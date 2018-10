Comisia LIBE. Dragnea, reacție EXPLOZIVĂ după dezbatere "Sunt destul de dezamagit de aceasta atitudine. Nu credeam ca o țara din Uniunea Europeana ar putea fi amenințata atat de brutal. N-a fost o dezbatere. A fost o condamnare inainte de a se studia probele, ca am experiența asta nefericita. Nu s-a spus care sunt acele articole care afecteaza independența justiției. S-au informat membrii Comisiei Europene despre derapaje ale statului de drept și violari ale drepturilor omului. N-am simțit vreo dorința de cooperare din partea Bruxelles-ului. Șefii serviciilor secrete care au comis abuzuri intervenind direct in procesul judiciar au fost decorați… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

