organizat pe 10 sau pe 17 martie.Tematica congresului nu este inca definitivata, dar se ia in calcul eventualitatea organizarii unor alegeri pentru vicepresedinti. Redefinirea si…

- Președintele social-democrat refuza pentru moment o discuție legata de candidatul partidului la alegerile prezidențiale. La propunerea preșe dintelui PSD, Liviu Dragnea, Comitetul Executiv Național al partidului a decis, aseara, convocarea unui Congres extraordinar in 10 sau 17 martie, vor in care vor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv, ca va propune convocarea Congresului extraordinar al partidului in luna martie, la care va cere si un vot de reconfirmare a sa ca lider al PSD. ”La acest congres, si cei care au facut scrisori sa…

- Premierul Viorica Dancila a comentat, luni, condamnarea in prima instanta a lui Darius Valcov, consilierul de stat din cadrul echopei sale guvernamentale. Premierul a afirmat ca nu a abandonat niciodata un membru al echipei sale care trece printr-un moment dificil și ca acesta beneficiaza de prezumția…

- "Eu am fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca am sprijinit Guvernul PSD condus de Grindeanu/ Mihai Chirica a fost exclus de Dragnea din Partid pentru ca a sprijinit Guvernul PSD condus de Tudose! Dragnea, ca orice PD-ist de la Scoala lui Basescu face curatenie in Partid pe principiul “niciun…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat convocarea unei reuniuni a Comitetului Executiv National miercurea viitoare, aceasta fiind precedata de un Birou Permanent National al partidului care va avea loc luni. Dragnea a dezmintit existenta „unor executii” in PSD, anuntate de „prosti” pe „tot felul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat in cursul zilei de azi ca miercuri va avea loc un nou CEx, dupa ce luni va avea loc o reuniune a Biroului Permanent National al partidului, potrivit Romania TV. CEx ul o sa l facem miercuri si imediat dupa ce termin declaratia o sa plece anunturile catre colegi.…

- PSD face saptamana viitoare evaluarea secretarilor de stat. Conducerea partidului urmeaza sa se reuneasca in ședința Comitetului Executiv Național, miercuri, prima ședința de la votul pentru premierul Viorica Dancila. Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, vineri, la Parlament, și zvonurile privind execuțiile…

- Liviu Dragnea va propune in urmatorul Comitet Executiv al PSD revocarea lui Niculae Badalau din functia de presedinte executiv al partidului, dar si schimbarea lui Codrin Stefanescu din functia de secretar general adjunct, au declarat surse din conducerea PSD pentru „Adevarul“. Niculae Badalau si Codrin…

- ”Vom convoca sesiune extraordinara. (...) Pe data de 29 ianuarie luni, sa avem votul de investitura in Parlament. Luni, va fi convocat Comitetul Executiv Național al PSD pentru a incepe discuțiile pentru componența noului Cabinet”, a spus Liviu Dragnea. Revenim cu noi declaratii

- Liviu Dragnea nu va face nicio propunere pentru fotoliul de premier, marți la ședința PSD în care se va discuta acest lucru. Mai mult, Dragnea nu va participa la ședința. Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al partidului, a explicat ca Liviu Dragnea a spus la ședința CEx…

- "Lucrurile s-au deteriorat in interiorul PSD si asteptam decizia. Noi suntem gata sa respectam protocolul pe care l-am semnat cu cei de la PSD. Fiind partenerul junior al coalitiei, premierul e desemnat de PSD. E decizia lor pe cine pun premier. Nu se poate vorbi de necesitatea schimbarii premierului,…

- Ședința decisiva in PSD. Liderii PSD s-au reunit in Comitetul Executiv Național, pentru a lua o decizie ”finala” privind soarta guvernarii premierului Tudose. Variantele luate in calcul sunt fie demisia premierului, fie retragerea sprijinului politic lui Tudose, sau o retragere din Executiv a ministrului…

- ”Liviu Dragnea ramane in picioare cu un preț mare și anume conducerea colectiva a partidului. O a treia numire a lui Liviu Dragnea, cineva care apoi sa lucreze din nou catre statul paralel, ar fi cu totul și cu totul dezastruoasa și atunci partidul incearca sa se apere. Cum se apara partidul? Prin…

- PSD se reuneste, luni, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), la solicitarea mai multor lideri, care au avertizat ca trebuie transat conflictul izbucnit la varful partidului, dupa ce premierul Mihai Tudose a acuzat-o pe ministrul Carmen Dan ca l-a mintit si a spus ca "daca va fi lasata"…

- Tineretul social-democrat din Prahova, prin liderul filialei, Ionut Cretu, nu sustine declaratiile aparute in spatiul public din partea lui Gabriel Petrea, presedintele TSD national. TSD Prahova se alatura, astfel, zecilor de organizatii judetene din tara pro-Dragnea, manifestandu-si sustinerea…

- Gabriela Firea susține ca Liviu Dragnea a numit doi premieri fara sa consulte partidul. Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat, la Antena 3: ”Chiar așa s-a intamplat. Eu ma intreb cum a putut sa conduca partidul la victorie cand, in mod evident, Liviu Dragnea nu are oameni in jurul lui.…

- Fostul premier și fost președinte al PSD Victor Ponta a declarat, duminica, despre Comitetul Executiv Național al partidului de luni, ca este vorba despre o miza mare. ”Luni se va face o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci…

- Claudiu Manda considera ca actuala criza politica nu mai poate aștepta Comitetul Executiv Național de la Iași, programat la sfarșitul lunii. "Consider ca trebuie convocat cat mai repede Comitetul Executiv National al PSD. Situația din ultimele zile nu poate așteapta pana la CExN de la Iași. Romanii…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea și al UNCJR, Marian Oprisan, a declarat marti, la Palatul Victoria, ca este nevoie de "democratizarea vietii interne" din PSD, "in asa fel incat deciziile sa fie luate colectiv". Intrebat daca la sedinta de luni a Comitetului…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, este invitat la interviurile Libertatea Live, unde va vorbi despre ultimul Comitet Executiv al partidului , cine ar putea fi candidatul la prezidențiale din partea social-democraților și speculațiile despre tensiuni intre Liviu Dragnea și Mihai…

- „Dorinta este sa castigam! Din sondaje, la noi, cel mai bine in partid sta doamna primar Firea. Daca ne luam dupa ultimul sondaj, doamna Firea sta mai bine decat toate personalitatile, chiar si peste Iohannis. Mergem cu doamna Firea, din punctul meu de vedere”, a declarat presedintele PSD Gorj la Infinit…

- Tensiunile din interiorul PSD au dat in clocot, in ultima perioada. Scandalul dintre Gabriela Firea și Mihai Tudose a conturat cel mai bine taberele care exista in partid și ruptura care s-a produs intre oamenii fideli lui Liviu Dragnea și tabara Tudose. Citește și: Dragnea si Tudose, sub…

- Gabriela Firea s-a razgândit. Nu mai crede ca Mihai Tudose vrea sa preia șefia PSD. Primarul Capitalei spune ca au trecut momentele încordate și acum are o relație calma cu premierul. La fel și Liviu Dragnea.

- Dupa ce a avut o intalnire in biroul sau de la Camera Deputaților cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, și cu edilii primariilor de sector, Liviu Dragnea a avut o scurta intrevedere la Parlament și cu premierul Mihai Tudose. Ulterior, liderul PSD s-a aratat agasat de intrebarile jurnaliștilor cu privire…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca au fost rezolvate tensiunile cu primarul general Gabriela Firea. Întrebat la Parlament daca au fost rezolvate tensiunile cu Gabriela Firea, premierul a raspuns: "Da". Tudose a fost întrebat și daca mai vrea…

- La finele intrevederii avute miercuri cu liderul PSD Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputatilor, Gabriela Firea a explicat ce anume au discutat, impreuna cu primarii de sector. Si anume ca intrevederile – atat cea de la Parlament, cat si cea de orele trecute, de la Palatul Victoria,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, se afla in acest moment in biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, unde discuta cu liderul PSD despre bugetul pentru 2018, transmite corespondentul EVZ aflat in Parlament.

- Primarul Capitalei a ajuns miercuri in jurul pranzului la Parlament, oprindu-se, alaturi de mai multi primari de sector, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor. Intrevederea dintre Gabriela Firea si Liviu Dragnea este in plina desfasurare la momentul de fata. Si vine la o zi, practic, de cand dinspre…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a avut miercuri, 6 decembrie, o intalnire cu premierul Mihai Tudose, la Guvern, potrivit unor surse de la Palatul Victoria. La discutii au participat si primarii de sector, dar si vicepremierul Ciolacu.Discutiile au vizat bugetul pe 2018, fiind…

- PSD va organiza mitinguri impotriva statului paralel si ilegitim in Bucuresti si in orasele mari, mesajul fiind "aceasta este majoritatea", secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, declarand ca decizia a fost luata la presiunea romanilor. "Ne-am intalnit pentru ca presedintii…

- Scandalul dintre primarul Gabriela Firea si premierul Mihai Tudose se adanceste de la o zi la alta, cutremurand din temelii intregul PSD. Potrivit surselor EVZ, Liviu Dragnea si Firea sunt convinsi ca primul ministru are o intelegere subterana cu asa-zisul „stat paralel” si ca, dupa ce majoritatea PSD-ALDE…

- Pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose, presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta, duminica seara, la sediul partidului, pe liderii din teritoriu. Conducerea PSD a decis, la propunerea insistenta a lui Codrin Stefanescu, sa organizeze, la weekend-ul viitor, mitinguri…