- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European a aprobat miercuri un proiect de lege care definește Gibraltarul ca fiind o „colonie” a Marii Britanii, decizie calificata drept „complet nepotrivita” de catre autoritațile de la Londra, potrivit Euronews,…

- Premierul britanic, Theresa May, a indicat marti ca va cere o noua amanare a termenului pentru a conveni cu liderul opozitiei laburiste un acord de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, ea incercand astfel sa iasa din impasul referitor la Brexit care i-a infuriat pe multi din cadrul partidului…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca Marea Britanie nu va ieși din UE fara un acord daca Parlamentul de la Londra nu aproba acest scenariu, informeaza agenția de știri The Associated Press, potrivit mediafax. "In afara cazului in care Camera (Comunelor) este de acord, (un Brexit) fara…

- Vremea negocierilor dintre Marea Britanie și Uniunea Europeana a luat sfârșit și nu vor mai exista clarificari privind acordul de retragere, informeaza Euronews. Negociatorul procesului de Brexit din partea Uniunii Europene, Michel Barnier, spune ca vremea negocierilor a…

- Camera Comunelor a respins, joi seara, un proiect de lege care prevedea amanarea cu trei luni a iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Partidul National Scotian (SNP) propusese prelungirea cu trei luni a negocierilor dintre Londra si Bruxelles pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana…

- Elvetia si Marea Britanie au semnat, luni, la Berna, un acord care permite continuarea relatiilor economice si comerciale intre cele doua tari dupa Brexit, informeaza AFP. În avanpremiera ieşirii Marii Britanii din UE, ele două ţări au semnat deja în ultimele luni o serie…

- Theresa May a declarant ca va vorbi la telefon cu liderii Uniunii Europene pentru a redeschide negocierile pentru acordul de Brexit, inainte de ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar pe 29 martie. "Camera Comunelor nu a lasat semne de intrebare despre ceea ce nu vrea (Theresa May se refera la ieșirea…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca decizia Parlamentului de la Londra cu privire la acordul Brexit este regretabila si echivaleaza cu o iesire din Uniunea Europeana fara niciun fel de prevederi juridice, el sustinand ca in acest caz se vor crea probleme pentru toti cetatenii…