- Comisia de administrație din Camera Deputaților a adoptat marți un raport de admitere pentru proiectul PSD prin care se elimina din Legea construcțiilor prevederea potrivit careia realizarea de lucrari de construcții sau consolidare fara autorizație asupra monumentelor istorice este infracțiune, pedepsita…

- Ordonanta a primit, saptamana trecuta, raport de adoptare in Comisia pentru elaborarea legilor Justitiei. Comisia condusa de Florin Iordache a respins toate amendamentele depuse la aceasta ordonanta, majoritatea apartinand Opozitiei, si a adoptat actul normativ in forma venita de la Guvern.…

- Deputații din comisia de cultura au dat marți un aviz negativ, in unanimitate, proiectului PSD prin care se elimina din Legea construcțiilor prevederea potrivit careia realizarea de lucrari de construcții sau consolidare fara autorizație asupra monumentelor istorice este infracțiune, pedepsita cu inchisoarea…

- "Am avut aceasta de intalnire care trebuia sa aiba loc inca din luna martie. Nu s-a intamplat acest lucru. Am discutat cu investitorii, am avut ocazia sa intrebam care este opinia lor pe forma legii care a iesit din comisiile reunite saptamana trecuta. Pe de alta parte, cel putin noi, USR, ne asteptam…

- Legea tuberculozei a primit vot favorabil in Comisia de sanatate si va ajunge la vot, in plenul Camerei Deputatilor, for decizional, dupa ce senatorii au respins proiectul. Dupa mai bine de un an de dezbateri si blocaje in Legislativ, romanii bolnavi de TBC , care sunt cei mai multi din toata Uniunea…

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat, miercuri pentru MEDIAFAX, ca in prezent exista un proiect de lege privind gratierea la Comisia juridica a Camerei Deputatilor, adoptat tacit de Senat, insa nu a fost stabilita data la care va primi raportul pentru a ajunge apoi in plen.

