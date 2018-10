Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele comisiei parlamentare de ancheta privind eventuala implicare a SPP in activitati politice, Daniel Butunoiu,a declarat, marti, ca membrii comisiei au votat o lista a persoanelor care vor fi invitate la audieri, printre care fosti presedinti si premieri, dar si liderul PSD, Liviu Dragnea.

- Președintele comisiei parlamentare de ancheta privind SPP, Daniel Butunoi, a declarat marți ca nu refuza audierea premierului Viorica Dancila și a președintelui PSD, Liviu Dragnea, dar ca „timpul” și „oportunitatea” urmeaza sa fie stabilite in forul parlamentar.Deputatul PNL Nicolae Neagu,…

- Audierea va incepe la ora 13,00, potrivit presedintelui Comisiei SPP, Daniel Butunoi. "Generalul Iliescu (Dumitru Iliescu, audiat la comisie - n.r.) ne-a semnalat un caz unde suspectam ca ar fi o implicare a persoanelor din SPP in speta domnului presedinte al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu.…

- Presedintele acestei comisii, social-democratul Daniel Butunoi, l-a invitat pe Paul Stanescu sa faca o scurta prezentare a motivelor care au stat la baza declaratiei publice pe care a facut-o la inceputul anului, urmand ca ulterior membrii Comisiei sa-i adreseze intrebari, potrivit Agerpres."Pentru…

- Comisia parlamentara de ancheta pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza in activitatea unor partide politice si in activitatea unor lideri ai acestora s-a reunit marti in prima sedinta. Senatorul PSD Daniel Butunoi a fost ales presedinte al Comisiei. Biroul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca social-democratii i-au cerut ”foarte ferm” lui Claudiu Manda sa analizeze ”cu celeritate”la Comisia de control SRI activitatea directorului Serviciului Roman de Informatii, Eduard Helvig, in legatura cu ultimul protocol semnat de acesta.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca președintele Klaus Iohannis și directorul SRI, Eduard Hellvig, ar fi in fruntea statului paralel și sunt oamenii care prin diverse tactici incearca sa-l intature.”Statul paralel este format din oameni, din instituții, din actuala conducere a SRI,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Este o luna de foc. In care nici macar nu se poate pune problema unui armistițiu. Nici macar pentru o zi. E luna in care Klaus Iohannis ori iși nimicește adversarii, ori iși semneaza ieșirea de pe scena politica. Și tocmai acum in teatrul de razboi apare un adversar cu totul…