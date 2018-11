Stiri pe aceeasi tema

- Ziua cuțitelor lungi in PSD! De la ora 12.30, la Palatul Parlamentului, are loc Comitetul Executiv Național, convocat in regim de urgența, dupa ce trei lideri ai formațiunii, Gabriela Firea, Paul Stanescu și Adrian Țuțuianu, au cerut, in numele unui comitet de inițiativa, demisia lui Liviu Dragnea…

