Comisia lui Arafat a decis: medicul Awwad este nevinovat ! | FOTO

- Pompierii din intreaga tara au avut sute de interventii pentru indepartarea efectelor vremii nefavorabile in unsprezece judete din tara. S-a evacuat apa din zeci de subsoluri si sute de gospodarii, fiind afectate 45 de locuinte. Noua persoane au fost evacuate din zonele unde exista pericol iminent…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, prin sistemul RO-Alert, a lansat in urma cu putin timp o alerta de vreme severa, care anunta grindina peste localitatile judetului Vaslui. “Alerta ANM: Cod galben de vreme severa imediata in judetele Vaslui si Iasi – grindina de dimensiuni mici, intensificari…

- Un barbat a murit și un altul a fost transportat in stare grava la spital, in urma unui accident rutier petrecut, in aceasta dimineața, in jurul orei 07.30, in localitatea clujeana Bobalna, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Cluj. In urma impactului dintre doua autoturime, șoferii…

- Tudor Ciuhodaru a vorbit, pentru DCNews, despre aceasta decizie de a pași in Parlamentul European. ”Sunt onorat de nominalizarea colegilor mei social-democrați de la Iași și din intreaga Moldova și de susținerea la nivel național. Asta inseamna ca activitatea pe care am dus-o pana acum in…

- Un bebelus in varsta de un an a suferit arsuri pe 80% din suprafata corporala in urma unui incendiu izbucnit intr-o locuinta din localitatea Danesti, comuna Emil Racovita. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, Florin Burghelea, la fata locului s-au…

- In urma unui incendiu care a izbucnit intr-o locuinta din localitatea Danesti, comuna Emil Racovita, un bebeluș are arsuri pe 80% din corp. El va fi transportat la un spital din Capitala. La locul incendiului s-au deplasat un echipaj de Terapie Intensiva Mobila si o autospeciala de stingere cu apa…

- Caporalul Laurentiu Cobzaru a finalizat, joi, o cursa de 260 de kilometri, intre Galati si Bucuresti, pentru sustinerea campaniei umanitare "O zi buna este atunci cand toti ne intoarcem acasa", organizata de Asociatia "Si noi suntem copiii vostri" din Galati, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare…

- Cadrul militar susține campania "O zi buna este atunci cand toti ne intoarcem acasa", organizata de Asociatia "Si noi suntem copiii vostri" din Galati. El a fost primit joi, la sediul MApN, de ministrul Gabriel Les si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, care l-au…