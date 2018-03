Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a facut vineri, intr-o conferinta de presa, la Sibiu, un apel catre "toti oamenii responsabili din tara sa ia atitudine" fata de "asaltul" pe care majoritatea PSD-ALDE il va da la adresa Justitiei, luni, prin votul final asupra celor trei legi referitoare…

- Conducerea Inspectiei Judiciare (IJ) a discutat, joi, cu expertii Comisiei Europene (CE), aflati in misiune de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), despre preconizatele modificari ale legilor Justitiei. Reamintim ca, pe 6 martie, Comisia de monitorizare a progreselor inregistrate…

- Liviu Dragnea i-a convocat, joi, pe foștii miniștri de Justiție, Florin Iordache și Robert Cazanciuc, pentru o ședința de urgența, in care vor vorbi despre legile Justiției. Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului, condusa de Florin Iordache, și-a reluat ieri activitatea.…

- Comisia speciala pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, se va reuni, luni, la ora 10:00, dupa ce parlamentarii au petrecut mai bine de trei ore pentru a dezbate legile justitiei care au fost declarate neconstitutionale de CCR, fara a vota insa niciun amendament.

- Membrii comisiei au parcurs intr-o prima lectura modificarile solicitate de Curtea Constitutionala la proiectele de lege, fara a vota vreun articol. La inceputul sedintei, membrii Opozitiei au solicitat ca dezbaterile pe proiectele de lege ale Justitiei sa inceapa saptamana viitoare, insa…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a avut miercuri o serie de discutii organizatorice si dezbateri generale pe proiectele de modificare a legilor 303/2004, 304/2004 si 317/2004. Membrii comisiei au parcurs intr-o prima lectura modificarile solicitate de Curtea Constitutionala la proiectele…

- Comisia speciala care a modificat cele trei legi ale Justitiei - legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) -, condusa de Florin Iordache,…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului isi reia activitatea miercuri si urmeaza sa inceapa dezbaterile pe modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sâmbata la Congresul PSD, ca legile justitiei si modificarile la codurile penale vor fi adoptate pâna la finalul actualei sesiuni parlamentare.

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a trimis presedintelui o scrisoare prin care solicita sa initieze demersuri prin care sa obtina un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, cu privire la modificarile aduse Legii 303/2004 - privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- Iohannis: Nu sesizez Comisia de la Veneția cu privire la legile justiției Presedintele Klaus Iohannis nu va sesiza Comisia de la Venetia cu privire la modificarile aduse de Parlament legilor justitiei, anunta Forumul Judecatorilor din Romania, prezentand raspunsul dat de seful statului la o solicitare…

- Comisia speciala care a modificat cele trei legi ale justitiei - legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) –, condusa de Florin Iordache,…

- ​Comisia pe legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, isi reia activitatea pentru prima data pe anul 2018 miercuri dupa-amiaza sau joi, potrivit unor surse parlamentare, dupa ce marti este asteptata motivarea Curtii Constitutionale pe ultima sesizare privind a treia lege din pachet,…

- Uniunea Salvati Romania (USR) va ataca din nou legile Justitiei la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), dupa ce CCR a respins miercuri, ca inadmisibile, sesizarile depuse de USR impotriva modificarilor aduse celor trei legi ale Justitiei, informeaza un comunicat al partidului transmis AGERPRES.…

- Curtea Constituționala a finalizat judecata pe cele trei legi ale justiției. Toate cele trei legi 303, 304 și 317 au fost retrimise Parlamentului, pentru ca o serie de articole sunt neconstituționale.Comisia speciala pentru legile justiției așteapta motivarile de la Curtea Constituționala…

- Modificarile aduse legilor justitiei din Romania s-au aflat miercuri dupa-amiaza in centrul unei dezbateri care a durat mai bine de o ora in plenul Parlamentului European la Strasbourg, eurodeputatii romani care au luat cuvantul avand schimburi de replici pe aceasta tema. Comisarul european pentru…

- Vicepresedintele Senatului Adrian Tutuianu a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca membrii Comisiei parlamentare pentru legile justitiei si-au propus sa rezolve "cu celeritate" obiectiile de neconstitutionalitate, fiind "lucruri care pot fi rezolvate intr-o saptamana".…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a tras un puternic semnal de alarma pentru Romania. El a spus ca daca legile justiției raman in forma actuala se va discuta altfel despre primirea Romaniei in Schengen și despre ridicarea MCV.”Daca legile raman așa, discutam altfel despre…

- Florin Iordache, președintele Comisiei speciale pentru legile justiției, reacționeaza la cele doua decizii prin care Curtea Constituționala a stabilit ca unele articole din proiectele care modifica Legea 303/2004 și Legea 304/2004 sunt neconstituționale.„Din punctul meu de vedere, deciziile…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte marti asupra sesizarilor la legile privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce saptamâna trecuta a luat o decizie cu privire la Organizarea judiciara.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor justitiei în Parlament sunt necesare în cea mai mare parte si &"aparent corecte&", CCR urmând sa se pronunte asupra acestora,

- Cateva mii de oameni iau parte, miercuri, in Piata Unirii din Iasi, la manifestarile organizate de ziua Unirii Principatelor Romane, unele persoane avand bannere cu mesaje prin care cer inceperea lucrarilor la autostrada Iasi-Targu Mures, in timp ce un alt grup, venit de la Chisinau, are pancarte…

- Curtea Constitutionala (CCR) a declarat neconstitutionale prevederi din Legea privind organizarea judecatoreasca si a amanat pentru 30 ianuarie dezbaterea celorlalte doua legi ale justitiei, respectiv Statutul magistratilor si organizarea CSM, informeaza HotNews.ro. “Dosarele care vizeaza Statutul magistratilor…

- Curtea Constituționala a decis marți, 23 ianuarie, ca modificarile la Legea 304/2004, privind organizarea judiciara, sunt doar in parte neconstituționale. Au fost admise doar 4 argumente de la ICCJ, iar argumentele PNL au fost respinse. Chestiunile de procedura au fost declarate constituționale.…

- Judecatorii Curtii Constitutionale iau in discutie, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar si de PNL, fata de modificarile aduse legilor justitiei. Una dintre sesizari se refera la infiintarea Parchetului special pentru investigarea judecatorilor si procurorilor,…

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti. Astfel, judecatorii CCR sunt asteptati sa se pronunte asupra a sase dosare, in conditiile in…

- Curtea Constitutionala va lua astazi o decizie cu privire la controversatele Legi ale Justitiei. Despre decizia asteptata de la aceasta institutie, procurorul general Augustin Lazar spunea recent ca va fi una istorica. Modificarile aduse de Parlament Statutului magistratilor, Legii Consiliului Superior…

- Mii de oameni din toata tara si-au anuntat prezenta la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti. Oamenii s-au adunat in Piata Universitatii, urmand sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului,…

- „Razboiul” pe legile justiției inregistreaza un nou episod fara precedent. Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției.Raspunsul…

- "Legile nu au ajuns la Guvern niciodata, din diverse considerente, unul dintre ele fiind de natura tehnica. Din Parlament, nu puteau iesi fara avize de la Comisia de la Venetia care se intrunea in ianuarie a.c.. In ianuarie 2017, a fost scandalul ca de ce au fot facute noaptea ca hotii in Guvern…

- "PNL a atacat in termen constitutional toate legile justitiei - 303, 304, 317 - si legea de modificare a ANI la Curtea Constitutionala, in termenul prevazut de lege. Asta ca le dam semnaturi si la altii... Pai parlamentari semneaza mai multe sesizari la Curtea Constitutionala? Doi: Este iesit din…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca liberalii nu semneaza sesizarile la CCR privitoare la legile justitiei anuntate de USR, deoarece sunt iesite din termen. "PNL a atacat in termen constitutional toate legile justitiei - 303, 304, 317 - si legea de modificare a ANI la…

- Juristii Uniunii Salvati Romania au pregatit "sesizari foarte bine documentate" pentru a contesta la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor justitiei, informeaza un comunicat USR.

- Uniunea Salvati Romania a pregatit sesizari foarte bine documentate pentru a contesta la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor justitiei. ICCJ si PNL au contestat deja la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor 303, 304 si 317, dar juristii USR au…

- Comisia speciala privind justitia se va reuni la finalul lunii ianuarie pentru a elabora proiectele de modificare a legislatiei penale si a procedurii civile, a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, presedintele comisiei, Florin Iordache (PSD), precizand ca nimeni ”nu s-a grabit sa depuna amendamente”.

- Modificarile la legile justiției, trimise ambasadelor Florin Iordache transmite ambasadelor textul tradus al celor trei legi noi care vizeaza Justitia: Modificarile, adoptate pentru a raspunde problemelor sistemului judiciar. Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, deputatul PSD Florin…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a transmis, joi, ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, proiectele de acte normative prin care au fost modificate legile 303/2004, 304/2004 si 317/2004 pentru a fi prezentate ambasadorilor. DOCUMENTELE…

- Cele trei legi ale justitiei adoptate de Parlament – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – au fost traduse in limba engleza si ar urma sa fie trimise ambasadelor, dar…

- Modificarile din justitie provoaca valuri uriase in plan extern. Secretarul general al Consiliului Europei i-a trimis presedintelui Klaus Iohannis o scrisoare în care îl îndeamna sa apeleze la expertiza Comisiei de la Venetia.

- Comisia speciala parlamentara pe justitie va lucra si in ultima saptamana din ianuarie, in perioada de vacanta parlamentara, a anuntat deputatul PSD Florin Iordache la finalul sedintei de joi, urmand ca aceasta comisie sa elaboreze trei proiecte legislative prin care sa se modifice Codul penal, Codul…

- Senatorul Uniunii Salvati Romania Vlad Alexandrescu a declarat, miercuri, ca USR va ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei toate legile Justitiei, aratand ca exista motive foarte serioase de anticonstitutionalitate.

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au dat marti vot favorabil raportului la proiectul Legii 317 2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, care va intra in dezbaterea plenului Senatului, informeaza Romania TV.Au votat in favoarea raportului 12 de deputati,…

- Aproximativ 150 de persoane protesteaza pentru a doua seara la rand in fata Palatului Parlamentului, in timp ce Comisia parlamentara condusa de Florin Iordache continua dezbaterile pe legile justitiei. Si la Timisoara au loc proteste, marti seara, mii de oameni mergand in mars pe strazile orasului,…

- Comisia speciala pentru legile justiției, condusa de deputatul Florin Iordache, a adoptat marți, 19 decembrie, un raport favorabil pe proiectul de modificare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Au fost 12 voturi „pentru” și 5 „impotriva”.Proiectul merge la votul final din plenul…

- Este destul de clar ca modificarea legilor Justiție nu este dorita de un numar semnificativ de cetațeni, pe care ii putem vede in strada sau in mediile sociale. In plus, magistrații și-au exprimat in diverse forme suspiciunile fata de aceste schimbari iar partenerii internaționali ai Romaniei au…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei reia, marti, dezbaterile asupra modificarilor aduse Codurilor penale in vederea transpunerii Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European referitoare la prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor…