- Comisia parlamentara de control a activitatii SRI propune, in Raportul partial privind activitatea sa in perioada septembrie 2017 - prezent, notificarea persoanelor interceptate la cel mult 2 ani de la expirarea mandatelor de securitate nationala sau supraveghere tehnica.

- „Am decis ca saptamana viitoare sa invit colegii din comisia speciala, asociatiile profesionale, Ministerul Justitiei, Parchetul General, CSM, daca sunt anumite observatii pornind de la observatiile Comisiei de la Venetia, sau observatiile care au rezultat in practica, sa putem pune, printr-o Ordonanta…

- Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza (SPP) in activitatea unor partide politice si in activitatea unor lideri ai acestora se reuneste marti in prima sedinta.

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.6/2016 privind unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal se afla pe ordinea de zi a sedintei de marti a Comisiei juridice a Camerei Deputatilor.

- Judecatoarea Camelia Bogdan, in prezent suspendata din magistratura, reactioneaza la informatia ca a fost denuntata la Parchetul General de Florin Ghiulbenghian, presedintele Fundației EurHONEST. Camelia Bogdan face apel la Inspectia Judiciara si CSM, pentru apararea reputatiei profesionale, dar…