- Membrii Comitetului Interministerial pentru Organizarea Campionatului European de fotbal din 2020 se vor intalni lunar de acum inainte, a declarat azi, 12 martie, ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran. In perioada urmatoare se va face o lista cu prioritati pentru ca proiectul sa fie finalizat…

- Directorul Gazetei Sporturilor, Ovidiu Ioanitoaia, va asteapta luni, de la ora 21:00, la prima emisiune de la Europa FM din noul sezon. Ioana Bran, noul ministru al Tineretului și Sportului, a acceptat invitatia de a vorbi alaturi de ascultatorii postului de radio la emisiunea " Tribuna Zero". Noul…

- Deputatul social democrat de Cluj Cristina Burciu se implica in rezolvarea problemelor cu care se confrunta Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda, adresandu-se in acest sens ministrilor Finantelor, Agriculturii si Muncii. Parlamentarul PSD a prezentat membrilor Guvernului memoriul Statiunii…

- Senatorul PSD Constanta Stefan Mihu a trimis o interpelare prim ministrului Romaniei, Viorica Dancila, si ministrului Tineretului si Sporturilor, Ioana Brad, in care isi manifesta ingrijorarea fata de situatia sportului romanesc, cu precadere a sporturilor de iarna. In interpelare, senatorul constantean…

- Mesaj de la Bucuresti pentru un consilier local baimarean care nu a facut nimic de cand este in politica decat jocurile “rechinilor imobiliari” din oras. O alta “realizare” este candidatura, repetata si esecul inregistrat de fiecare data. Pentru Cristian Niculescu Tagarlas, pentru ca despre el este…

- Noul ministru al Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a aruncat in aer tot ce inseamna federatii sportive cu mari merite, dar si cu potential de medalii la campionate europene, mondiale si la Jocurile Olimpice. Ea a decis sa diminueze drastic bugetele unor foruri, care, prin sportivii legitimati, au…

- Noul ministru al Tineretului si Sportului, Ioana Bran, arunca în aer tot ce înseamna federatii sportive cu mari merite, dar si cu potential de medalii la campionate europene, mondiale si la Jocurile Olimpice.

- Tot mai des se sopteste ca presedintele executiv al PER, Catalin Namaescu, s-a agitat in van pentru a obține postul de subprefect, pentru ca, și in politica, nu este pentru cine se pregatește, ci pentru cine se nimerește unde trebuie… Așa ca Ciprian Bancila iși va face bagajele din biroul de subprefect…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat pe Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, actual consilier de stat al premierului, la 8 ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Sentința a fost data de prima instanța…

- Consilier de stat al premierului Dancila, condamnat la opt ani de inchisoare Fostul ministru al Finantelor, in prezent consilier de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a fost condamnat, joi, de instanta suprema, la opt ani de inchisoare. Decizia judecatorilor nu este definitiva. Judecatorii…

- "Putem gasi o formula pentru a colabora intr-o echipa. Suntem oameni de finante. Si domnul Misa este un om din sistem de foarte multi ani si fiecare are ceva de adus. Care va fi formula vom vedea in zilele urmatoare. (...) Nu am discutat nimic, nici de secretar de stat, nici de presedinte ANAF, nici…

- Ioana Bran, noul Ministru al Tinerezului si Sportului sustine ca prioritatea ei este implementarea cat mai rapida a masurilor si proiectelor din programul de guvernare. “Tinerii si sportul sunt domenii vitale pentru o societate care doreste sa fie cunoscuta international si vrea sa aiba generatii capabile.…

- Inca un fost ministru a ieșit din pușcarie, dupa 3 ani de inchisoare! Fostul ministru al Economiei, Codruț Șereș, a fost eliberat din Penitenciarul Jilava, dupa condamnarea la aproape 5 ani de inchisoare, din urma cu 3 ani. Șereș il urmeaza pe Zsolt Nagy, fostul ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei…

- Detasarea profesorilor - prevederi legale in 2018 Detasare profesori la cerere Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare Articolul 2541 (2) Detasarea la cerere a personalului didactic titular in invatamantul preuniversitar se realizeaza prin concurs sau concurs…

- Valcov l-a consiliat, neoficial, și pe fostul premier Mihai Tudose, acum fiind insa numit pe baza unui act oficial. Pentru un an, in intervalul 2014-2015, Darius Valcov a fost ministru al Finanțelor, in Guvernul Ponta. Potrivit rechizitoriului procurorilor, in 2009, omul de afaceri Theodor Berna l-a…

- La scurt timp dupa ce a semnat cu CSM Poli Iasi, libianul Sadiq El Fitouri a declarat ca isi doreste sa-si relanseze cariera in Copou, iar de la gruparea ieseana sa ajunga la o alta echipa de top din Europa. Jucatorul de 23 de ani a trecut in cariera sa pe la cele doua mari echipe din Manchester,…

- Realizarea Autostrazii Iasi – Targu Mures nu trebuie pusa sub semnul intrebarii, proiectul fiind inclus in Master Planul General de Transporturi, a declarat, astazi, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Lucian Sova. In ceea ce priveste memorandumul privind realizarea autostrazii Brasov…

- Ioana Bran (31 de ani), a primit astazi aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare pentru ocuparea funcției de Ministru al Tineretului și Sportului. Tanara a primit 21 voturi "pentru" și 12 "impotriva" și, in mod normal, va deveni cel mai tanar ministru din Guvernul Dancila, daca acesta va fi…

- Ioana Bran a afost avizata, luni, de comisiile parlamentare, pentru functia de ministru al Tineretului si Sportului, cu 21 de voturi ”pentru” si 12 voturi ”impotriva”.”Ce ma recomanda? Dincolo de experienta manageriala, faptul ca sunt cel mai tanar ministru poate fi un avantaj. Ce doresc sa fac?…

- Noul Cabinet este format din 28 de membri, avand in componenta patru vicepremieri, fata de trei cati erau in precedentul guvern. Astfel, ministrul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, si ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, vor fi si vicepremieri. De asemenea, vor fi doi vicepremieri fara portofoliu…

- Ministrul propus al Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a scris, sambata, pe Facebook, a vazut un "popor unit in jurul unui simbol national", ea subliind ca acest lucru o determina sa acorde atentie deosebita "ambasadorilor" Romaniei, care sunt sportivii de performanta"."Am vazut astazi…

- Ioana Bran, care a fost propusa ca ministru al Tineretului si Sportului, a scris pe reteaua de socializare Facebook, dupa finala pierduta de Simona Halep la Australian Open, ca a vazut un “popor unit in jurul unui simbol national”. “Am vazut astazi un popor unit in jurul unui simbol national. Acest…

- Spynews.ro a pus mana pe imagini bomba cu Ioana Bran, propusa ministru al Tineretului si Sportului. Daca acum pozeaza in ipostaze foarte serioase si in haine foarte decente, trebuie sa stiti ca tanara de 31 de ani nu a fost dintotdeauna asa.

- Din funcția de presedinte al Comisiei pentru buget din Senat, Eugen Teodorovici a fost unul dintre cei mai vehemenți critici a masurilor fiscale aprobate anul trecut de Guvern și care au bulversat mediul de afaceri. Acum, Teodorovici va ocupa, di nou, fotoliu de ministru al Finanțelor și va trebui sa…

- Vasile Citea, presedinte al FR de Box si membru PSD, a declarat pentru ProSport: ”O cunosc foarte bine pe Ioana Bran ca fiind o persoana foarte serioasa. A fost secretara Camerei Deputatilor. Sunt convins ca o sa faca treaba foarte buna la MTS”.

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat vineri, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dancila va avea patru vicepremieri - Paul Stanescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Gratiela Gavrilescu (ALDE) si Viorel Stefan (PSD) - fara portofoliu. Ea a…

- Componenta Guvernului condus de premierul Viorica Dancila a fost stabilita, vineri, de PSD. Ministrii nominalizati de PSD pentru Cabinetul Dancila sunt, potrivit unor surse News.ro : Paul Stanescu – ministrul Dezvoltarii Regionale si vicepremier Sevil Shhaideh – secretar general al Guvernului Rovana…

- PSD s-a intrunit vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta viitorului Guvern. Numele ministrilor propusi pentru noul cabinet condus de Viorica Dancila au fost votate intr-o ședința de trei ore a conducerii PSD. Mai mulți miniștri din fostul cabinet s-au retras…

- Liderii PSD s-au reunit in Comitetul Executiv, acolo unde vor fi votați miniștrii Cabinetului Dancila. Pe ultima suta de metri, Florian Bodog, ministrul Sanatații și Marius Dunca, ministrul Tineretului și Sportului s-au retras din cursa. De asemenea, se pare in Guvern va reintra Viorel Ștefan,…

- Liderii social democrati se afla, la ora transmiterii stirii, in sedinta Comitetului Executiv al PSD, in care se valideaza lista ministrilor din Cabinetul Dancila. printre numele noi sunt cele ale Rodicai Nassar, Adrian Dobre sau George Ivascu. Lista vehiculata: Viorel Stefan ,…

- Ședința Comitetului Executiv al PSD vine cu retrageri de ultima ora in cursa pentru portofoliile in Guvernul Dancila.Surse participante la ședința ne-au precizat ca din aceasta cursa s-au retras actualul ministru al Transporturilor, Felix Stroe, cel care a spus ca nu va mai candida. De…

- Liderii PSD s-au reunit in Comitetul Executiv, acolo unde vor fi votați miniștrii Cabinetului Dancila. Pe ultima suta de metri, Florian Bodog, ministrul Sanatații și Marius Dunca, ministrul Tineretului și Sportului s-au retras din cursa. De asemenea, se pare in Guvern va reintra Viorel Ștefan, ca…

- Sunt modificari de ultima ora, vineri dimineața, în ce privește componența viitorului guvern. Deși la ora 11, Comitetul Executiv Național al PSD se reunește pentru a stabili noii miniștri din Executivul Viorica Dancila, și acum se fac schimbari. Modificarile de ultima ora din componența…

- Potrivit unor surse din cadrul PSD Satu Mare, parlamentarul social-democrat Ioana Bran, actualul secretar al Camerei Deputaților are șanse reale sa devina noul ministru al Tineretului și Sportului. Lista oficiala va fi prezentata vineri, 26 ianuarie. Ioana Bran este la primul mandat de deputat in Parlamentul…

- Fostul ministru al Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, intervine in conflictul iscat in interiorul partidului celor trei trandafiri. Presedintele Comisiei pentru buget din Senat il ataca, intr-o postare luni pe Facebook, pe premierul Mihai Tudose, dar și pe cațiva dintr miniștrii, cel al Transporturilor,…

- Liderul PSD Brasov, Marius Dunca, ministrul Tineretului si Sportului, a declarat duminica pentru AGERPRES ca asteptarile sale de la sedinta de luni a Comitetului Executiv National al formatiunii coincid cu cele ale romanilor, ca este nevoie de liniste si pace, de unitate, solidaritate si respect…

- Marius Dunca, ministrul Tineretului si Sportului, sustine ca soarta Guvernului trebuie dezbatuta in cadrul Comitetului Executiv National al PSD si nu in spatiul public. "Ca membri ai Guvernului avem obligatia sa respectam increderea pe care ne-au acordat-o cetatenii si sa implementam programul…

- Marius Dunca, ministrul sportului, a vorbit despre cooptarea lui Gica Popescu in proiectul Euro 2020, din functia de consilier de stat al premierului Tudose. Presedinte al Comitetului interministerial pentru organizarea Euro 2020, din postura de sef al MTS, Marius Dunca considera ca "venirea lui Gica…

- Organizatorii Raliului-raid Dakar au intreprins demersuri pentru crearea unei curse in Algeria, la 25 de ani dupa startul legendarului raliu-raid dat in aceasta tara si la 10 ani dupa ultimul sau start din Africa, au anuntat luni autoritatile algeriene. Gruparea franceza Amaury Sport Organisation…

- Anul 2018 se anunta unul al schimbarilor la nivelul Guvernului. Prima zi de lucru a adus deja o demisie. Doina Pana, Ministrul Apelor si Padurilor a renuntat la functie, aceasta invocand motive medicale in luarea acestei decizii. Interesant este faptul ca Liviu Dragnea a vorbit inca de la finalul…

- Marius Pieleanu a afirmat, la Antena 3: ”Daca luam in calcul performanța, in mod evident ca PSD poate propune o echipa mult mai competenta. Exista miniștri, care au facut deja un an, fiind și-n Guvernul Grindeanu, a caror performanța este zero, cum ar fi ministrul Tineretului și Sportului și ministrul…

- N. Dumitrescu Indeplinind funcția de lobby și reprezentare, acționand ca un liant intre comunitatea de afaceri și autoritațile publice locale, naționale și internaționale, Camera de Comerț și Industrie Prahova a fost gazda, in 2017, pentru numeroase delegații straine. Concret, in decursul celor 12 luni…

- Taxa pe valoare adaugata (TVA) urmeaza sa fie redusa de la 19 la 9 la suta pentru 42 de categorii de lucrari, inputuri și servicii agricole. Scaderea este prevazuta, deocamdata, intr-un proiect de ordin comun al ministerelor Finanțelor și Agriculturii. Proiectul de act normativ urmeaza sa modifice Ordinul…

- Biroul politic al PDM a decis marți schimbari în componența Guvernului. Imediat dupa ședința de partid, democrații s-au mutat în ședința Consiliului Coaliției pentru a discuta numele și cu colegii lor de guvernare. Potrivit deschide.md, Cabinetul de miniștri va avea cel puțin șase…

- Marti, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, alaturi de premierul Mihai Tudose, a participat, la Palatul Victoria, la o intalnire cu vicepresedintele Bancii Mondiale, Cyril Muller, in contextul in care oficialii Bancii si-au aratat interesul de a sprijini constructia Autostrazii Ploiesti-Brasov. La…

- Copiii pasionați de fotbal au acum inca un loc unde pot pași catre fotbalul de performanța: Școala de fotbal Lucian Sanmartean – Lumina, un nou proiect marca Lumina Instituții de Invațamant. La inaugurarea noii Școli de fotbal au fost prezenți, printre alții, președintele Federației Romane de Fotbal,…

- Compania Tarom si-ar putea stabili propriul buget de venituri si cheltuieli, care, pe durata cat statul este actionar majoritar, va fi aprobat prin ordin comun al ministrului Transporturilor si al ministrului...