- Comisia Libertatilor Civile (LIBE) si-a reiterat luni îndemnul adresat ministrilor statelor membre Uniunii Europene (UE) de a aproba rapid aderarea României si Bulgariei la spatiul Schengen, ca membre cu drepturi depline, anunta Parlamentul European.

- Comisia Libertatilor Civile (LIBE) si-a reiterat luni indemnul adresat ministrilor statelor membre Uniunii Europene (UE) de a aproba rapid aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen, ca membre cu drepturi depline, anunta Parlamentul European intr-un comunicat postat pe site.O abordare…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker a vorbit intr-un interviu Digi 24 despre Romania, iar mesajul sau principal a fost ca situația din țara noastra nu este tocmai buna, anul trecut lucrurile stand mult mai bine. Intrebat despre faptul ca in discursul de anul acesta despre starea națiunii…

- Mesaj dur de la Strasbourg pentru Guvernul Romaniei. Liderul popularilor din Parlamentul European le-a cerut guvernantilor nostri sa nu compromita lupta impotriva corupției, pentru ca afecteaza atat șansele țarii de a intra in spațiul Schengen, cat și pe ale Croației și

- „Vreau sa subliniez ca spatiul Schengen aduce mai multa, nu mai putina securitate. De aceea cerem Consiliului sa faca pasii urmatori pentru a include Bulgaria si Croatia in Schengen. Au asteptat mult timp si este timpul sa actionam. Si mai vreau sa cer Guvernului Romaniei sa inceteze sa puna in pericol…

- Europarlamentarul german Manfred Weber a cerut Guvernului Romaniei, intr-o declarație publica, sa inceteze sa puna in pericol lupta impotriva corupției. Apelul vine in contexul unui discurs legat de posibilitatea aderarii Bulgariei, Croației și Romaniei la spațiul Schengen."Cer Guvernului…

- ''Referitor la comunicatul Dumneavoastra prin care somati Romania si Bulgaria sa ia masuri pentru limitarea migratiei 'sclavilor' in Italia, va reamintim ca cetatenii romani sunt exploatati in Italia. Asa incat, este de datoria Dumneavoastra sa ii ajutati pe angajatori sa respecte legislatia italiana…