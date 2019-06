Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD Viorica Dancila a anuntat joi, dupa sedinta Comitetului Executiv, ca este decisa sa candideze la presedintia PSD, creionand, totodata, care sunt planurile de viitor ale partidului. Dancila a precizat ca s-a decis constituirea a patru grupuri de lucru care vor fi implicate…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a afirmat joi ca, in ceea ce priveste organizarea Congresului extraordinar al PSD pe data de 29 iunie, trebuie respectate deciziile luate de o majoritate in cadrul Comitetului Executiv National al partidului, chiar daca el considera ca "nu trebuie exagerat" cu…

- Comitetul Executiv National al PSD a votat, cu majoritate, propunerea organizarii unui Congres al partidului pe 29 iunie, reuniune in cadrul careia ar urma sa fie schimbat statutul si sa fie aleasa o noua conducere, a anuntat vineri, la finalul reuniunii, presedintele PSD Giurgiu, Niculae Badalau. "A…

- Președintele PSD Giurgiu, Niculae Badalau, a explicat ca liderii PSD nu trebuie sa se grabeasca cu organizarea Congresului, alaturandu-se astfel taberei lui Paul Stanescu, președinte executiv interimar al PSD, care ar dori un Congres organizat in toamna. In schimb, tabara Vioricai Dancila iși dorește…

- Vicepresedintele PSD Robert Negoita, primar al Sectorului 3, a declarat miercuri ca este nevoie sa se organizeze un congres al partidului cat mai repede, pentru ca este nevoie de o conducere legitima. "Cu cat mai repede se face un congres cu atat mai bine, pentru ca e nevoie de o conducere…

- Președintele executiv al PSD Paul Stanescu susține ca social - democrații ar putea sa nu iși aleaga o noua conducere pana in toamna acestui an. Opinia lui Stanescu vine in contradicție cu declarațiile șefei PSD Viorica Dancila.Citește și: ULTIMA ORA - O mașina a LUAT FOC in mers, in Capitala…

- O parte din liderii PSD susțin organizarea de urgența a unui Congres PSD pentru alegerea unei noi echipe de conducere in vederea alegerilor prezidențiale din 2019 + locale și parlamentare din 2020.Surse din BPN al PSD au spus ȘTIRIPESURSE.RO ca s-a propus organizarea Congresului PSD luna viitoare,…

- Primul-ministrul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca nu ii este teama sa fie schimbata din functie, adaugand ca atunci cand un demnitar pleaca din postul detinut trebuie sa aiba certitudinea ca a facut "ceea ce trebuie". Totodata, Dancila a spus ca isi mentine preferinta pentru numirea noilor ministri…