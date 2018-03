Comitetul Executiv al PSD discuta si valideaza astazi candidaturile pentru functiile de conducere din partid

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste vineri in sedinta, pentru a lua in discutie dosarele de candidatura la functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti. Sedinta are loc de la ora 11,00, la Palatul Parlamentului. Joi, presedintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Nicolae Banicioiu, Ecaterina Andronescu si, probabil, Viorica Dancila candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD la congresul extraordinar de sambata, in timp ce pentru functia de secretar general al partidului vor concura Marian Neacsu si Codrin Stefanescu.

- Nicolae Banicioiu, Ecaterina Andronescu si Viorica Dancila candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD la congresul extraordinar de sambata, in timp ce pentru functia de secretar general al partidului vor concura Marian Neacsu si Codrin Stefanescu.

- Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu candideaza la Congresul din 10 martie pentru functia de presedinte executiv al Partidului Social Democrat, iar Marian Neacsu si Codrin Stefanescu pentru secretar general al PSD, informeaza Agerpres.ro Termenul pentru depunerea candidaturilor…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea le-a transmis, joi, contestatarilor din partid ca procedura dupa care se vor desfasura alegerile la congres a fost votata in sedinta Consiliului Executiv și a promis ca va vorbi mai multe, dupa Congresul Extraordinar de sambata. “Daca imi aduc aminte cred ca tot dumnealor…

- Premierul Viorica Dancila a confirmat, in cadrul evenimentului organizat de 8 Martie - Ziua Femeii, la Ambasada Chinei, ca va candida la funcția de președinte executiv al PSD, ne-au precizat surse participante la eveniment.Citește și: Lista COMPLETA a candidaților la Congresul PSD: cum se…

- Intrebat despre afirmatiile Ecaterinei Andronescu conform carora acest congres ar fi trebuit sa se concentreze pe proiectul de tara si nu pe alegeri, Dragnea a raspuns: "Da, vad ca se concentreaza foarte mult pe proiectul de tara in ultimele saptamani, dar startul proiectului va fi prezentat la Congres".…

- Deputatul PSD Nicolae Banicioiu s-a prezentat din nou la sediul PSD joi, pentru a isi completa dosarul de candidatura depus miercuri pentru functia de presedinte executiv al partidului, la Congresul de sambata, el anuntand ca este sustinut de organizatia PSD Braila pentru aceasta functie. Filiala Braila,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis lui Codrin Ștefanescu, Ecaterina Andronescu și Nicolae Banicioiu ca tot acest scandal nu face bine PSD-ului și le-a cerut sa se abțina. Mai mult, Liviu Dragnea a anunțat public ca o va vota pe Viorica Dancila pentru funcția de președinte executiv al…

- Catalin Radulescu a declarat tranșant faptul ca un astfel de Congres nu-și avea rostul, cu atat mai mult in contextul in care PSD este in cadere libera in sondaje. „Așa cum știți și dumneavoastra și am ințeles și noi, s-au facut niște sondaje și stam pe la 35-30%. Daca e adevarat, e grav.…

- Senatorul Ecaterina Andronescu, vicepresedinte al social-democratilor, a anuntat joi ca si-a depus candidatura la functia de presedinte executiv al PSD. 'Am depus-o in ideea nu ca alerg dupa functii, niciodata nu am facut asta, dar cred ca trebuie mentinuta competitia in partid si reprezentantii PSD…

- "La Congres veti vedea ce candidati vom avea, vota si sustine", a declarat, joi, potrivit Agerpres, presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, care a adaugat ca "îi sustinem pe Liviu Dragnea, Marian Neacsu si Viorica Dancila", pentru functiile la care candideaza.…

- Urmeaza ca organizația sa anunte in cadrul manifestarii si numele celorlalti candidati sustinuti pentru functiile de vicepresedinti regionali. "La Congres veti vedea ce candidati vom avea, vota si sustine", a declarat, joi, pentru Agerpres, presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, care…

- Congresul Extraordinar al PSD din 10 martie incinge spiritele in partid. Cu doua ore inainte de expirarea termenului pentru depunerea candidaturilor la funcțiile din Biroul Permanent Național, s-au inscris oficial Ecaterina Andronescu și Nicolae Banicioiu, pentru funcțiile de președinte executiv, și…

- Alegeri in PSD | Stefanescu: Candidez pentru secretar general in conditiile in care nu stiu daca pot intra in sala Codrin Stefanescu a anuntat joi ca va candida pentru functia de secretar general al PSD, in conditiile in care nu stie daca va putea intra in Sala Palatului, acolo unde va avea loc…

- Social democratii aradeni vor avea la congresul de sambata 47 de delegati. Din punct de vedere numeric, delegatia este una medie, deci destul de importanta in economia votului, atat pentru vicepresedintii regionali, unde este in cursa si Mihai Fifor, cat si, mai ales, cel pentru desemnarea presedintelui…

- Congresul PSD debuteaza spectaculos cu trei zile inainte de ședința propriu-zisa. Se pare ca sunt probleme cu depunerea candidaturilor pentru Codrin Ștefanescu, Nicolae Banicioiu și Ecaterina Andronescu.Cei trei vor susține declarații de presa in fața sediului PSD din Kiseleff 10, dupa ora…

- Secretarul general adjunct Codrin Ștefanescu dorește sa-și depuna candidatura pentru funcția de secretar general la Congresul din 10 martie, dar susține ca actuala conducere nu dorește sa-l lase sa candideze. Ștefanescu susține ca Liviu Dragnea a schimbat regulile in timpul jocului.”Astazi…

- ”Nu a fost o unanimitate in CEx, s-au exprimat voci critice, nu a fost o discuție despre proiectul de țara, imi pare rau. și eu sunt de acord cu ideea de congres, dar sa vedem de ce-l facem. Ordinea de zi o facem vineri. De vineri pana sambata, propunem și dezbatem proiectul de țara cu membrii de…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti - Ilfov a decis miercuri sa ii sustina pe Viorica Dancila - presedinte executiv, Marian Neacsu - secretar general, Gabriela Firea si Robert Negoita - vicepresedinti, la Congresul extraordinar al partidului, de sambata. De asemenea, delegatii la Congres au primit mandat…

- Secretarul general adjunct al PSD a spus, Codrin Stefanescu, a spus ca are senzatia ca lui, Ecaterinei Andronescu si lui Nicolae Banicioiu li se pun bete in roate pentru a nu candida pentru functii la Congresul PSD. Stefanescu a spus ca organizatia din care face parte nici macar nu l-a pus pe lista…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti-Ilfov, condusa de Primarul General Gabriela Firea, a votat luni seara, in cadrul Biroului Permanent comun al organizatiei, sa o sustina pe premierul Viorica Dancila pentru functia de presedinte executiv al formatiunii, la congresul de sambata, functie ocupata in prezent…

- "Mie, Ecaterinei Andronescu și lui Nicolae Banicioiu ni se cam pun bețe in roate pentru a ne depune candidaturile la acest Congres. Organizația mea nici nu m-a trecut delegat la Congres. Avem o problema in a ne depune candidaturile", a spus Codrin Ștefanescu la Antena 3. știrea se actualizeaza

- Organizatia PSD Bucuresti-Ilfov a decis, miercuri, sa sustina, la Congresul din 10 martie, candidatura premierului Viorica Dancila pentru functia de presedinte executiv al formatiunii, precum si pe cea a lui Marian Neacsu la functia de secretar general al Partidului Social Democrat, informeaza un…

- Dancila nu și-a depus candidatura inca, insa este o chestiune de timp. Organizația PSD București a formulat deja o rezoluție de susținere in care se precizeaza ca Viorica Dancila este o „persoana simpatica și diplomata”. De asemenea, Dancila este susținuta și de Liviu Dragnea pentru a ocupa funcția…

- Organizația PSD București a decis sa o susțina pe Viorica Dancila pentru funcția de președinte executiv, la Congresul din 10 martie. Pentru cele doua funcții de vicepreședinți, PSD București ii va susține pe Gabriela Firea și Robert Negoița, iar pentru funcția de secretar general pe Marian Neacșu.…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat miercuri ca a depus o contestatie la hotararea Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat, in baza careia fiecare regiune va fi reprezentata de doi vicepresedinti, un barbat si o femeie, iar din fiecare judet ar urma sa existe doar doi candidati.…

- Tensiunea crește in PSD pe masura ce congresul de sambata este tot mai aproape. Ce mai mare bataie este pe funcția de președinte executiv pe care iși dorește sa o prinda cineva care nu mai prinde funcția de vicepreședinte. Nicolae Banicioiu a anunțat ca și-o dorește. Ecaterina Andronescu…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca ultimii doi ani, de cand a fost deschis pe numele sau dosar penal pentru fapte de coruptie si pana la achitarea sa definitiva, au reprezentat o incercare grea pentru el si pentru familia sa, insa a sustinut inca de la inceput ca este nevinovat. Orban a afirmat…

- Cinci voci importante din PSD au criticat astazi la sedinta CEX planurile lui Liviu Dragnea de a organiza un Congres in data de zece martie in care sa fie alesi noii vicepresedinti ai partidului pe cele opt regiuni, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid. Cei care s-au declarat impotriva sunt…

- Cinci voci importante din PSD au criticat astazi la sedinta CEX planurile lui Liviu Dragnea de a organiza un Congres in data de 10 martie in care sa fie alesi noii vicepresedinti ai partidului pe cele opt regiuni, au declarat surse din partid. Cei care s-au declarat impotriva sunt Codrin Stefanescu,…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu afirma ca pana joi se va decide daca va candida la una din functiile de conducere din partid, la congresul de la sfarsitul saptamanii. "Stiti foarte bine regula in partid - aici supunem la vot, vorbim intre noi, decizia finala se ia prin…

- In presa au aparut informații conform carora, la Congresul PSD din 10 martie, se pregatește un puci la adresa lui Liviu Dragnea, iar Ecaterina Andronescu și Gabriela Firea ar fi conducatorii rebeliunii. Firea neaga vehement aceste informații, pe care le incadreaza la categoria fake news. Citește…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat miercuri, inainte de sedinta Biroului Permanent National, ca va candida pentru o functie de conducere in partid la congresul care va fi organizat in martie, dar nu a raspuns daca vizeaza functia de presedinte executiv sau de vicepresedinte. Si secretarul…

- Congresul PSD din luna martie se anunța unul extrem de involburat, pentru ca doi dintre greii PSD care au avut conflicte recente cu Liviu Dragnea, Marian Oprișan și Codrin Ștefanescu, și-au anunțat candidaturile la funcții de conducere in PSD, la acest Congres.„Nu am candidat in anul 2015…

- Codrin Ștefanescu și Liviu Dragnea au avut un schimb violent de replici in CEX al PSD in care s-a stabilit componența Guvernului. Ștefanescu a cerut ca Ecaterina Andronescu sa fie viitorul ministru al Educației, dar Liviu Dragnea l-a impus pe Valentin Popa. Imediat dupa ședința, au aparut informații…

- Darius Vâlcov nu detine o functie de conducere în partid iar experienta lui economico-financiara este foarte buna pentru România, a declarat, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, referindu-se la respectarea criteriilor de integritate…

- Darius Valcov nu detine o functie de conducere in partid iar experienta lui economico-financiara este foarte buna pentru Romania, a declarat, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, referindu-se la respectarea criteriilor de integritate din PSD. "Darius…

- Premierul desemnat Viorica Dancila discuta sambata cu ministrii in functie si cu cei validati de conducerea PSD pentru un nou portofoliu, urmand ca duminica conducerea PSD sa se intalneasca cu grupurile parlamentare, precum si cu liderii de filiale, a precizat pentru Agerpres secretarul general adjunct…

- „In ultimii ani am simtit ca se intampla lucruri bizare, in sensul ca cei care castiga alegeri si doresc sa-si promoveze colegii, cu cat sunt mai vocali impotriva statului paralel, cu atat primesc avize negative si fara explicatii si nu se spune care sunt problemele pentru ca sunt secrete de stat. Ne-am…

- „In ultimii ani am simtit ca se intampla lucruri bizare, in sensul ca cei care castiga alegeri si doresc sa-si promoveze colegii, cu cat sunt mai vocali impotriva statului paralel, cu atat primesc avize negative si fara explicatii si nu se spune care sunt problemele pentru ca sunt secrete de stat.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara ca este prima oara in istoria PSD cand un candidat pentru functia de premier, Viorica Dancila, ia toate voturile in Comitetul Executiv National al partidului, iar desemnarea unei femei in functia de prim-ministru va schimba…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara ca este prima oara in istoria PSD cand un candidat pentru functia de premier, Viorica Dancila, ia toate voturile in Comitetul Executiv National al partidului, iar desemnarea unei femei in functia de prim-ministru va schimba…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu s-a aflat printre propunerile de premier al PSD facute marți în CExN, însa fostul ministru a dezvaluit, la Antena 3, motivele pentru care a renunțat la aceasta nominalizare, deși o ”motiva”. ”M-a propus organizația de…

- Vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu, anunța ca ea ar fi vrut sa fie propunerea de premier din partea PSD, dar a vazut ca nu are susținere in CEX. E noua varianta pe care Andronescu o prezinta, dupa ce Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier.”Nu…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu afirma ca s-a retras de pe lista propunerilor pentru functia de premier pentru ca nu a dorit sa se imparta voturile in CExN al PSD. "Au fost doua propuneri si ceea ce mi-am dorit este sa nu se imparta voturile in CExN si sa mergem mai departe cu cel…

- 'Au fost doua propuneri si ceea ce mi-am dorit este sa nu se imparta voturile in CExN si sa mergem mai departe cu cel care sa aiba, din punctul de vedere al CExN, tot sprijinul', a precizat Ecaterina Andronescu. Propunerea a fost onoranta, a spus Ecaterina Andronescu, la Antena 3. Cu privire…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu afirma ca s-a retras de pe lista propunerilor pentru functia de premier pentru ca nu a dorit sa se imparta voturile in CExN al PSD. "Au fost doua propuneri si ceea ce mi-am dorit este sa nu se imparta voturile in CExN si sa mergem mai departe cu…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a numit azi pe ministrul Apararii, Mihai Fifor, in functia de premier interimar, desi PSD l-a propus Paul Stanescu. La aceasta ora, Comitetul Executiv al PSD discuta nominaliza unui alt premier. Potrivit unor surse politice, liderii PSD il vor propune tot pe Mihai Fifor,…

- Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Nominalizarea a fost votata de forul de conducere in unanimitate, cu o abtinere. [citeste si] Klaus Iohannis se va consulta miercuri, la Palatul Cotroceni, cu partidele si formatiunile parlamentare…