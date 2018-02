Stiri pe aceeasi tema

- Citeste si: Consiliul Fiscal avertizeaza si Guvernul si Comisia de Prognoza la un loc: Avem rezerve fata de evolutia proiectata a veniturilor bugetare. Sunt supraevaluate. Scenariul macroeconomic este prea optimist Comisia de Prognoza vede o crestere economica de peste 5% anual pana in 2021. Investitiile…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a revizuit in crestere la 6,1% proiectia privind avansul Produsului Intern Brut (PIB) in acest an, in varianta de iarna a Prognozei pe termen mediu 2017 - 2021, dupa ce, in toamna, institutia estima o crestere economica de 5,5% pentru 2018. Pentru următorii trei…

- Romania a depasit pragul de 60% PIB/locuitor raportat la media UE, potrivit datelor disponibile dupa ce Eurostat a dat publicitatii estimarea preliminara a cresterii economice consemnate la nivelul UE si al Zonei Euro pe anul 2017. Estimarea a fost realizata pe baza valorilor comunicate de 17 state…

- Romania trebuie sa adopte un alt model economic pentru a evita o criza alimentata de boom-ul condus in prezent de consum, avertizeaza Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), care sustine ca infrastructura si fondurile de coeziune ale UE necesita atentie, iar Guvernul intelege ce este…

- BBC scrie despre noua criza politica din România. „România pierde al doilea premier în ultimele 7 luni dupa ce Mihai Tudose a ramas fara sprijin politic și și-a anunțat demisia. (…) În același timp, România, una dintre cele mai sarace state membre…

- Cea mai rapida creștere economica din Uniunea Europeana nu ii face pe romani mai bogați, relateaza agenția Bloomberg, intr-o analiza publicata duminica. Jurnaliștii descriu majorarile decise de guvernul Romaniei și masurile de relaxare fiscala drept extravagante. Cu toate acestea, remarca Bloomberg,…

- PIB-ul Germaniei a inregistrat in 2017 cel mai puternic ritm de crestere din ultimii sase ani. Expansiunea țarii considerate motorul economiei europene, a fost de 2,2% in anul care tocmai a trecut, arata o estimare preliminara publicata de Oficiul federal de Statistica, transmit DPA, Bloomberg si Reuters.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) insista pe o structura mai buna a bugetului, respectiv o pondere mai mare a cheltuielilor pentru investitii, a declarat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa.

- In luna mai 2017, Guvernul a adoptat legea privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza. Dupa promulgarea acesteia prin Decretul nr. 1181/2017, in data de 18 decembrie, Legea 258, publicata in…

- PREVIZIUNI. La cat va ajunge cursul euro in 2018 Economia Romaniei va continua sa creasca in ritm sustinut, insa cu o inflatie semnificativ mai mare decat in 2017, iar deficitul bugetului de stat se va mentine in jurul limitei de 3% din PIB, arata prognozele oficiale pe 2018. Comisia Nationala…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a estimat ca in 2018 Romania va avea un Produs Intern Brut (PIB) de 907,9 miliarde de lei si o crestere economica de 5,5%. Iar Guvernul a construit bugetul de stat pe anul 2018 pornind de la aceasta prognoza si de la necesitatea de a asigura un deficit bugetar…

- Premierul Mihai Tudose exclude "orice tip de contact" cu Fondul Monetar International (FMI) cu privire la un posibil împrumut. "Exclud din start orice tip de contact cu Fondul Monetar pe aceasta zona (n.r. - de împrumut)", a spus Tudose, într-un interviu…

- Consumul final de energie al Romaniei va fi in crestere in urmatorii patru ani, cu salturi anuale de peste 2,5%, in timp ce importurile vor fi din ce in ce mai mici, se arata in Prognoza Echilibrului Energetic, publicata de Comisia Nationala de Prognoza (CNP). Astfel, in 2017, consumul…

- Economia romaneasca a crescut accelerat in acest an, in special pe baza cresterii importurilor, in contextul unei productii care nu poate acoperi o cerere interna tot mai mare, stimulata de avansul salariilor, dar cresterea costurilor de finantare si deprecierea monedei nationale, trend observat in…

- Daca ne uitam pe cifre, mergem in pas vioi in directia cea buna. De exemplu, am putea avea anul acesta cea mai mare crestere economica de dupa criza din 2008-2010. Daca in 2016 s-a inregistrat o majorare a PIB cu 4,8%, acum am putea ajunge pana la aproape plus sase procente. Fondul Monetar International,…

- Banca Centrala a Spaniei a inrautatit estimarile de crestere a economiei in 2018 si in 2019, din cauza impactului incertitudinilor politice din Catalonia, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.

- Banca Franței a imbunatațit estimarile de creștere a economiei franceze, pentru acest an și 2018, datorita consumului intern și a investițiilor companiilor din ultimele luni, potrivit News.ro.

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat, joi, mentinerea actualelor rate ale dobanzilor, prezentand si estimarile privind inflatia si cresterea economica in zona euro, informeaza site-ul agentiei italiene ANSA.

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a imbunatatit, joi, estimarile privind cresterea economica inregistrata de zona euro incepand din 2017 si pana in 2019, dar a avertizat ca pana in 2020 rata inflatiei va fi inferioara obiectivului tinta, informeaza AFP si Reuters.

- Romania poate avea economia cu cea mai rapida crestere din Uniunea Europeana, dar ascunde un indicator mai putin magulitor: privarea sociala. Unul din doi romani are probleme incluzand o incapacitate de a-si pastra caminul cald sau sa-si permita o masa cu carne sau peste in fiecare zi, potrivit unui…

- Debitele raurilor din tara se vor situa, in lunile decembrie, ianuarie si februarie, la valori cuprinse intre 50% si 80% din valorile multianuale lunare, in timp ce debitul Dunarii va fi intre 3.000 si 6.000 metri cubi/secunda (mc/s), conform prognozei emise de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire…

- Bucureștiul și Ilfovul vor avea in urmatorii doi ani cele mai mari salarii nete din țara, dar și cea mai redusa creștere economica, potrivit Comisiei Naționale de Prognoza (CNP), scrie Agerpres.ro . Cele mai mici salarii se vor acorda in județul Harghita. Astfel, caștigul salarial mediu net va crește…

- Varianta de toamna a prognozei in profil teritorial, publicata de Comisia Nationala de Prognoza (CNP), arata ca salariile medii nete vor creste in urmatorii doi ani in toate zonele tarii, existand insa diferente mari intre acestea.

- Cele mai mari salarii medii lunare vor continua sa fie realizate in București, in urmatorii doi ani, caștigul salarial mediu net in Capitala urmand sa creasca de la 3.304 lei in acest an, la 3.639 lei in 2018 și 3.957 lei in 2019, potrivit Prognozei in profil teritorial, varianta de toamna, publicata…

- Cresterea este de 6,1%, in conditiile in care consumul final s-a majorat cu 9,7%, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) remis, marti, Agerpres. Produsul intern brut a crescut cu 7%, in termeni reali, in perioada ianuarie - septembrie 2017, comparativ…

- Datele publicate in noiembrie au aratat o accelerare a cresterii economice in al treilea trimestru din 2017 fata de al doilea trimestru, cand produsul intern brut (PIB) al Romaniei a crescut cu 6,1% fata de aceeasi perioada din 2016, pe serie bruta.”Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul…

- Guvernul prognozeaza ca Romania va avea o crestere economica de 5,5% anul viitor, produsul intern brut urmand sa avanseze astfel pana la 907,852 miliarde de lei. Estimarea este mai temperata fata de prognoza din acest an a Comisiei Nationale de Prognoza (CNP), de 6,1%.

- Economia americana a inregistrat o crestere peste asteptari in trimestrul trei din 2017, majorarea stocurilor si a cheltuielilor guvernamentale compensand cheltuielile moderate de consum, transmit Bloomberg si Reuters.

- Veniturile bugetare vor fi de 125,9 miliarde de lei in 2018, iar cheltuielile vor insuma 161,7 miliarde de lei, rezultand astfel un deficit bugetar de 35,7 miliarde de lei, arata proiectul Legii bugetului pe anul viitor, transmis miercuri, spre avizare, partenerilor sociali ai Guvernului.…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, si ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, impreuna cu europarlamentarul Viorica Dancila, au participat vineri la o dezbatere cu tema „Dezvoltarea economica, sociala si culturala a zonelor rurale din Romania”, organizata…

- Guvernul britanic a redus estimarile referitoare la cresterea economica si a revizuit in crestere planurile de imprumut pana in anii 2020, dar ministrul de Finante a anuntat miercuri o serie de masuri de suplimentare a cheltuielilor, pentru a recastiga alegatorii, relateaza Reuters, preluata de News.ro.…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat din nou Guvernul României, în cadrul unui Summit din Germania.Șeful statului spune ca guvernanții ar genera o crestere economica nesustenabila, bazata pe consum, fara investitii."Eu ramân la opinia mea ca o creștere bazata…

- Premierul Tudose, despre creșterea economica de 8,8%: ”Nu numai ca n-am murit, cum ne doreau unii, ci, dimpotriva, suntem de invidiat, pe locul trei in lume!”, a spus șeful Executivului, in deschiderea ședinței de Guvern de miercuri, el precizand ca estimarile pentru anul viitor arata foarte bine. „O…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat pe contul personal de Facebook, ca nivelul cresterii economice pe trimestrul III, de 8,6%, reprezinta rezultatul muncii depuse de români si de catre companiile corecte din România. De asemenea, Tudose sustine ca este vorba de o crestere economica…

- Economia romaneasca a accelerat in al treilea trimestru al acestui an, inregistrand un avans de 8,8%, pe serie bruta, fata de aceeasi perioada din 2016, arata primele estimari publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), care depasesc sensibil prognozele analistilor. Datele publicate…

- Leul continua sa scada. Euro, la cel mai mare nivel din ultimii cinci ani si trei luni Moneda naționala continuat sa se deprecieze vineri in raport cu euro, cursul anunțat de Banca Naționala a Romaniei (BNR), de 4,6390 lei pentru un euro, atingand un maxim al ultimilor cinci ani și trei luni. Pe…

- NTT DATA Romania a înregistrat în primele 10 luni ale anului 2017 o cifra de afaceri de 43,3 mil EUR, în creștere cu 50,22% fața de aceeași perioada a anului anterior. ”Rezultate financiare ale companiei pentru anul precedent vin pe fondul unui…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi seara, pe pagina sa de Facebook, ca casurile fiscale sunt sustenabile și vor produce efecte pozitive, inclusiv pensii mai mari. Potrivit acestuia, vor fi suficienți bani atat pentru creșterea veniturilor cetațenilor, cat și pentru investițiile in infrastructura,…

- "Masurile fiscale adoptate ieri sunt sustenabile și vor produce efecte pozitive pentru Romania, inclusiv pensii mai mari. Va asigur ca vom avea suficienți bani pentru a ne indeplini atat programul social de creștere a veniturilor cetațenilor, cat și investițiile in infrastructura rutiera, sanatate…

- Tudose: Nu ne lasam impresionați de cei care vor sa scoata banii din Romania Premierul Mihai Tudose a scris, joi seara, pe Facebook, ca "nu ne lasam impresionati de cei care au venit in Romania pentru mediul de afaceri favorabil, vor sa scoata banii din Romania" si "fac profit pe contributia romanilor".…