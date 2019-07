Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Calarasi, ca s-a facut evaluarea a opt ministri, iar luni, la Comitetul Executiv National al PSD, se va decide remanierea guvernamentala. „S-a lucrat la evaluarea ministrilor in aceasta saptamana. Nu am terminat aceasta evaluare. Luni, in Comitetul Executiv…

- "S-a lucrat la evaluarea ministrilor in aceasta saptamana. Nu am terminat aceasta evaluare. Luni, in Comitetul Executiv National, vom vorbi despre o remaniere. Am facut evaluarea pe opt ministere. Dupa ce o sa prezint aceasta evaluare in CEx, vom hotari impreuna ce ministri sunt remaniati si ce ministri…

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste vineri, la ora 11,00, la sediul partidului din Baneasa, principala tema de discutie fiind data la care urmeaza sa fie organizat congresul pentru alegerea unei noi conduceri si stabilirea candidatului la alegerile prezidentiale. "Data la care…

- Președintele Klaus Iohannis face declaratii, marti, la Palatul Cotroceni. Seful statului este asteptat sa anunte daca accepta remanierea Guvernului, propusa de premierul Viorica Dancila, in urma votului din Comitetul Executiv National, care i-a retras sprijinul ministrului Tudorel Toader. In plus, la…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis ieri inlocuirea din functie a ministrilor Rovana Plumb, Natalia Intotero si Tudorel Toader, au precizat surse politice prezente la reuniune, anunta Agerpres. In locul acestora au fost agreate ca propuneri deputatul Oana Florea la Ministerul Fondurilor Europene,…

- UPDATE: PSD a votat retragerea sprijinului politic pentru ministrul Tudorel Toader. Premierul Viorica Dancila a fost printre cei care susțin remanierea lui Tudorel Toader. Potrivit B1 TV, singurul social-democrat care a votat impotriva plecarii lui Toader din Guvern a fost Dumitru Buzatu. Stirea initiala…

- UPDATE: Partidul Social Democrat a votat, miercuri, retragerea spirjinului pentru Tudorel Toader. Premierul Viorica Dancila a fost printre cei care susțin remanierea ministrului Justiției. Potrivit B1 TV, singurul social-democrat care a votat impotriva plecarii lui Toader din Guvern a fost Dumitru Buzatu.…

- PSD i-a retras sprijinul politic ministrului Justitiei, Tudorel Toader, au declarat surse politice. Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat s-a reunit la Palatul Parlamentului, pe agenda discutiilor urmand sa se afle calendarul mitingurilor electorale din tara si situatia…