- "Astazi am fost la podul de peste raul Arges, de la kilometru 36 al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti pentru a verifica stadiul lucrarilor de refacere a partii carosabile. Sunt dezamagit de stadiul lucrarilor. Din aceasta cauza am convocat, astazi, Comisia care se ocupa de acest obiectiv si le-am…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat sambata, la Zalau, ca trei portiuni din autostrada Transilvania ce strabat judetul Salaj au ca termen de depunere a ofertelor a doua jumatate a lunii mai, alte doua tronsoane urmand a fi scoase la licitatie la sfarsitul lui iunie, potrivit Agerpres.…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, impreuna cu directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR, Narcis Neaga, și-a inceput vizita de lucru din județul nostru la Negrești-Oaș. Aceștia au fost intampinați de catre primarul orașului Negrești- Oaș, Aurelia Fedorca,…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, s-a declarat, marti, "profund nemultumit" de evolutia lucrarilor de pe Lotul 4 Campia Turzii - Chetani, de pe Autostrada Transilvania, cu o lungime de o lungime de 15,6 kilometri, iar din acest motiv antreprenorul a fost convocat la discutii cu conducerea Companiei…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a convocat duminica o sedinta, la sediul ministerului, la care au participat directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, si șefii Directiilor Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP), subiectele abordate…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, s-au aflat joi pe santierele loturilor 1 si 2 ale autostrazii Sebes-Turda.

