Deputatii din Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului au adoptat marti, intr-o sedinta desfasurata la Alba Iulia, un amendament potrivit caruia programele de transport public local pot fi stabilite "si" in baza unui studiu de mobilitate, in conditiile in care, la ora actuala, niciun judet nu are intocmit un asemenea studiu. Deputatul Florin Roman (PNL), presedintele acestei comisii, a mentionat ca pentru proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 este raport comun cu comisia de transporturi si infrastructura…