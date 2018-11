Stiri pe aceeasi tema

- Zilele lui Liviu Dragnea in functia de presedinte al Camerei Deputatilor sunt numarate, inclusiv votul de astazi din Parlament la moțiunea impotriva ministrului Justiției aratand ca soclul pe care se afla Dragnea se destrama de la o zi la alta, iar coaliția scartaie din toate incheieturile, a declarat,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a reacționat dupa ce Legea offshore a primit raport de admitere de la Comisiile de specialitate, precizand ca este foarte important ca aceasta lege sa fie adoptata. Proiectul intra la vot in plenul de miercuri al Camerei Deputatilor.„Imi pare rau ca s-a intarziat…

- "Vreau sa spun ca nu se face prin lege desecretizarea, sunt decizii ale Curtii Constitutionale care spun ca este suficienta o hotarare de guvern pentru a se desecretiza orice secret de stat. Curtea Constitutionala a stabilit inca din 2006 ca desecretizarea de documente strict secrete sau secrete…

- Initiatorii proiectului sunt presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si deputatul Mircea Gheorghe Draghici.Propunerea legislativa privind declasificarea unor documente vizeaza hotararea CSAT 17/2005 privind combaterea coruptiei,…

- Comisiile de aparare si de administratie din Senat au acordat marti raport de admitere propunerii legislative privind declasificarea unor documente. Initiatorii proiectului sunt presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si deputatul Mircea Gheorghe…

- Comisiile de aparare si de administratie din Senat au acordat marti raport de admitere propunerii legislative privind declasificarea unor documente, potrivit Agerpres. Initiatorii proiectului sunt presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, a fost intrebat despre discutia recenta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. 'V-am spus exact ieri ca am stat de vorba cu domnul Toader cam 1,5 minute. In rest, am vorbit pe legea offshore', a afirmat Dragnea.…

- Conducerea largita a PSD se reuneste, vineri, intr-o sedinta a Comitetului Executiv National care se va desfasura in Parlament, de la ora 12.30, pentru a dezbate „Declaratia privind Starea Partidului Social Democrat”. Documentul propune 19 masuri, printre care demisia lui Liviu Dragnea din functia de…