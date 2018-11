Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea discuta la Parlament, duminica seara, cu o parte din liderii judeteni PSD, pe tema ordinii de zi a Comitetului Executiv National de luni, au declarat pentru MEDIAFAX surse din partid.

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca analiza premergatoare remanierii vizeaza activitatea ministerelor si implementarea programului de guvernare si nu se refera ”la un nume sau la altul din guvern”. ”Lucrurile pe care am sa le aduc in fata Comitetului Executiv Național (CexN) nu vor face referire…

- Comitetul Executiv National al PSD se va reuni saptamana viitoare pentru a stabili candidaturile la Autoritatea de Supraveghere Financiara si la Consiliul National al Audiovizualului, a anuntat, vineri, presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea. "Saptamana viitoare vrem, in principal, sa avem…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, marți seara, ca premierul Viorica Dancila i-a prezentat deja - chiar duminica, de ziua lui de naștere - evaluarea facuta miniștrilor in vederea unei remanieri guvernamentale, urmand ca in perioada urmatoare sa stabileasca și "variantele de inlocuire a acestor…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, la Parlament, ca se va realiza o remaniere guvernamentala și ca va finaliza, lunea viitoare, evaluarea miniștrilor din cabinetul sau, scrie Mediafax.„O remanierea va exista. Luni termin evaluarea”, a declarat premierul Viorica Dancila, miercuri,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca va stabili impreuna cu premierul Viorica Dancila data Comitetului Executiv National al partidului, precizand ca sansele ca actuala componenta a Executivului sa ramana neschimbata sunt zero. Liviu Dragnea a fost intrebat de jurnalisti, la Parlament,…

- Liviu Dragnea poarta discuții in biroul sau din Parlament, cu mai mulți lideri PSD, printre care Adrian Gadea și Laurențiu Nistor. Ședința are loc inaintea Comitetului Executiv Național de vineri, convocat in urma apariției unei scrisori prin care i se solicita demisia președintelui partidului, scrie…

