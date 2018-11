Comisia Nationala de Prognoza a revizuit in scadere la 4,5% estimarile referitoare la crestere economiei in acest an

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a revizuit in scadere la 4,5% estimarile referitoare la cresterea economiei in acest an, de la 5,5% cat preconiza in luna iulie, in varianta intermediara de vara. De asemenea, tot in scadere (cu 0,2 puncte procentuale) a revizuit si estimarea pentru anul…

- Economia Romaniei va creste in acest an cu 4,5%, arata proiectia de toamna publicata vineri de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza(CNSP), o scadere cu 1 punct procentual fata de nivelul de 5,5% din iulie.

- Cererea interna, sprijinita de majorarea salariilor si reducerea somajului, ramane un factor solid al cresterii in randul economiilor europene. Totusi, acestea se confrunta cu tensiunile comerciale globale, cu cererea externa mai slaba si cu preturile mai ridicate la energie, se arata intr-un raport…

- Comisia Europeana (CE) a revizuit, joi, semnificativ in scadere, estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, de la 4,5% la 3,6%, in timp ce in 2019 mizeaza pe un avans de 3,8%, fata de 3,9% cat estima in primavara, potrivit previziunilor economice de toamna publicate joi de Executivul…

- Comisia Europeana a revizuit, in scadere, estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in acest an, de la 4,5% la 3,6 procente. Potrivit previziunilor de toamna, publicate, astazi, de executivul comunitar, boom-ul economic al Romaniei se calmeaza, pe masura ce ritmul de crestere a consumului…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti, atat in acest an cat si anul viitor, ca urmare a moderarii stimulentelor care au stat la baza cresterii robuste inregistrate in 2017, arata cel mai nou raport „World Economic Outlook”, publicat…