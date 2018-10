Stiri pe aceeasi tema

- Un purtator de cuvânt al Comisiei Europene a precizat miercuri ca Executivul de la Bruxelles urmareste cu îngrijorare ultimele modificari la legile Justitiei, reamintind importanta unui sistem judiciar independent.

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor, Eugen Nicolicea, a declarat, luni, ca ordonanta de urgenta privind legile justitiei, adoptata in sedinta de Guvern, raspunde criticilor aduse de Comisia de la Venetia si de prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. „Cred ca, prin aceasta ordonanta,…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor, Eugen Nicolicea, a declarat luni, pentru MEDIAFAX, ca ordonanta de urgenta privind legile justitiei, adoptata in sedinta de Guvern, raspunde criticilor aduse de Comisia de la Venetia si de prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.

- ”Eu cred ca ar trebui sa i se puna capat acestui MCV, pentru ca acest Mecanism nu a vorbit niciodata despre abuzuri, despre protocoalele secrete, despre viețile distruse de abuzurile din justiție. In ceea ce privește protestele din 10 august, au aparut pe internet imagini cu intervenții ale…

- Parlamentarul liberal Alina Gorghiu solicita PSD și ALDE adoptarea unei ordonanțe de urgența pentru amanarea intrarii in vigoare a legilor justiției, cererea venit in contextul discuțiilor referitoare la situația Romaniei ce urmeaza a avea loc in Parlamentul European."Astazi va avea loc in…

- "Astazi va avea loc in Comisia LIBE din Parlamentul European o dezbatere in jurul unui raport al Comisiei Europene despre progresele Romaniei in dosarul MCV si despre opinia preliminara a Comisiei de la Venetia referitoare la legile justitiei. Ea va fi urmata miercuri de o dezbatere in plenul Parlamentului…

- Premierul Viorica Dancila a explicat luni seara la Antena 3 ca la intalnirea sa de la Bruxelles cu presedintele si vicepresedintele Comisiei Europene, au adus in discutie modificarile la legile justitiei si ea le-a spus ca aceste nu incalca statul de drept si nu exista a incalcarii statului de drept,…