- Potrivit ordinii de zi, Comisiile pentru buget si Comisiile economice ii audiaza pe candidatii propusi sa ocupe functii in Consiliul ASF. Conform Regulamentului, partidele politice sunt cele care fac propuneri pentru cele noua posturi din conducerea ASF. Viorel Ștefan, unul dintre candidați…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca personal il sustine pe viceprim-ministrul Viorel Stefan drept candidat din partea partidului la conducerea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), dar ca membrii CEx i-au atras atentia asupra faptului…

- Chiar in ziua in care liderii PSD se reunesc, la Palatul Parlamentului, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), urmand sa discute, printre altele, si „chestiuni interne”, in presa au aparut noi stenograme de la Dambovita, cu Adrian Tutuianu. In aceste stenograme, Tutuianu sustine ca se asteapta…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea discuta la Parlament, duminica seara, cu o parte din liderii judeteni PSD, pe tema ordinii de zi a Comitetului Executiv National de luni, au declarat pentru MEDIAFAX surse din partid.

- Comitetul Executiv National (CExN) al Partidului Social Democrat s-a reunit vineri în sedinta, la Palatul Parlamentului, tema centrala de discutie fiind demersul public asumat de mai multi lideri ai formatiunii prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al PSD si…

- Presedintele PSD precizase anterior ca discutiile din sedinta Comitetului Executiv National vor fi transate printr-un vot. „Normal ca trebuie sa fie un vot", raspunsese Liviu Dragnea, intrebat de jurnalisti daca se va da un vot in finalul sedintei. Liderul PSD a facut aceste precizari cand a iesit…

- Președintele PSD a luat fiecare punct din celebra scrisoare și a vorbit despre acestea, subliniind faptul ca nu este de acord cu cele relatate. El a mai zis ca nu vor fi sancționați cei care i-au cerut demisia. Va fi un vot Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat vineri ca discutiile…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ar dori schimbarea premierului Viorica Dancila și i-ar putea cere demisia la urmatoarea ședința a Comitetului Executiv Național, pentru a forța in acest fel acțiunea de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru G4Media.ro surse din...