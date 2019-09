Comisia pentru buget din Senat a dat, marti, raport negativ la proiectul initiat de parlamentari USR si PSD, privind modificarea unor acte normative in domeniul reglementarii produselor din tutun, potrivit Agerpres.

"Din pacate, considerentele de natura economica, desi le-am demontat punct cu punct, au facut sa existe un raport de respingere in aceasta Comisie de buget. Acest vot a fost o decizie politica, nu una economica sau de alta natura, dar costul acestei decizii politice in suferinta si in vieti omenesti probabil ca este incalculabil pentru generatiile care vin. Legea isi propunea…