Comitetul Espoo: Bulgaria și România, notificate în problema Kozlodui In problema centralei nucleare de la Kozlodui, Bulgaria și Romania au fost notificate de catre Comitetul de Implementare al Convenției Espoo sa transmita informații referitoare la extinderea licențelor de funcționare ale reactoarelor 5 și 6, ca urmare unei petițiii inaintate de Acțiunea pentru Renașterea Craiovei (ARC), prin av. Lucian Sauleanu, searata intr-un comunicat de presa primit la redacție. ”Comitetul de Implementare al Convenției Espoo a informat vineri, 12 aprilie 2019, ONG-ul craiovean ca, la a 44-a sesiune a Comitetului, care a avut loc la Geneva intre 12 și 15 martie a.c.,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

