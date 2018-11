Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD se reunesc, luni, la Palatul Parlamentului, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), urmand sa discute despre propunerile pentru Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Consiliul National al Audiovizualului (CNA), dar si ”chestiuni interne”. Secretarul general adjunct…

- Liderii PSD se reunesc, luni, la Palatul Parlamentului, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), urmand sa discute despre propunerile pentru Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Consiliul National al Audiovizualului (CNA), dar si „chestiuni interne”. Secretarul general adjunct al…

- "Cred ca ceea ce se incearca la Bucuresti... Cred ca gresesc anumiti colegi care incearca lucrul acesta - nu vreau sa nominalizez - pentru ca PSD ar trebui sa fie un partid unit, pentru ca asa a castigat alegerile, asa avem foarte multa forta si cred ca pe unii ii sperie - dar unii cred ca fac jocurile…

- "Am acceptat prea usor propunerile venite din diverse organizatii, de la diversi lideri si cred ca este obligatoriu ca atunci cand se va face o remaniere guvernamentala sa discutam foarte serios mai intai cine pleaca si apoi cine vine si care sunt argumentele", a afirmat Tutuianu, la Palatul Parlamentului.In…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv National al partidului, ca va propune sa fie exclusi din partid cei care l-au contestat. ‘Categoric, nu!’, a raspuns Dragnea la Palatul Parlamentului, intrebat daca va propune excluderea din partid a celor care l-au…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv National al partidului, ca va propune sa fie exclusi din partid cei care l-au contestat. "Categoric, nu!", a raspuns Dragnea la Palatul Parlamentului, intrebat daca va propune excluderea din partid a celor care l-au…

- "Categoric, nu!", a raspuns Dragnea la Palatul Parlamentului, intrebat daca va propune excluderea din partid a celor care l-au contestat. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca cel mai probabil se va propune in Comitetul Executiv excluderea sa din PSD si totodata…

- Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a declarat joi, referitor la situatia din partid, ca i se pare normal ca tot ceea ce are de spus sa comunice colegilor de partid, in sedinta Comitetului Executiv National. "Tot ce am de spus voi spune in Comitetul Executiv. (...) Am spus ieri ce aveam…