- De anul viitor, vom putea primi sau trimite bani in orice tara a Uniunii Europene cu taxe mult mai mici. Vor fi aliniate comisioanele pentru astfel de tranzactii pentru toate tarile membre. Măsura se referă în special la statele care nu au adoptat moneda euro, precum România. Costuri…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul ministrului delegat pentru afaceri europene, a lansat un nou clip informativ referitor la implicatiile procesului Brexit asupra romanilor din Marea Britanie, informeaza un comunicat al MAE transmis joi AGERPRES . Actiunea face parte din ampla campanie…

- Romania are un deficit de aproximativ noua miliarde de euro pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, a declarat vineri, pentru AGERPRES , directorul general al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), Adrian-Ionut Chesnoiu. El sustine ca exista “o diferenta foarte mare intre…

- Perceptia Romaniei in Uniunea Europeana este, in mare masura, corecta, insa exista si stiri false care duc la o imagine negativa a tarii noastre, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. "In lumea noastra de astazi, perceptia e mai puternica decat realitatea. Nimeni nu stie…

- Grupul ArcelorMittal face demersuri pentru cumpararea Combinatului Ilva, din Italia, considerat cel mai mare combinat siderurgic din Europa, dar ar putea fi obligat de Uniunea Europeana sa vanda cateva unitati pe care le detine in prezent, daca se va stabili ca odata cu preluarea colosului italian…

- Comisia Europeana propune infiintarea unei autoritati europene a muncii, care ar putea avea sediul in Romania, a declarat, miercuri, Angela Cristea, sefa reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti. "Comisia Europeană face trei propuneri. Prima este crearea unei agenţii europene a muncii.…

- Electrocentrale Bucuresti (ELCEN) se numara printre companiile a caror instalatii se afla in Schema Europeana de Comercializare a emisiilor de gaze cu efect de sera (EU ETS), a achizitionat 1,3 milioane de certificate in vederea conformarii la regulile stabilite de Bruxelles, de la compania italiana…

- Comisia Europeana vrea sa impuna tarilor extracomunitare sa accepte refugiati carora li se refuza azilul, o serie de masuri coercitive fiind pregatite, in caz de refuz. Potrivit unor masuri care urmeaza sa fie anuntate miercuri, tarile care refuza sa primeasca sau sa reprimeasca migranti urmeaza…

- Romania si alte noua state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Finlanda, Grecia, Letonia, Marea Britanie și Spania) au primit joi, un aviz motivat din partea Comisiei Europene, in cadrul unei proceduri de infringement. Comisia acuza statele respective ca nu au transpus in legislația…

- Oferta de forta de munca si de competente nu tine pasul cu nevoile mereu in schimbare din sectorul economic, gradul de saracie este in crestere, iar inegalitatea in materie de venituri se mentine la un nivel inalt in Romania, informeaza Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, dupa ce Executivul…

- 'Cresterea economica puternica a Romaniei necesita continuarea reformelor structurale si a consolidarii fiscale. Gradul de ocupare a fortei de munca a continuat sa creasca in 2017, iar rata somajului a atins unul din cele mai scazute nivele din ultimii 20 de ani. Datorita eliminarii de taxe si cresterilor…

- Comisia Europeana va decide miercuri daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane. Karmenu Vella, comisarul UE pentru Mediu, Afaceri maritime si Pescuit,…

- Comisia Europeana a publicat propunerea de acord privind iesirea Marii Britanii din UE. Ce se intampla cu romanii care sunt stabiliti in Marea Britanie Marea Britanie va incepe procesul de retragere din Uniunea Europeana incepand cu data de 30 martie 2019, asigurandu-se o perioada de tranzitie…

- Declaratiile presedintelui Comisiei Europene au fost facute in contextul in care acesta a efectuat o vizita oficiala in Albania. "Contrar lucrurilor vehiculate, Comisia Europeana nu a spus ca Serbia si Muntenegru vor fi neaparat membri ai Uniunii Europene in 2025. Termenul din 2025 este deschis tuturor…

- Ultimele evenimente din politica romaneasca nu au ramas fara ecou la Bruxelles. Comisia Europeana a venit cu un punct de vedere dupa ce Ministrul Justiției a solicitat revocarea din funcție a Laurei Codruța Kovesi. Astfel, de la Bruxelles mesajul este unul clar și de susținere a acesteia. Mai mult,…

- Intensificarea relatiilor dintre Bucuresti si institutiile comunitare Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila merg, saptamâna aceasta, separat la Bruxelles, în contextul recentelor dezbateri legate de justitia din România, în care s-au implicat si oficiali…

- Eurodeputatul PSD, Razvan Popa, se arata consternat de scrisoarea transmisa catre presedintele Comisiei Europene de catre parlamentarul german Gunther Krichbaum, presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag. Eurodeputatul social-democrat subliniaza ca este vorba de un document care contine…

- Romania nu poate sa renunte la productia de energie pe carbune, iar termocentralele din tara noastra se vor alinia in ritmul lor la cerintele de mediu ale Uniunii Europene si nu atat de repede cum cer oficialii de la Bruxelles, a declarat ministrul Energiei, Anton Anton, intr-un interviu acordat…

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai…

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- In perioada 2018-2020, Centrul Europe Direct Regiunea Centru, inființat in urma cu 5 ani, cu sediul in cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Centru, iși continua activitatea de informare a cetațenilor Regiunii Centru. In ultimii 5 ani, pornind de la zero in 2013, Centrul a reușit sa promoveze…

- "Cei care ne judeca pe noi sunt campionii democrației, ai drepturilor omului – a se citi cu ghilimelele de rigoare -, Juncker, Timmermans și mai nou Vera Jourova. Timmermans, pentru multa lume e surprinzatoare ascensiunea lui, era ministrul de Externe al Olandei. In calitatea aceasta, a fost raportorul,…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Anul 2025 pentru eventuala aderare a Serbiei si Muntenegrului la Uniunea Europeana este o data orientativa, nu un orizont clar, a declarat, marti, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a adaugat ca cele doua state nu respecta in prezent criteriile de aderare, scrie Agerpres. "Este…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, sustine ca "legarea fondurilor europene de statul de drept" in Polonia si Romania ar constitui "o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene". Melescanu a facut aceasta declaratie in cadrul unei…

- In scrisoarea adresata comisarului european, eurodeputatul atrage atentia ca monopolizarea serviciilor de e-hailing este incompatibila cu piata concurentiala si progresul tehnologic, unele dintre principalele prioritati ale Uniunii Europene. Cristian Busoi considera ca decizia Consiliului…

- Statele membre ale Uniunii Europene au cazut, joi, de acord asupra propunerii Comisiei Europene de a investi 873 de milioane de euro in 17 proiecte-cheie de infrastructuri energetice europene, printre care se afla si un proiect din Romania, informeaza un comunicat de presa al

- Opozitia considera ca Romania trebuie sa tina cont de avertismentul CE Opozitia considera ca România trebuie sa tina cont de avertismentul Comisiei Europene, privind regândirea modificarilor din justitie. Riscam sanctiuni economice, dar si de natura politica din partea Uniunii…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie."Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza sa discute ”ultimele evolutii privind situatia din Romania„. Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, va sustina o alocutiune pe acest tema. Pe data de…

- Comisia Europeana discuta despre "ultimele evolutii privind situatia din Romania" in sedinta de miercuri a executivului UE, se arata intr-un document publicat pe site-ul institutiei. Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, potrivit Agerpres . Tarile respective fac parte din…

- Violeta Stoica Europarlamentarul Laurențiu Rebega, vicepreședinte al Grupului Europa Națiunilor și Libertații, prahovean la origine, se arata revoltat de modul in care Comisia Europeana privește problema migranților care incearca sa intre in Uniunea Europeana prin Marea Neagra. De altfel, deși problema…

- Comisia Europeana a acuzat miercuri Rusia ca 'orchestreaza' o campanie de dezinformare pro-Kremlin in tarile Uniunii Europene, constatand ca aceasta 'din pacate (...) poate fi extrem de eficienta', relateaza AFP. 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar Romania urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire cu maner. În urma deciziei de marţi, toate ambalajele din plastic de pe piaţa…

- Eurodeputatul Daniel Buda cere interventia sefului Comisiei Europene in cazul incidentului de la Ambasada Romaniei din Budapesta Gestul extremiștilor maghiari trebuie sa genereze reacții urgente de la nivel european. Ii solicit președintelui Comisiei Europene, domnului Jean-Claude Juncker, sa ia o poziție…

- 19 asociatii ii cer presedintelui sa intervina, in calitatea sa de mediator, pentru ca tara sa nu devina un proiect blocat din cauza modificarilor aduse legilor justitiei. Totodata, semnatarii cred ca seful statului trebuie sa solicite un punct de vedere Comisiei de la Venetia, potrivit Mediafax. Scrisoarea…