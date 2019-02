Comitet Executiv PSD la Parlament Prima sedinta din acest an a Comitetului executiv al social-democratilor are loc in aceasta ultima zi a saptamanii, la Parlament. Mai-marii PSD se reunesc in CEx, duminica la pranz, cu doar cateva zile inainte ca bugetul sa ajunga sa fie aprobat in Guvern, inainte de a fi trimis Legislativului, dar si pe fondul plecarilor din […] Comitet Executiv PSD la Parlament is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

