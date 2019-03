Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri, Gigi Becali, a deschis un spital in care vor fi tratați bolnavii de cancer in mod gratuit. Unitatea spitaliceasca se afla pe locul in care erau situate birourile FCSB de la Arcom. Investiția s-a ridicat la 15 milioane de euro, iar omul de afaceri susține ca el este cel care platește…

- Spitalul Județean de Urgența a ajuns sa fie considerat de pacienți un focar de infecții și nu o unitate medicala. Secția Medicala II a fost renovata recent, insa doar la intrare. Saloanele sunt tixite de mucegai, iar pacienții se plang ca dușurile nu funcționeaza. Aceștia acuza conducerea ca nu ia masuri…

- Rugaciuni pentru bolnavii de cancer. Acatistul Sf Nectarie de la Radu Voda. Este o rugaciune puternica pe care o pot rosti credincioșii pentru a cere ajutor și tamaduire. Creștinii se pot inchina moaștelor Sfantului Nectarie la Manastirea Radu Voda din București

- SCHIMBARE… Bolnavii de cancer, SIDA sau schizofrenie care au mai putin de 15 ani vechime in campul muncii nu vor mai primi o pensie minima garantata, cum s-a intamplat pana acum, ci vor face obiectul unei noi legi prin care vor primi o indemnizatie sociala. In prezent, persoanele bolnave de SIDA, cancer…

- Bolnavii de cancer din Transilvania au acum o noua speranta. Cea mai moderna clinica de oncologie din NV Romaniei se va deschide in Baia Mare. Anuntul a fost facut de catre omul de afaceri, baimareanca Angela Craciun, cea care anunta in anul 2006 ca fosta fabrica de lapte, aflata in proprietatea sa,…

- De cele mai multe ori, pacientii care trec prin aceste chinuri cumplite nu stiu cui sa se adreseze • Multi dintre ei ajung sa mearga dintr-un spital in altul, in cautare de tratament • Ce spun medicii ieseni despre cei care sufera de cancer osos si cui trebuie sa se adreseze pentru a fi siguri [...]

- Ceyhun Bozkurt va veni la Iasi sambata, 19 ianuarie 2019, la Hotel Ramada, acesta fiind cunoscut ca un specialist in transplantul maduvei osoase, leucemie, anomalii vasculare. Acesta sustine ca cea mai frecventa boala intalnita in copilarie este anemia produsa de deficitul de fier sau leucemia limfoblastica…

- Un barbat spune ca a mers, impreuna cu mai multi colegi, la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, pentru a duce plase cu dulciuri copiilor de la Oncologie, insa o liftiera de la unitatea medicala le-a cerut sa ii dea si ei una din plase, intrucat are nepoti. "Ce..nu stiti ca de cate ori se vine aici…