Comitet pentru Situatii de Urgenta in Timis. Pompierii, cu ochii pe localitatile sub cod portocaliu de inundatii

- Pompierii din Timisoara au fost chemati sa intervina, luni, pentru indepartarea unor elemente metalice de pe poarta de intrare de pe Calea Aradului, similara celei pe Calea Lugojului, care anul trecut a cazut, in timpul unei furtuni, peste masina unui tanar care a murit pe loc. Potrivit reprezentantilor…

- Pompierii militari au fost alertați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Satu Nou. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca este vorba despre o sura, de aproximativ 50 de metri patrati. Pentru lichidarea incendiului…

- Pompierii au intervenit in mai multe localitați din județul Teleorman dupa ce topirea zapezii și precipitațiile au produs inundații. A fost afectata și circulația rutiera pe DN6. Topirea brusca a zapezii și precipitațiile din ultima perioada au favorizat producerea unor inundații locale in comuna Draganești…

- Un microbuz a luat foc, in noaptea de miercuri spre joi, intr-o autogara din municipiul Targoviste, incendiul fiind stins de pompieri, fara a se inregistra victime, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. ''Pompierii de la Detasamentul Targoviste…

- Pompierii de la subunitatile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj au fost solicitati, in saptamana 26 februarie-4 martie, sa intervina la 72 de evenimente, au transmis reprezentantii institutiei, intr-un comunicat de presa. Potrivit sursei citate, 61 dintre interventii au vizat…

- Incendiu la groapa de gunoi din Maldaresti, duminica seara. In urma cercetarilor s-a stabili ca depozitul de deseuri s-a autoaprins. Incendiul se manifesta la adancime, fara degajari mari de fum, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, un incendiu puternic a izbucnit sambata, in localitatea Mosnita Noua la un depozit de lacuri si vopsele. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale cu apa si spuma, un ofiter si sapte subofiteri, carora li s-au alaturat…

- Echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea au plecat joi dimineata catre patru localitati rurale izolate de nametii de zapada pentru a prelua cazuri medicale de urgenta care necesita transportul la spital, a informat purtatorul de cuvant al institutiei, Anca Chirita.…

- Pana in aceasta dimineața, in București-Ilfov au fost gestionate 43 de intervenții specifice codului meteorologic portocaliu. Cele mai multe solicitari au vizat indepartarea elementelor de construcție ale cladirilor și a panourilor publicitare desprinse din cauza vantului, potrivit unui anunț al Inspectoratului…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, luni seara, la 112 a fost primit un apel care anunta ca saisprezece persoane care se aflau in zece autoturisme au ramas inzapezite in Bulgaria, la trei kilometri de punctul de trecere a frontierei Vama Veche. Centrul Judetean…

- Un copil de aproximativ trei ani și o femeie au fost gasiți morți, luni dupa-amiaza, cu gatul taiat intr-o casa cuprinsa de incendiu in orașul bacauan Targu Ocna. Trupurile celor doua victime au fost scoase din locuința de catre vecini inainte ca pompierii, solicitați la numarul de urgența 112, sa ajunga…

- Incepand cu ora 10,00, cand a intrat in vigoare codul portocoliu de ger, vant puternic, ninsori viscolite și vizibilitate redusa, la sediul ISU Dobrogea s-a activat Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei. Sunt prezenti reprezentanti ai institutiilor cu atributii de gestionare si…

- Un barbat in varsta de 81 de ani si o femeie de 75 de ani au murit in urma unui incendiu izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, la o locuinta din localitatea Arini, comuna Gaiceana, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Bacau citati de Agerpres.ro La locul producerii…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta, militarii au fost sesizati sa intervina la un apartament dintr-un bloc de pe strada Soveja, de catre un vecin care l-a auzit pe copil plangand si smucind clanta usii de la intrarea in locuinta.…

- Misiune de salvare a pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Bistrița-Nasaud, care au fost solicitați sa intervina pentru scoaterea unui cațel dintre-un canal in zona unei baze de agrement.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) au fost solicitați sa intervina pe strada Sucevei, bl. 5C, din Constanța. Potrivit primelor detalii, un copil de 7 ani se afla în pericol de cadere de la etajul 4. Baiatul ar fi fost lasat singur în casa, încuiat.…

- Aceasta statea pe pervazul ferestrei de la balcon, a refuzat sa comunice motivul gestului sau si, pentru ca risca sa cada, au intervenit alpinistii care au impins-o in balcon de unde a fost preluata de medici. Pompierii din Bucuresti au anuntat, miercuri, ca, dupa o interventie de peste 12 ore, alpinistii…

- Pompierii din Bucuresti au reusit, miercuri, dupa o interventie de aproximativ 12 ore, sa salveze o femeie care ameninta ca se arunca de la etajul al saselea al blocului in care locuia. Aceasta statea pe pervazul ferestrei de la balcon, a refuzat sa comunice motivul gestului sau si, pentru ca risca…

- • Pompierii buzoieni au reusit sa salveze bunuri in valoare de peste 7.000.000 lei Avalansa de interventii ale lucratorilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau, de la inceputul sezonului rece si pana in prezent, mare parte dintre ele in mediul rural. Cu toate…

- O femeie a fost ranita și zece mașini avariate, noaptea trecuta, în urma unui accident produs la Constanța. Mașina condusa de femeie a lovit un stâlp, dupa care a ricoșat în mașinile parcate. Pompierii au fost solicitați sa intervina la scurt timp dupa miezul nopții pe bulevardul…

- La sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Drobeta” al judetului Mehedinti, vineri, 9 februarie, a fost operationalizat, Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Banat" din judetul Timis, joi dimineata, in jurul orei 5.00 pompierii au fost solicitati sa intervina pentru lichidarea unui incendiu la vagoane dezafectate aflate in Gara de Nord din Timisoara. La locul interventiei au…

- Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgența (SVSU) au ajuns in atenția mai marilor Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad cu ocazia prezentarii bilanțului instituției pe anul 2017. Și asta deoarece o mare parte a Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența de pe raza județului…

- Mai multe animale au murit si zeci de tone de furaje au ars intr-un incendiu care a avut loc, in noaptea de luni spre marti, in localitatea Victoria din comuna Stauceni, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, incendiul…

- Pompierii militari intervin la stingerea unui incendiu in localitatea Șinca Veche. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca sunt doua victime, o femeie și un copil .de doi ani „A fost solicitata intervenția unui elicopter…

- In cadrul ședinței de ieri in care s-a prezentat bilanțul activitații din anul 2017 al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU), a luat cuvantul și inspectorul general care a avut numai cuvinte de lauda la adresa personalului de la Botoșani.

- In perioada 23.01.2018 –25.01.2018, subunitațile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Giurgiu au intervenit la 16 situații de urgența, astfel: – 13 intervenții ale Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare și Descarcerare pentru acordarea primului ajutor medical. In cazul interventiilor…

- Pompierii au intervenit duminica seara, in Gara Ronat din Timisoara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la compartimentul motor al unui tren Regiotrans, un numar de 25 de persoane din doua vagoane autoevacuandu-se in siguranta, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Pompierii gorjeni au lucrat la foc continuu in 2017. Potrivit sefului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Augustin Malacu, anul trecut au fost inregistrate cele mai multe incendii din ultimii 7 ani. Salvatorii gorjeni a...

- Pompierii au intervenit, pe parcursul anului 2017, la peste 5.700 de situatii de urgenta, cu aproximativ 14% mai multe decat in 2016, anul trecut fiind inregistrate cele mai multe incendii din ultimii sapte ani, a declarat joi, la bilantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, inspectorul…

- O persoana a murit si patru au fost ranite in urma unui accident rutier produs miercuri pe DN54, in sudul judetului Olt, intre localitatile Corabia si Orlea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt.

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Drobeta” al Judetului Mehedinti au actionat, in data de 16 ianuarie 2018, la 20 de interventii. Astfel, potrivit unui comunicat al ISU Mehedinti, la ora 11:08, doua echipaje din cadrul Stației ...

- Sefii Consiliului Judetean Timis si ai Prefecturii Timis s-au intalnit vineri cu pompierii timiseni care au participat la greaua misiune de stingere a sondei de la Moftinu Mare din judetul Satu Mare. Printre cei ce au primit laude si aprecieri pentru curajul lor s-au aflat si 13 pompieri lugojeni care…

- Misiune mai puțin obișnuita pentru pompierii brașoveni. Ei au fost solicitați, luni, sa salveze o pisica ramasa „suspendata” intr-un brad. Potrivit plt. maj. Luiza Danila, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, interventia de salvare a avut loc pe strada General Traian Mosoiu.…

- Cateva lebede s-au stabilit, la inceput de an, pe raul Mures, intre Semlac si Seitin, fiind observate de catre pescari, dar si de catre reprezentanti ai Administratiei Parcului National Lunca Muresului. Conform specialistilor, aparitia in diverse locuri din judet a acestor pasari a devenit…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o fabrica de mase plastic din localitatea Movila Vulpii, comuna Aricestii Rahtivani. Din primele informatii arde cu…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 12.30, pe autostrada Arad – Timișoara. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad, accidentul s-a produs pe sensul de mers spre Timișoara, dupa ieșirea spre Zadareni. Incidentul s-a soldat cu doua victime,…

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.Potrivit…

- Un accident de circulatie a avut loc joi, la Timisoara, intr-o intersectie, fiind implicate un autoturism si o autospeciala SMURD aflata in misiune. In urma accidentului, soferita care nu a acordat prioritate ambulantei si copilul ei de patru luni au fost raniti usor, fiind transportati la spital pentru…

- Pompierii au reusit sa elibereze capul sondei in flacari din localitatea satmareana Moftinu Mare, care arde de mai bine de doua saptamani, asteptand o solutie din partea specialistilor pentru captarea gazelor, care continua sa iasa din pamant, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant…

- In cursul zilei de joi, 21 decembrie 2017 in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Neron Lupascu” al judetului Buzau au intrat autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, linia tehnica de intretinere echipamente individuale de protectie si autocamionul cu sistem hidraulic de…

- ”Nu am intervenit pentru stoparea frontului de flacari pentru un simplu motiv, ca aceasta actiune coordonata impreuna cu captarea gazelor din zacamant ar duce practic la posibilitatea formarii unor amestecuri explozive care in functie de viteza vantului si directia de deplasare a vantului ar putea…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, la fata locului fiind peste de 30 pompieri care incearca sa lichideze flacarile, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu…

- Un puternic incendiu a cuprins o casa de vacanta din localitatea Brebu, judetul Prahova, fiind cuprinsa intreaga locuinta, anexele si un autoturism. Doua persoane care se aflau in interior au reusit sa iasa inainte de generalizarea incendiului, iar peste 30 de pompieri s-au luptat cu focul mai bine…

- „Scurgeri importante pe versanți, torenți, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundații locale și creșteri de debite și niveluri cu posibile depașiri ale cotelor de inundație”, explica hidrologii. Avertizarea este valabila pana sambata la ora 16:00.…