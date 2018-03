Stiri pe aceeasi tema

- Toți candidații propuși pentru Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii au fost validați de comisiile juridice din Parlament fara a fi audiați, așa cum era programat, dupa ce presedintele comisiei juridice din Camera Deputaților, Eugen Nicolicea, a precizat ca grupurile parlamentare…

- Comisiile juridice reunite au validat, marti, propunerile de membri pentru Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, fara insa a-i audia pe cei nominalizati, urmand ca raportul sa ajunga in plenul Parlamentului.

- PSD il propune in CNSAS pe Cazimir Ionescu, inculpat in dosarul Mineriadei. Noul Colegiu al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii urmeaza sa fie validat miercuri, prin vot, de plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. Comisiile juridice reunite ale Parlamentului urmeaza…

- Noul Colegiu al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii urmeaza sa fie validat maine, prin vot, de plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, potrivit Agerpres. Comisiile juridice reunite ale Parlamentului urmeaza sa audieze astazi, de la ora 14,00, persoanele propuse pentru…

- Partidul Social Democrat nu da semne deloc ca are vrea sa schimbe ceva in Romania dupa 30 de ani de la Revolutie, ba chiar mai mult toate indiciile ne duc catre fostul regim totalitar dinainte de 1989. Iata inca o mostra de orientare comunista a PSD-ului care l-a nominalizat pe Cazimir Ionescu pentru…

- Parlamentul va valida miercuri Noul Colegiu al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, prin vot, de plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, scrie Agerpres. Comisiile juridice reunite ale Parlamentului urmeaza sa audieze marti, de la ora 14:00, persoanele propuse pentru…

- Parlamentul voteaza miercuri noua conducere a Televiziunii Publice. Doina Gradea, actualul președinte interimar al SRTV , precum și Sorin Iliesiu, Smaranda Vornicu si Bogdan Ghitulescu sunt propunerile PSD pentru Consiliul de Administratie al Societatii Romane de Televiziune, in timp ce PNL i-a propus…

- Legat de noua componenta a guvernului, condus acum de Viorica Dancila, deputatul Remus Borza a remarcat ca sunt "16 new-entry": "Sigur, o prima caracteristica: este un guvern super-gonflat! 28 de titulari, pentru prima data in istoria Romaniei. Patru vicepremieri mi se pare mult. Intotdeauna,…

- Gheorghe Piperea si Dumitru-Remus Vulpescu si-au incetat calitatea de consilieri onorifici ai prim-ministrului, prin decizii ale premierului Viorica Dancila publicate miercuri in Monitorul Oficial. Gheorghe Piperea a fost consilier onorific al fostului premier Mihai Tudose pe chestiuni…

- Intrebat de jurnalisti la Parlament cum comenteaza numirea lui Valcov in pozitia de consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului si daca acesta respecta criteriile de integritate, Tudose s-a aratat initial mirat de acest lucru: "In ce calitate? Este consilier oficial?".…

- Victor Ponta a dat vina pe Liviu Dragnea, pe care l-a atacat spunand ca a inceput deja sa resimta efectele inflației, atacandu-l astfel pe Liviu Dragnea, cel considerat a fi de fapt conducatorul guvernelor PSD-ALDE.Victor Ponta a vorbit in contextul situației economice dificile despre numirea…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat la Palatul Victoria, cu comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu, despre obiectivele Guvernului pentru perioada urmatoare, in scopul creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene. La intrevedere au participat, de asemenea, vicepremierul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca este optiunea premierului si a ministrilor varianta prin care isi asigura protectia si a amintit ca atunci cand beneficia de SPP a renuntat uneori la aceste servicii. Declaratiile lui Kelemen Hunor au fost facute in contextul in care presa…

- "Din pacate, pentru autostrada Campia Turzii - Ogra - Targu Mures si constructia liniei de metrou M6 Gara de Nord - Otopeni si constructia celor trei spitale regionale - (...) Cluj, Iasi, Craiova -, exista intarzieri. In cel mult o luna de zile, voi analiza impreuna cu ministrii de resort amploarea…

- Comunicat: Guvernul premierului Viorica Dancila a primit votul de investitura a Parlamentului Plenul comun al Parlamentului a votat cu 282 de voturi pentru, 136 impotriva și o abținere investirea Guvernului

- Investirea noului Guvern, cel condus de Viorica Dancila, a starnit numeroase controverse. De la balbele și momentele unor jenante din audierile din Comisiile de Specialitate ale Parlamentului pana la diversele informații aparute in spațiul public. La randul sau, fostul președinte Traian Basescu nu este…

- Cabinetul Dancila isi poate incepe activitatea, odata ce a trecut de votul Parlamentului, iar apoi premierul si ministrii au depus juramantul, la Cotroceni. In prezenta sefului statului si a celor doi presedinti al Camerelor Parlamentului, prim-ministrul Viorica Dancila si ministrii Cabinetului sau,…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a primit, luni, la Parlament, un buchet de trandafiri rosii de la reprezentantele Organizatiei Femeilor Social Democrate, carora le-a multumit ca i-au dat "curaj si incredere". La iesirea din plenul Parlamentului, Viorica Dancila s-a intalnit cu mai multe…

- Viorica Dancila, prim ministrul desemnat, a declarat in plenul Parlamentului ca in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600. Viitorul sef al Executivului a precizat ca nu va introduce nicio taxa noua in Romania. "O spun foarte clar. Cat timp voi fi prim-ministru, nu voi introduce…

- Parlamentul s-a reunit, luni, pentru investirea Cabinetului condus de Viorica Dancila, la sedinta fiind prezenti 352 de parlamentari. Premierul desemnat Viorica Dancila va prezenta programul de guvernare si lista Executivului, acesteia fiindu-i alocate 60 de minute. Grupurile parlamentare…

- Sorina Pintea, propunerea PSD Maramures pentru portofoliul de ministru al Sanatatii in guvernul Viorica Dancila, a primit aviz favorabil in comisiile reunite de sanatate din Parlament in aceasta dimineata. Managerul a primit aviz favorabil cu 19 voturi pentru, 5 impotriva si 3 abtineri. Declaratii in…

- Grupurile parlamentare ale UDMR se vor reuni luni, în sedinta, înaintea sedintei comune a Senatului si Camerei Deputatilor pentru votul de învestitura a noului Guvern. Informatia a fost confirmata pentru AGERPRES de liderul deputatilor UDMR, Korodi Attila. Martea trecuta,…

- La Parlament se parcurg, in aceasta prima zi a saptamanii, pasii necesari in vederea investirii viitorului Guvern, cel la conducerea caruia a fost desemnata, in premiera, o femeie – social-democrata Viorica Dancila. La aceasta ora au loc audierile in Comisiile parlamentare de specialitate. Procedura…

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati dimineata in comisiile Parlamentului, iar dupa-amiaza, de la ora 15:00, este convocat plenul reunit pentru…

- Kelemen Hunor a facut o declarație șoc sambata seara, la Targu Mures, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar. Potrivit presedintelui UDMR, noul program de guvernare arata „de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri”. Liderul UDMR a declarat…

- Grupurile parlamentare reunite ale PSD si ALDE se întâlnesc, duminica, într-o sedinta comuna la care va participa si premierul desemnat Viorica Dancila. Potrivit secretarului general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, la reuniune vor fi prezenti si liderii de organizatii…

- Rovana Plumb, propunerea de ministru al Fondurilor Europene, in Guvernul Dancila, este inventatoare de tratamente cosmetice Gerovital, la Ana Aslan, și a fost, de-a lungul timpului, șefa ANPC, ministru al Mediului, al Muncii, al Apelor și Padurilor și al Fondurilor Europene dar și europarlamentar. A…

- Grupurile parlamentare reunite ale PSD si ALDE se intalnesc, duminica, intr-o sedinta comuna la care va participa si premierul desemnat Viorica Dancila. Potrivit secretarului general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, la reuniune vor fi prezenti si liderii de organizatii PSD, sedinta avand un caracter…

- Florin Roman a spus ca soarta viitorului Guvern sta in parlamentarii UDMR, iar Uniunea “va da tonul” privind votul de investire a Guvernului Dancila. „Conteaza daca UDMR va anunta ca voteaza sau nu Guvernul, deoarece in PSD si ALDE exista parlamentari care in aceasta situatie nu vor participa…

- Cine este Stefan-Radu Oprea, care il inlocuiește pe Ilan Laufer, la Ministerul pentru IMM-uri. Senator de Prahova, acesta a fost prefect, și a studiat Facultatea Utilaj Tehnologic din cadrul Universitatii de Petrol si Gaze din Ploiesti. Stefan-Radu Oprea s-a nascut la 14 iunie 1970. Intre 1989 si 1994,…

- PSD se intruneste vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta Guvernului Dancila. In pofida avertismentelor presedintelui Klaus Iohannis, in cabinetul condus de Viorica Dancila s-ar putea regasi si persoane cu „probleme penale“, precum Rovana Plumb si Sevil Shhaideh.…

- Bucuresti, 26 ian /Agerpres/ - Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca în noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din vechiul Cabinet. "Împreuna cu liderii PSD-ALDE am evaluat propunerile facute pentru viitorii ministri (...) Sunt si nume noi, dar sunt si ministri…

- Liviu Dragnea a anuntat luni ca asa numitii „penali” au liber sa revina in Guvern odata cu instalarea noului cabinet condus de Viorica Dancila. Daca la inceput toata lumea vorbea ca aceasta afirmatie era menita sa deschida calea Rovanei Plumb pentru un post de vicepremier, surse politice citate de Hotnews,…

- Liderii PSD se reunesc, vineri, de la ora 11.00, in cadrul Comitetului Executiv, in care va fi votata componența Guvernului. Ulterior, se va intra in procedurile parlamentare, pentru validarea Guvernului.Dupa ședința Comitetului Executiv, Viorica Dancila va depune lista miniștrilor la Parlament,…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Iasi, ca premierul desemnat Viorica Dancila mai are inca timp sa renunte la noua functie, inainte de votarea cabinetului in Parlament, adaugand ca "ea probabil nu-si da seama in ce a...

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat, marti, ca interpreteaza declaratia presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, potrivit careia premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, in sensul ca prim-ministrul este "un om care trebuie sa administreze foarte bine programul…

- Liderul grupului minoritatilor nationale Varujan Pambuccian a declarat, marti, dupa întâlnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca la învestirea noului guvern votul deputatilor minoritatilor nationale nu va fi compact. Întrebat daca premierul…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca a fost placut impresionat dupa discuția avuta cu premierul desemnat, Viorica Dancila. Hunor a precizat ca i-a placut la premierul desemnat, Viorica Dancila, faptul ca a raspuns la toate intrebarile fara sa se uite la liderul PSD, Liviu Dragnea. „Mi-a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat, Viorica Dancila, vor avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, au declarat, pentru Mediafax, surse PSD. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara, luni, ca va urma o intalnire cu Dancila.

- "Avem intalnire cu grupurile parlamentare duminica, la ora 13,00, la Parlament", a declarat Liviu Dragnea, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, intrebat daca Mihai Tudose va primi vreo functie in Camera Deputatilor.Intrebat cum va fi relatia dintre partid si premierul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, considera oportuna cooptarea UDMR la guvernare, dar spune ca respecta optiunea reprezentantilor Uniunii care s-au pronuntat deja în acest sens. El a adaugat ca asteapta totusi concluziile care vor rezulta din discutiile pe care…

- Catalin Ivan nu vede cu ochi buni noul Guvern care va fi condus de Viorica Dancila, dupa demisia lui Mihai Tudose."Componența acutalului Guvern o vad prost. Nu poți sa ai prim-ministru cu telecomanda in alta parte, exact ce avem noi acum. E un dezastru ca Guvernul ramane in forma actuala,…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj, Ion Calinoiu, si-ar dori o revenire in PSD, insa nu este dorit de seful partidului Liviu Dragnea. Calinoiu este atent la ce seintampla in PSD si a laudat-o pe pagina de socializare pe Viorica Dancila, premierul desemnat. Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru,…

- Premierul desemnat Viorica Dancila este, inainte de toate, una dintre slugile cele mai vizibil subjugate de mintea perfida a lui Soros, scrie Ninel Peia, deputat PSD in legislatura trecuta, pe contul sau de Facebook.

- Guvernul nu e o instituție a partidului, Viorica Dancila nu trebuie folosita ca țap ispașitor, in condițiile in care nu va fi lasata sa conduca guvernul. Sunt declarațiile fostului premier Adrian Nastase, facute la un eveniment cultural.

- Iohannis a luat rapid decizia de o desemna pe Viorica Dancila in functia de prim ministru, la scurt timp dupa consultarile cu partidele parlamentare, insa in decretul de desemnare a uitat sa treaca un lucru esential.

- In momentul desemnarii Vioricai Dancila, presedintele avea 1.815.189 de like-uri la pagina sa. Au inceput sa curga apoi mesajele negative si sa fie retrase like-urile, ajungand, joi la pranz, la 1.811.860. „Domnule presedinte ai dezamagit multa lume cu aceasta decizie, pacat ca nu a fost Basescu…

- Fostul premier și președinte al PSD – l-am numit pe Adrian Nastase – analizeaza, pe blog, atat recentele disensiuni din principalul partid de guvernamant, cat și nominalizarea noului premier, Viorica Dancila. Nastase susține ca, pe fundalul tensiunilor Dragnea-Tudose, ”prietenii” PSD și-ar fi dorit…