- Președintele Comisiei speciale de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial, deputatul PSD, Oana Florea va susține luni, 22 ianuarie, incepand cu ora 11.00, o conferința de presa in cadrul…

- "Pe 23 ianuarie o sa discutam raportul final. In acest moment, raportul este finalizat in proportie de 90%, mai trebuie sa se uite pe el cativa colegi din comisie. In mare parte sunt valabile concluziile din raportul partial de asta-vara pe care noi l-am votat in comisie. Am mai adus niste completari…

- Plenul Reunit al Camerei Deputaților și Senatului a aprobat, vineri, cu 253 de voturi „pentru" si 95 de voturi „impotriva", solicitarea transmisa de președintele Comisiei de ancheta, Oana Florea, de prelungire a termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 de catre Comisia speciala de…

- "Avand in vedere complexitatea activitatii comisiei, precum si faptul ca membrii comisiei de ancheta fac parte si din alte comisii permanente si speciale iar in aceasta perioada activitatea Parlamentului este intensa, avand in vedere dezbaterile la legile justitiei si legile bugetului de stat, unii…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a declarat la Neptun TV ca întâlnirea din sufrageria lui Gabriel Oprea din seara alegerilor prezidențiale din 2009 a fost reala și ca toți cei prezenți aveau acolo un rol prestabilit. Dragomir a afirmat ca fiecare dintre cei prezenți acolo avea la îndemâna…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu, membru in comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009, a declarat ieri, pentru EVZ, ca in urma refuzurilor lui Florian Coldea (fostul șef operativ al SRI) și Laura Codruța Kovesi (foto) (procurorul-șef al DNA) de a se prezenta la audieri, Comisia…

- Scrisoarea Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009 in care se semnaleaza refuzul sefei DNA Codruta Kovesi de a se prezenta la audieri a ajuns la ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Acesta a spus ca documentul va fi analizat, urmand sa se ia o decizie. “Da, a ajuns scrisoarea la…

- Presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, Oana Florea, i-a trimis luni ministrului Justitiei, Tudorel Toader, o scrisoare prin care ii solicita sa dispuna masurile pe care le considera necesare in conditiile in care ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, "a…

- Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009, condusa de deputatul PSD Oana Florea și in care majoritatea este deținuta de PSD și ALDE, ii cere ministrului Justiției, Tudorel Toader, sa ia „masurile pe care le considera necesare” impotriva procurorului-șef al DNA, Laura Codruța…

- Presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, Oana Florea, i-a trimis, luni, ministrului Justitiei, Tudorel Toader, o scrisoare prin care ii cere sa ia masurile disciplinare necesare impotriva Laurei Codruta Kovesi, care, in opinia parlamentarilor, a incalcat…

- In scrisoarea semnata de catre presedintele comisiei, deputatul Oana Florea (PSD), este prezentat istoricul invitatiilor adresate catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, de a se prezenta la audieri, precum si refuzul repetat al acesteia, prin intermediul mai multor scrisori trimise la…

- Horia Georgescu, fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate, a fost audiat de Comisia SRI, unde a dat declarații importante referitoare la petrecerile pe care le organizau George Maior și Florian Coldea in vilele de protocol ale SRI. La acestea participa și Laura Codruța Kovesi, actualul…

- Ajuns la comisia parlamentara de ancheta privind prezidentialele din 2009, fostul democrat-liberal a adus in atentia reprezentantilor forului condus de Oana Florea mai multe amanunte pe aceasta tema. “Eu coordonam numaratoarea paralela (…). Vreau sa va spun cu toata sinceritatea (…) daca cineva se preocupa,…

- Comisia prezidentiala de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009 si-a incheiat ciclul de audieri si urmeaza sa isi finalizeze raportul peste doua saptamani. "Ne apropiem de raportul final, propunerea mea este sa luam o pauza de doua saptamani, timp in care sa revedem stenogramele…

- Comisia parlamentara de ancheta cu privire la alegerile prezidențiale din 2009 va trimite o scrisoare ministrului Justiției, Tudorel Toader, prin care ii va cere sa exprime un punct de vedere cu privire la faptul ca procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a refuzat sa se prezinte la audierile…

- Audierea lui Adriean Videanu a fost programata sa inceapa la ora 9. Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a raspuns, marti, invitatiei comisiei de ancheta a alegerilor din 2009, spunand ca nu detine date sau documente care sa ajute la clarificarea situatiei si lasand de inteles ca…

- "In legatura cu adresa dumneavoastra nr. 4c-30/139 din data de 13 noiembrie 2017, reiterez convingerea ca obiectul de activitate al comisiei speciale de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a reacționat dur dupa ce șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a refuzat marti pentru a patra oara sa se prezinte in fata comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, unde fusese chemata pentru miercuri dimineata. Potrivit acestuia, șefa DNA…

- Invitata deunazi sa vina miercuri la Parlament, pentru a raspunde intrebarilor reprezentantilor Comisiei privind alegerile prezidentiale din 2009, Laura Codruta Kovesi a transmis, marti, un raspuns scris, adresat forului condus de Oana Florea. Motivand ca nu detine informatii care ar putea sa lamureasca…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a transmis o scrisoare comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, prin care anunta ca nu se va prezenta la sedinta de miercuri, aceasta fiind a patra oara cand Kovesi refuza sa participe.Comisia…

- Reinvitarea lui Kovesi a fost decisa cu 9 voturi "pentru", 2 voturi "impotriva" si o abtinere. Propunerea de reinvitare care a fost supusa votului Comisiei a fost facuta de catre deputatul PSD Liviu Plesoianu, care a invocat elemente din decizia CCR, precum si faptul ca acest for, respectiv comisia…

- Membrii Comisiei „Alegeri 2009“ ii vor trimite o noua invitatie sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru ca aceasta sa vina la audierile comisiei si sa explice daca a fost sau nu prezenta in casa lui Gabriel Oprea in seara celui de-al doilea tur al prezidentialelor din 2009.

- Avocata lui Liviu Dragnea, Maria Vasii, urmeaza sa fie audiata luni de Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009, informeaza Agerpres. Comisia parlamentara de ancheta a decis saptamâna trecuta sa o cheme la audieri pe avocata Vasii dupa ce aceasta a spus…

- Comisia de ancheta a decis saptamana trecuta sa o cheme la audieri pe avocata Maria Vasii dupa ce aceasta a spus la un post de televiziune ca in urma alegerilor din 2009 un judecator a murit in condiții suspecte. "Doamna Maria Vasii a facut recent o afirmație la o televiziune menționand ca,…

- A fost scandal la Comisia „Sufrageria”. Cezar Preda, cel care susținea ca cel mai probabil Laura Codruța Kovesi a fost sa manânce mici în sufrageria lui Oprea, a solicitat, marți, închiderea discuțiilor din aceasta comisie. „Nu mai avem ce audia si începem…

- Termenul pentru depunerea raportului Comisiei parlamentare de ancheta privind prezidentialele din 2009 a fost prelungit, de plenul reunit al Parlamentului, cu 60 de zile, informeaza news.ro. Odata cu aceasta decizie, comisia primeste si ragazul necesar pentru reinvitarea si audierea sefei DNA, solicitata…

- Comisia parlamentara de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009 se reuneste luni, de la ora 13.30, in prima sedinta dupa ce Curtea Constitutionala a publicat motivarea deciziei cu privire la sesizarea depusa de presedintii Camerelor privind un conflict constitutional intre Parlament si Parchet.…

- CITESTE AICI INTEGRAL DECIZIA SI OPINIILE SEPARATE Desi sefa DNA s-a eschivat in a raspunde transant daca a fost in noaptea alegerilor la Gabriel Oprea acasa, judecatoarea Livia Stanciu confirma, intr-o opinie separata la decizia CCR, ca sefa DNA a participat la acea intalnire alaturi de…

- Fostul selecționer al naționalei de fotbal a Romaniei și fost senator PSD și ulterior UNPR, Anghel Iordanescu (cunoscut și ca Nea Puiu) a fost și el prezent in noaptea alegerilor din 2009 in casa fostului vicepremier Gabriel Oprea alaturi de Laura Codruța Kovesi, Vasile Dancu, Dan Andronic, Neculai…

- Șefa DNA, obligata sa se prezinte la comisia de ancheta. Kovesi a incalcat autoritatea Parlamentului Curtea Constitutionala sustine, in motivarea deciziei din 3 octombrie legate de refuzul Codrutei Kovesi de a merge la Comisia de ancheta a alegerilor din 2009, ca acest refuz a incalcat autoritatea…

- Fostul deputat Elena Udrea face dezvaluiri halucinante in Comisia parlamentara care ancheteaza alegerile prezidențiale din 2009. Udrea a explicat ca in 2009, in timpul campaniei propriu zise, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi nu au avut un rol, insa imediat dupa alegeri cei doi, impreuna cu…

- VEZI VIDEO AICI Fostul angajat SRI, Daniel Dragomir, a sustinut, luni, ca prezenta fostului ministru al Apararii, Gabriel Oprea, la intalnirile „semioficiale” desfasurate in sediile SRI era de notorietate, intalniri la care participau si magistrati sau politicieni. „Au existat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, ca va lamuri doar in Comisia parlamentara de control a activitații SRI subiectul prezenței sale la intalniri informale alaturi de șefa DNA Laura Codruța Kovesi și fostul prim-adjunct SRI Florian Coldea.

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a declarat, ieri, la audierea din Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile din 2009, ca foștii șefi SRI George Maior și Florian Coldea, alaturi de Procurorul General al Romaniei de la acea vreme, Laura Codruța Kovesi, au discutat acasa la Gabriel Oprea, in…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir susține ca întalnirea care ar fi avut loc în locuința lui Gabriel Oprea, în seara alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2009, ar fi avut drept scop ”organizarea unei celule de criza pentru împiedicarea renumararii…

- Fostul ofiter DRI Daniel Dragomir a sustinut, la Comisia SRI, ca persoanele prezente la Gabriel Oprea acasa in seara prezidentialelor din 2009 s-au intalnit pentru a lua ”masurile operative” menite sa-i mentina in functii. Pe scurt, Dragomir a povestit ca George Maior, Florian Coldea si Laura Codruta…

- Locotenent-colonelul (r) SRI Daniel Dragomir a fost audiat luni, 30 octombrie, in Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile din 2009. Acesta a oferit mai multe informatii despre scopul intalnirii din seara turului 2 al alegerilor prezidentiale din 2009, de acasa de la Gabriel Oprea, la care…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a declarat luni, la Comisia speciala de ancheta privind alegerile din 2009, ca intalnirea din seara scrutinului din sufrageria fostului ministru Gabriel Oprea "a avut loc", iar cu acest prilej s-au discutat chestiuni "operative, concrete, cu privire…

- Daniel Dragomir a spus ca la intalnirea din seara alegerilor au participat Gabriel Oprea, George Maior, Florian Coldea, Laura Codruta Kovesi, Dan Andronic, si Vasile Dancu. "Au existat discutii in cadrul acestui grup ca sa-si mentina puterea, accesul si influenta, functiile in conducerea institutiilor…

- Comisia de ancheta a alegerilor din 2009 se reuneste din nou. Cine va fi audiat Comisia de ancheta a alegerilor din 2009 se reuneste din nou luni, incepand cu ora 14.30, presedintele comisiei, deputatul PSD Oana Florea, anuntand inca de acum cateva zile numele celor invitati la audieri. „În…

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a recunoscut ca a fost in „sufrageria” fostului vicepremier, Gabriel Oprea, in seara in care au fost date rezultatele alegerilor prezidențiale din 2009. Ea a spus ca nu se va prezenta im fața Comisiei parlamentare de ancheta a prezidențialelor din 2009, pentru…

- Șefii mai multor companii din domeniul energetic, printre care și directorul CEO, Sorin Boza, sunt audiați, in aceste momente, de Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului privind activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, constituita, la finele…

- Președintele Comisiei de ancheta a alegerilor prezidențiale din 2009, Oana Florea, a declarat ca Elena Udrea, Daniel Dragomir, Doru Paraschiv si Marian Hapau vor fi chemati saptamâna viitoare la audieri, potrivit Mediafax. „În contextul declaratiilor publice facute de anumite…

- Comisia de ancheta a alegerilor prezidentiale a vrut sa obtina un raspuns clar de la SRI daca George Maior si Florian Coldea au fost acasa la Gabriel Oprea in seara alegerilor prezidentiale. Cum legislatia nu permite decat Comisiei de control al SRI sa faca aceste solicitari, Comisia SRI a cerut…