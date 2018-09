Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European se reuneste, luni seara, la Strasbourg, intr-o „sedinta extraordinara” pe tema situatiei din Romania, inaintea dezbaterii din plenul PE referitoare la protestele din 10 august si statul de drept.

- Dupa cum stiti, in dimineata zilei de 3 octombrie, la Strasbourg, in plenul Parlamentului European, prin decizia comuna a presedintilor grupurilor politice inclusiv socialistii + ALDE), urmeaza sa aiba loc o audiere consacrata situatiei statului de drept din Romania, ocazie cu care Viorica Dancila a…

- Europarlamentarul PNL Marian Jean Marinescu a declarat duminica, la Craiova, ca pe 27 septembrie Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European (PE) va discuta, la propunerea sa, despre ce s-a intamplat in Romania pe 10 august, discutii la care va participa…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca inca nu a vorbit cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si ca urmeaza sa discute cu acesta, dar “ideea nu este de a scuza pe cineva”, in cazul violentelor de la protestul din 10 august, ci de a-i comunica sa fie asteptate rezultatele…

- Plenul Parlamentului European va organiza, la inceputul lunii octombrie, o dezbatere pe tema violențelor de la protestul din București din 10 august. Inițiativa aparține grupului Verzilor, cei care au propus și dezbaterea din februarie privind modificarea legilor Justiției din Romania, ...

- Europarlamentarul Cristian Preda anunta ca nu va mai candida pentru un mandat de deputat european in 2019, pentru ca vrea sa se implice in politica din Romania, iar acest lucru nu se poate face de la Bruxelles sau Strasbourg. De asemenea, vorbeste despre faptul ca nu stie daca la intoarcerea in tara…